Razgovarali smo sa ’Kitolomkom’, porno zvezdom koja je postala gej ikona

2018. je bila baš čudna godina, zar ne? Sve je jebena katastrofa. Pa dobro, ne baš sve: baš kada se zavesa spušta na kraju ovog horor šoua od godine, pojavila se jedna porno zvezda da nam svima osvetla obraz. Glumica u filmovima za odrasle Rebeka Mor je vitez u sjajnom oklopu 2018. godine – ili, preciznije, sa sjajem za usne i u tesnom gumenom odelu.

Radeći već deset godina kao porno zvezda i seksualna radnica, Mor je nedavno katapultirana u zvezde društvenih mreža na najneverovatniji mogući način, nakon što je video koji je postavila na Tviteru postao mim. U videu, koji možete videti ispod, Mor i njena koleginica Sofi Anderson sebe nazivaju “kitolomkama”, hvatajući se za grudi i govoreći svojim (pretpostavljamo strejt muškim) pratiocima šta žele da učine sa njihovim kitama.

https://twitter.com/theSantiChrist/status/1060159113596940288

https://twitter.com/Maccadaynu/status/1064619413683544064

https://twitter.com/yaasmoe/status/1064586328065667075

U još jednom viralnom klipu, Mor se vidi kako ima grub seks sa nekim anonimnim muškarcem, i tvrdi: “Danas je nedelja, koja bi trebalo da bude dan za odmor, ali za mene nije“! Svi smo prošli kroz to, dušo.

https://twitter.com/maxhassan99/status/1060632325518753793

U još jednom videu, vidimo Mor umotanu u raskošnu crvenu tkaninu, sa zapanjujućim grimiznim usnama, kako trepće u kameru i začikava da je “isuviše preskupa” za tebe.

U još jednom, ponovo se udružila sa koleginicom kitolomkom Sofi Anderson, i zadirkuje pratioce da joj uplate “malu nadoknadu”. Mogao bih ovako do sutra.

Me, whenever a gay Tory messages me on Grindr x pic.twitter.com/Gfl17VoODD — Debbie Salt's White Pantsuit (@stromo_) November 13, 2018

me @ myself when i look in the mirror pic.twitter.com/yWLN7LwP5v — david (@dvrmstng) November 11, 2018

Otkako je postala viralna, Mor je stekla status zvanične gej ikone na Tviteru. A iako ću se rado boriti do smrti sa svakim ko se ne slaže s tim, ne morate da mi verujete na reč. “Jebene kitolomke su sada LGBTQ+ ikone”, tvitovao je jedan korisnik. “Kada će kitolomke početi da nastupaju gej klubovima”, pita drugi.

Naslućujući potencijalnu besmislenost toga što je neka relativno nepoznata heteroseksualna ženska porno zvezda preko noći postala gej ikona, jedna osoba je tačno opisala raspoloženje, tvitujući: “Kako su gejevi uspeli da pretvore dve kitolomke kojima su ciljna grupa napaljeni strejt muškarci u gej ikone?” Otkako je postala viralna, Mor je čak dobijala i umetnička dela fanova od gej muškaraca iz Arizone.



https://twitter.com/DavidDmarkobrad/status/1064267395970215936

Novostečeni status Morove kao gej ikone ne bi trebalo nikoga da iznenađuje. “Porno mimovi”, kao što su oni njeni, koji kombinuju eksplicitan sadržaj sa svakodnevnim situacijama ili dobro poznatim vestima, baštine tradiciju izvrtanja društvenih normi i dovođenja u pitanje tabua koji su odavno ukorenjeni u gej kulturi. Gej muškarcima njeni videi otelotvoruju kemp, naročito kada je u pitanju seks, koji je utešan i blizak. Njene odevne kombinacije i šminka, često inspirisani dreg umetnicama koje ona obožava, od nje prave savršenu muzu. Za one koji su odrasli u najvećoj meri isključeni iz mejnstrim heteroseksualnih normi, njeno kitolomsko samopouzdanje i otvorena seksualnost, koja se često rasteže – sasvim bukvalno – do tačke teatra, su inspirišući. Ona je neko u čijoj koži bismo svi mi želeli da provedemo jedan dan, makar samo zbog njenog samopouzdanja.

