Niška odbornica koju su izbacili iz odborničke grupe jer neće da glasa za poklanjanje aerodroma

I dok je još uvek neizvesno kada će biti održana sednica na kojoj će se odlučivati o sudbini niškog aerodroma, kao ni kada će predsednik Srbije Aleksandar Vučić doći u Niš da “razjasni stvari građanima”, očigledno je da se među samim odbornicima uveliko diskutuje o budućnosti “Konstantina Velikog”.



Zbog toga što je javno rekla da neće dići ruku kada se u Skupštini Niša bude glasalo da se aerodrom ustupi državi, Jelena Đorđević izbačena je iz odborničke grupe Jedinstvena Srbija – Ruska stranka, pišu Južne Vesti.

Istog dana kada je Jelena Đorđević iznela svoje stavove vezane za aerodrom i progovorila o pritiscima koje trpi kako ne bi glasala protiv odluke da aerodrom više ne bude gradsko preduzeće, iz Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće koalicije, predsedniku niškog parlamenta upućena je odluka da odbornica više nije deo Odborničke grupe.

Gradski odbor Jedinstvene Srbije Niš je naveo da su ovakvu odluku doneli jer su oni mišljenja da aerodrom treba da pređe u vlasništvo države. Iz ove stranke navode da bi bivšu odbornicu moglo da sačeka i isključenje iz same stranke, prenose Južne vesti.

VICE je razgovarao sa odbornicom Jelenom Đorđević o njenoj odluci da se suprotstavi stavovima stranke, pritiscima koje se vrše ne odbornike i njenom daljem aktivizmu po pitanju niškog aerodroma.



VICE: Zašto ste rešili da se suprotstavite stavovima centrale stranke?

Jelena Đorđević: Glavni razlog zbog kojeg je došlo do svega ovoga i mog istupanja iz Jedinstvene Srbije jeste u našem razilaženju po pitanju niškog aerodroma. Ja smatram da je niški aerodrom vlasništvo Niša i njegovih građana i da argumenti gradonačelnika nisu uverljivi u tom smislu da je reč o jednoj dobroj odluci, za nas i naš grad, i da su to Nišlije uvidele i posumnjale u celu tu priču. Svakako, to svoje nezadovoljstvo su iskazali izlaskom ulicu, u vidu protesta i ja kao neko koga su Nišlije izabrale da štiti i bori za njihov stav, imam obavezu da se borim za Nišlije i ono što je dobro. Ne mislim da sada svi treba da poslušaju stav vladajuće stranke, zato što je ona na vlasti. Ja to mišljenje ne delim i čim zbog tog mišljenja nisam podobna, automatski ne pripadam toj stranci.

Znači, Vi ste doneli odluku da izađete iz stranke? Pitam jer su oni izdali saopštenje u kom piše da Vas oni zapravo isključuju iz Odborničke grupe i podnose zahtev centrali da Vas isključe iz stranke?

Oni jesu izdali saopštenje, ali tek nakon izjave koju sam ja dala za N1, gde sam i rekla da ne želim da budem deo te glasačke mašinerije, gde istupam iz Jedinstvene Srbije i ubuduće delujem kao samostalni odbornik.

Šta je po Vama zapravo suština problema vezanog za aerodrom?

Suština je u tome da Nišlije moraju sami da odlučuju o tome svojom voljom da li žele ili ne. A ne da im se nameće nečija volja.

Znači, nije problem da li treba ili ne treba pokloniti aerodrom, već da Nišlije o tome moraju da odluče?

Svakako, ali bih naglasila da je sada mnogo analiza i tekstova izašlo koje govore u prilog tome da aerodrom treba ostati u vlasništvu grada. To su stručnjaci koji su kompetentni da kažu o tome i ja im verujem. I oni su javno izneli stav da to nije u interesu grada i Nišlija i kao neko ko pre svega veruje u struku, pa sve ostalo, dajem prvenstvo struci.

Da li je bilo eksplicitnih pritisaka da to mora tako da se glasa?

To se podrazumeva, jednostavno, ako većina njih ima takvo mišljenje, takav stav, svi koalicioni partneri moraju tako da glasaju. Postoje, naravno, i pretnje i uhođenje i razni drugi oblici pritisaka koji se vrše nad odbornicima, pa bih ja ovim putem apelovala da to više ne čine, da sa time prestanu, jer u ću suprotnom biti prinuđena da u tu stvar i njeno rešavanje uključim i nadležne organe. Sada, smatram da nije vreme da konkretno pričam o pritiscima, ali ukoliko bude došlo do toga, svakako ću izvestiti javnost.

Što se tiče tog dogovaranja, sve je jasno, za njih je ovo što sam ja učinila nešto za šta nisu verovali da jedna žena može da uradi.



Ja sam osoba koja prvenstveno ima svoju glavu za razmišljanje, a ne za šišanje i smatram da sam u pravu i da je ovaj korak nešto najispravnije što sam mogla da uradim za vreme svog mandata.

Da li ste razmišljali da se priključite protestima ili da se nekako u tom smislu aktivirate? Vi ste sada nezavisna odbornica, da li ćete tako ograničiti delovanje?

Moje društveno-političko delovanje je do sada bilo i biće isključivo u interesu građana i ja ću i dalje nastaviti. I smatram da, kada bi podržala ovu, po mom mišljenju, nebuloznu odluku, ne bih sutra imala obraza da izađem pred svoje prijatelje, sugrađane i sa uzdignutom glavom šetam ulicom. Ne bežim od posledica. Što se tiče protesta, ja nisam izašla sa svojim stavom tek tako, moj stav je takav bio čim sam ja čula da će doći do glasanja za takvu jednu odluku i ja sam već bila na protestima, bila sam na žurci na keju i tu sam jasno dala do znanja za šta sam. Nakon toga, u utorak, kada je trebalo da se održi sednica skupštine, ja sam u devet bila na protestima. Tu sam bila uslikana i od tada se digla velika prašina i svi su bili obavešteni o tome. Sada mi je pao kamen sa srca, sada se osećam uz svoje Nišlije.



Da li imate možda uvid u to kako će ostali odbornici iz vladajuće koalicije glasati, kakvo je raspoloženje među njima?

Za neke je to već gotovo, za druge nisam sigurna. Lada sednu i kada razmisle, mislim da dele moje mišljenje i nadam se da ću ovim svojim korakom povući sve ostale, bukvalno da im dam vetar u leđa, da ako sam ja mogla, da i oni to urade, i hajde da svi stanemo na stranu Nišlija i da ne damo nešto što je naše, hajde da se zajedno borimo. Ali naravno, vlast ima i svoje beneficije i oni koji budu glasali protiv će morati da snose posledice u gubitku tih beneficija. Kada je reč o odbornicima iz vlasti, sigurno će trpeti posledice.

Mislim da su mnogi odbornici zaboravili na tu obavezu, da kada se glasa, svi su lokal-patriote, a kada dođe do ovakve stvari, koja je veoma bitna, onda se svi sklanjaju i gledaju stranačke i lične interese. Javni interes tada postaje nebitan, a to je pitanje naše dece, naše budućnosti. Ja kao majka dvoje maloletne dece želim da ona žive i da ostanu u svom gradu.

Ovo je jedna stvar koja svakako ne može niti da se sakrije, niti prekrije, pa izvolte, svakom po savesti, ko hoće da glasa “Za“, neka glasa “Za“, samo ne znam sutra kako će ti ljudi izaći ispred svojih kuća, šetati ulicom, gledati komšije, jer idu na štetu svoje rođene dece. To je već na njima, a ja ne želim da nosim takvo jedno breme.