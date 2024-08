Realnost života sa velikim penisom – pričaju oni koji znaju

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE NZ.

U grčkoj mitologiji, Prijap – dobro obdareni bog plodnosti – je proteran sa Olimpa, izuzetno neomiljen među ostalim bogovima zbog svog prevelikog, večito dignutnog penisa, kao i zbog svoje preke naravi. U to davno doba, mali penisi su bili omiljeni oblik falusa, dok su veći organi asocirali na prljavu, nevaljalu, smemo li reći… požudu.

Dve hiljade i više godina kasnije, Prijap bi verovatno bio porno legenda. Pornografija je proizvela isfabrikovane društvene norme da je veliki penis dobar penis, da veliki penis znači sjajan seks, i da će nam veliki penis pružiti najveće zadovoljstvo. U doba kada pumpe za penis dele policu sa paracetamolom, da li je iko zastao da se zapita – kakva je logistika posedovanja velikog penisa? Kakve gaće čovek da nosi? Koji kondomi će mu pristajati? Šta će biti sa partnerkom ako ti je penis „isuviše“ velik? Malo smo kopali da bismo saznali kakva je svakodnevna realnost života sa ekstra-velikom budžom. Evo šta su nam rekli seksualni terapeut, lekar, krojač, i neki tip.

Seksualni terapeut

Nagrađivani savetnik, Timoti Mekmajkl iz Timothy Works je posebno zainteresovan za seksualnu terapiju, od seksualne disfunkcije do fetiša u seksu. Ovde je sa nama podelio svoje misli o psihološkom i anatomskom uticaju velikog penisa.

Kako razgovori o XL penisima obično počnu sa vašim pacijentima?

Prvo što ljudi kažu kada razgovaramo o takvim problemima je da je njima zapravo anatomski neudobno zbog toga što imaju penis koji oni smatraju velikim. Momci misle da će izgledati blesavo ako nose uže pantalone, pa im je zaista neprijatno zbog izgleda i oblika njihovog penisa. Dakle, to je jedan aspekt neprijatnosti, a druga stvar se vrti oko stvarnog anatomskog bola. Ono što ja uvek uradim, pre nego što se uhvatimo u koštac s problemom, je da ih pitam da li bi morali da odu kod opšteg lekara, da budu sigurni da je iz anatomske perspektive sve okej. Skoro uvek, to nije slučaj. Anatomski je sve u redu, ali postoji psihološka poruka da su zapravo neobični.

A kakve uznemiravajuće misli mogu da se rode iz te psihološke perspektive?

Ili „Prevelik sam“, ili „Moj penis je prevelik“. Osećaj da je „prevelik“ više ukazuje na narcistički pojam o sebi, dok strah „da je prevelik“ potiče od autentične zabrinutosti da će veličina njihovog penisa stvoriti neprijatnosti za njih same, ili za seksualne partnere, što ide uz poruku „povrediću ih“. Čovek obično lako može da se obavesti o tom pitanju, malo preispita realnost, pa je to lako rešiti.

Dakle, mentalno i fiziološki, kakvu strategiju čovek i njegovi partneri mogu da primene da prebrode psihološku zabrinutost po pitanju penisa?

Tu se radi o komunikaciji, o tome da se kaže, „Dopadaš mi se, ja se dopadam tebi, oboje želimo da nam uspe. Hajde da ne brinemo zbog nekog neverovatnog scenarija, idimo polako, a ti mi daj povratnu informaciju“. Ono što bismo tipično videli je da partner sa većim penisom legne na leđa, a receptivni partner sedne na njega, zato što tim putem receptivni partner smesta stiče veću kontrolu, i može da se postara za to da intenzitet i ritam radnje bude po njegovoj želji. Uprkos onome što porno časopisi i porno filmovi stalno nameću, a to je da muškarac treba da bude odozgo, treba odbaciti te društvene norme. Radi se o ohrabrivanju oba partnera da preuzmu punu kontrolu i jedno drugome daju pregršt povratnih informacija. Čak i u erekciji, penis je zapravo mekana alatka, i stvarno su male šanse da nekoga povredi.

Lekar

Odlučivši da ostane anoniman, ovaj urolog iz Oklanda nam pretresa medicniske faktore u slučaju XL penisa.

Šta se smatra velikim penisom?

Mere se obično mlitav penis, mlitav a razvučen penis, penis u erekciji, kao i opseg svih tih različitih stanja. Kao prosečna dužina razvučenog mlitavog penisa navodi se dužina od oko 13cm, sa standardnom devijacijom od 1,8cm, što bi značilo da se svaki penis duži od 16 do 17 centimetara može smatrati za ekstremni deo spektra.

Postoje li ikakvi zdravstveni problemi koji se vezuju za veliki penis, i kod žena i kod muškaraca?

Teško je dati odgovor na to pitanje. U jednoj studiji iz 2010, objavljenoj u Časopisu arhiva seksualnog ponašanja navodi se da je ispitivanjem 1000 muškaraca koji upražnjavaju seks s muškarcima utvrđeno da je zadovoljstvo u pozitivnoj relaciji sa veličinom, a u obrnuto proporcijalnoj relaciji sa laganjem o veličini penisa. Autori su mišljenja da disproporcijalni broj kožno-veneričnih bolesti ukazuje na to da veličina možda utiče na pucanje ili smicanje kondoma [drugim rečima, što veći penis, to su veće šanse da kondom bude oštećen].