Iako su pratioci ove nedelje gledali Morovu kako se šepuri po Berlinu u uskim, visokim čizmama, ona živi između Vindzora i Londona. Tragom njene viralne slave, sastao sam se sa lepoticom dana u Slat hatu”, u zapadnom Drejtonu, gde obavlja veći deo svojih poslova. Šta misli o svom novostečenom statusu gej ikone? Šta čini pravu kitolomku?

VICE: Jesi li uvek forsirala prenapadni glem izgled?

Rebeka Mor: Kada se vratim deset godina unazad, uvek sam volela da se doterujem. Moj partner voli glem u fulu, i ohrabruje me. Dopadaju mi se reakcije muškaraca i žena, i volim pažnju – koliko god bi neko teško poverovao u to! Volim da sam ekstravagantna. Što sam više zarađivala, više sam mogla da ulažem u sebe. Ništa me ne uzbuđuje kao kupovina novih cipela. Ne zanima me Lobuten, želim prave cipele i porno štikle.



Šta misliš o tome što si postala gej ikona?

To mi toliko laska. Nisam imala predstavu da ću steći gej pristalice. To je najveći kompliment ikad! Svaka žena bi želela da joj se gejevi dive. Uvek sam volela gej porniće, i tu mene privlači to što ne mogu da imam gej tipa – to je ultimativna fantazija! Sada mi gej zajednica pruža svu tu ljubav, i to je neverovatno.

Šta misliš, zašto je došlo do toga?

Svi moji prijatelji misle da sam ja gej mušarac u telu žene. Umem da budem poprilično agresivna u seksu, ali ponekad i baš kemp i u fazonu „idemo dalje“, tako da je možda to u pitanju?

Izgleda da si probudila unutarnjeg kitolomca u svakom gej muškarcu! Kako je došlo do toga da snimiš video “kitolomka”?

Obožavam to! Sećam se kada smo snimali taj video, bili smo u hotelskoj sobi, i ja sam bila tako napaljena i uzbuđena. Volim kada sam rečita i kada pravim seksualne insinuacije. To mi je tako oslobađajuća platforma. Snimila sam video i pomislila: “Ovo je jebeno veličanstveno, zabavno je“. Volim da mislim da pomaže ljudima da steknu više samopouzdanja.



Koja ti je omiljena vrsta kite koju voliš da lomiš?

Moj omiljeni tip kite bi bio debeo i lep – svi smo u nekom trenutku u životu videli takve kite. Volim debeo kurac pristojne veličine. Ne mora da bude ogroman. Radim sa puno velikih kita i često pomislim: ’Ne mogu doveka ovako da živim, preveliki je’. Kada vidim neke od kita ljudi sa kojima radim, pomislim: ’Ne bih mogla da trpim ovakvu kitu sve vreme’! Moj dečko je savršen za mene.

Koji bi bili tvoji saveti o savršenom pušenju, za one koje žele da postanu kitolomke?

Kao što možeš da zamisliš, sigurna sam u sebe po pitanju pušenja, zato što sam to radila toliko mnogo puta. Skoro da nema tipa koji ne voli da mu pljuneš kitu, tako da je mnogo pljuvačke obavezno. Začikavaj ga pogledom, ali nemoj da mu spržiš dušu kontaktom očima. Ja često izvodim krešendo: počnem fino i polako, a onda pređem na apsolutno uništavanje kite. Sa suzama u očima, zagrcnuta, pravo pornićarsko pušenje.

Koji su ti omiljeni mimovi koje su ljudi napravili sa tobom?

Moji omiljeni mimovi uključuju video “biće potrebna i mala nadoknada”. Taj video je baš duhovit i iskren, i to je ono što mi se dopada kod svih njih. Ali takođe volim i originalne “kitolomka” mimove; kada vidim neke od stvari koje ljudi postavljaju, umrem od smeha. Gej momci su mnogo duhovitiji – od njihovih odgovora se zacenim. Strejt tipovi samo žele da budu neotesani, ali gejevi su urnebeni. Po reakcijama na moje tvitove uvek mogu da vidim kada je neko gej, zato što su uvek zabavnije.

Sudeći po ljudima koje ti pratiš na društvenim mrežama, izgleda da si dosta angažovana u LGBTQ+ kulturi?

Uvek sam sa svojom decom gledala RuPolovu dreg trku. Ja ne pravim razliku kada je seksualnost u pitanju, i samo gledam, volim i prihvatam svakoga, bez obzira na seksualno opredeljenje. Moja deca su mi prva pustila RuPola i jebeno ga obožavam. Nemam problem ni sa kim i ni sa čim – nikada nisam, nikada neću. Ja sam dobra osoba, i dokle god si i ti takav, to je sve do čega mi je stalo!

Šta ti je omiljeno kod sebe?

Trudim se da ne osuđujem. Svi to ponekad činimo, ali prema svakome ko uđe na moja vrata, ja sam fina. Za mene nije napor da budem fina.

Da li se ti ikada osetiš kao da te osuđuju?

Osuđuju me – i to je okej. Moja porodica zna čime se bavim, i često su veoma duhoviti. “Slat hat” je mesto gde držim garderobu, ali sva garderoba i cipele stižu na moju kućnu adresu, i to je urnebesno. Moja mama ih ponekad prima. Moja deca i ja ne zalazimo previše u porno aspekt, ali ona znaju čime se bavim.

Kada si najsrećnija?

Kada mi stigne dostava garderobe i kada osmislim sjajan imidž! Ali izvan posla, to je kada sam sa svojom porodicom.

Stormi Danijels je nedavno održala govor u kome je rekla da nam je potrebno više seksualnog obrazovanja i da treba da prestanemo da seks smatramo za toliku tabu temu. Šta misliš o tome?

Potpuno se slažem. Ja sam od tako mladih dana morala sama sve da skapiram. Ima toliko stvari koje moramo da znamo, čak i gluposti, kao što je pranje! Seksualno obrazovanje mora da započne u školi, a ja sam se seksualno obrazovala previše kasno.

Kako održavaš bezbednost u seksualnom smislu?

Ja sam veliki fan seksualne klinike u Din Stritu broj 56 u Sohou. To mi je kao društveni klub. Uđem tamo i izgrlim sve sestre – to je radosno mesto. Odlazim tamo svake dve nedelje, pa mi čak i zameraju da isuviše često dolazim. Takođe i radim sa odabranim glumcima kojima verujem da čine to isto. To je veoma bitno. U porno industriji ponekad postoji stigma vezana za rad sa gej glumcima. Postojala je jedna muška porno zvezda koja je snimala gej porno, i neke devojke ponekad nisu želele da rade s njim. Ali mene nije briga za to – ako imam poverenja, radiću s tobom.

Misliš li da bi lekovi kao što je PrEP trebalo da budu dostupniji?

Ja lično ne uzimam PrEP. Ali mislim da bi definitivno trebalo da bude daleko dostupniji. Kada vidiš statistike o tome kako utiče na manji broj infekcija, to je neverovatno! Išla sam da gledam Boemsku rapsodiju pre neki dan, i srce me boli zbog toga što nešto slično tada nije bilo dostupno – to me toliko rastužuje. Ali dobro je što smo sada u poziciji kada HIV ne mora da bude smrtna presuda. Kondomi moraju da budu dostupni. Ljudi treba da daju svoj doprinos da se stigmatizacija zaustavi. Svi smo nekada imali seks za jednu noć, kada smo popustili – svi smo samo ljudi.

Šta je 2019. godina spremila za Rebeku Mor?

U pripremi su mnoge uzbudljive stvari o kojima još ne smem da govorim.

Da li svako u sebi ima unutarnju kitolomku?

Mislim da svako u sebi ima kitolomku. Radi se o tome da se treba prepustiti i podivljati u seksu. To je stanje uma. To nije za svakoga, ali i to je u redu, iako ja mislim da svi treba jednostavno da se opustimo!