Postoje li ikakvi medicinski razlozi zašto ne bi trebalo da imaš seks sa ženom ako ti je penis veoma velik?

Ne padaju mi na pamet nikakve medicinske komplikacije vezane za prirodno izazvanu erekciju, bez obzira na veličinu penisa. Međutim, ima nekih implikacija viđenih kod muškaraca kojima su za postizanje erekcije potrebni lekovi koji se uzimaju oralno ili ubrizgavaju u krvotok, ili i pumpe za penis. To uključuje nizak krvni pritisak, vrtoglavicu, smetnje u vidu, a u nekim slučajevima i kardiovaskularne komplikacije, kao što su srčani i moždani udari.

Postoji li preuzak kondom?

Postoje izveštaji da do trećine mladih odraslih ljudi studentskog uzrasta izbegava korišćenje kondoma zbog neudobnosti, uključujući i tesne kondome, vaginalne iritacije ili gubitak osetljivosti. Rizik od pucanja može da bude 3 do 4 puta veći kod muškaraca koji osećaju neudobnost prilikom korišćenja kondoma.

Krojač

Mari Krejn je osnivač ugledne krojačke i modne kuće Crane Brothers, osnovane 1999. Suviše vam je tesno u međunožju? Sa 30 godina iskustva, on je vaš čovek.

U okviru prosečnog konfekcijskog broja, da li često morate da prepravljate pantalone zbog prevelikog penisa?

Definitivno imamo mušterije koje zaista imaju problem sa time što su im pantalone pretesne u predelu koji nazivamo viljškom međunožja, i često moramo tu da proširujemo pantalone, ili da ih tako iskrojimo. U poslednje vreme je trend da pantalone budu što uže, pa je to postao veći problem nego što je verovatno bio kada su pantalone bile komotnije, mnogo udobnije, ali nisu tako dobro pristajale ljudima.

Koji stil pantalona biste preporučili dobro obdarenim muškarcima?

Tehnički, najbolji stil bi bile neke višeg struka, veće dužine struka, i verovatno sa naborom, da bi volumen bio veći, iako nisu tesne. Ipak ukrojene, ali ne tesne u međunožju.

A šta biste rekli muškarcima kojima je neprijatno da sa krojačem pričaju o tim stvarima?

Oh, ne bi trebalo da im bude neprijatno, jer je većini muškaraca koji dolaze kod nas neprijatno zbog nečega, ili misle da zbog nečega nisu „normalni“, ali nakon trideset godina merenja muškaraca i rada sa momcima, mogu da vam kažem da niko nije „normalan“, svako ima nešto; veliko ili malo dupe, drugačiju dužinu ruku, ramena različite visine. Ali izgleda da postoji dobra količina stigme vezane za muškarce i njihove penise, pa pretpostavljam da je to nešto o čemu im nije prijatno da pričaju na taj isti način. Zanimljvo je, ali obično više govore o svojim testisima nego o svojim penisima, da budem iskren.

Neki tip

Kris živi u Oklendu, i prema lokalnim tračevima, potpada pod XL kategoriju, pa smo se sastali s njim da iz prve ruke čujemo šta misli o tome.

I? O kojoj veličini govorimo?

Dužina mi je oko 20 centimetara, a obim oko 14.

Kada si shvatio da ti je u poređenju sa ostalima veći?

Nisam smatrao da mi je veći sve do trinaeste godine, kada počneš da se presvlačiš pred drugarima, posle sporta i drugih aktivnosti. Uvek me je bilo sramota da budem go, pa nisam mnogo razmišljao o tome.

Šta misliš da je dobra obdarenost značila za tvoj osećaj identiteta?

Za moj identitet ništa. Drago mi je ako druge čini srećnim, i pretpostavljam da nikada nisam bio nesiguran tim povodom, pa mi je po tom pitanju valjda bilo od pomoći. Društvo slavi velike kite, pa ako ništa drugo, to imam.

Kakve komentare dobijaš za to?

Ljudi uvek komentarišu veličinu, iako u široj slici nisam nikakav rekorder, ili nešto slično. Ipak, uvek dobijam pozitivnu reakciju, i to je sjajno. Takođe mi je pomalo i nakrivljen, pa komentarišu i to.

Jesi li morao da prilagodiš svoj način odevanja da bi ga uklopio s tim?

Ne, ionako sam prilično nonšalantan. Ali ipak moram da budem svestan toga da će mi se nazirati kroz pantalone, ako ga ne ušuškam u slip gaće. Za mene su bokserice zabranjene, osim ako ne želim da se puvam. Što se ne događa, osim prilikom onih večernjih izlazaka kada znam da ću imati odgovarajuću publiku.

Da li ti je to ikada bio hendikep prilikom seksa?

Krivulja je ponekad umela da presudi, ali ništa preko toga.

Da li bi kod svog penisa nešto zamenio, da možeš?

Nekada sam želeo da imam fin, prav penis, jer sam mislio da je to „normalno“, ali sazreo sam i shvatio da je svaki penis drugačiji, i sve u svemu, smatram sebe srećnim i zadovoljan sam onim što mi je dato.

Da li bi želeo da sa nama podeliš još nešto o svom penisu?

Da, volim svoj penis, i taj osećaj je dobar.

Uvek pročitajte uputstvo i sledite ga.