Reditelj serije „Novine“ Dalibor Matanić za VICE: Netfliks u moru velikih serija izabrao baš našu

Ne prođe dan a da se u sebi tiho ne zahvalim postojanju Netfliksa i ne začudim kako sam uopšte živela pre ove platforme. Istina, ponekad me po džepu udari baš kad najmanje treba (krajem meseca pojede poslednjih sedamsto dinara sa kartice), ali opet, ako stavim na papir vrednost terapeutskog dejstva svake odgledane epizode, oprostim mu i to. Netfliks nam nudi široku paletu najrazličitijih bisera svetske kinematografije, od filmova o Isusu, preko najpopularnijih serije, pa sve do onih koje gledate isključivo kad ste naduvani. Ono što je velika i značajna novina, jeste da se jedna serija iz regiona pre nekoliko dana našla na poslužavniku ovog najpopularnijeg video striming servisa.Hrvatska serija „Novine“ biće prva serija na na nekom slavenskom jeziku koja će se naći u ponudi Netfliksa i time biti dostupna za gledanje u 190 zemalja sveta.

Seriju sam iskusno bindžerski progutala za tri dana. Jedna sezona ima dvanaest epizoda, a radnja se odvija u Rijeci i prati život i rad novinara i urednika fiktivnog lista Novine, koji se smatra poslednjim nezavisnim i objektivnim listom u Hrvatskoj, tj iskušenja koja pred njih dovodi preuzimanje od strane građevinskog tajkuna koji je naravno, umešan i u neke političke struje. Scenario za nju je napisao Ivica Đikić, novinar koji je radio kao glavni urednik riječkog Novog lista, a režirao ju je Dalibor Matanić, čiji je film „Zvizdan” pre tri godine u Kanu osvojio prestižnu nagradu žirija u kategoriji „Izvestan pogled”. Mene su najviše oduševili spretni kadrovi ulica, luka i zgrada Rijeke koja je definitvno pokazala da je filmski grad, maestralna glume Branke Katić i Aleksandra Cvetkovića, ali i slow motion portret kadrovi likova koji nam više otkrivaju o njima nego njihove izgovorene rečenice. Prodkucijski, tehnički i vizuelno serija izgleda fenomenalno, a aktuelna tema cenzure, korupcije i prljavosti politike nikog neće ostaviti ravnodušnim. U toku je snimanje druge sezone, koju je takođe otkupio Netfliks, a ja sam ugrabila priliku i popričala sa rediteljem Daliborom o samoj seriji, reakcijama i naravno, Netfliksu.

Videos by VICE

Koje su te sve serije inspirisale dok si radio „Novine“, trenutno je dosta autora zaveo popularan stil skandinavskih krimi serija kakva je recimo Broen. Koje su tebe inspirisale, a šta je to po čemu se “Novine” ipak izdvajaju iz tog univerzalnog formata serija koje se mogu naći na Netfliksu?



Kada smo počeli da radimo seriju na pameti nam je bio pre svega House of cards. On nam je bio nešto što je dobro, ali daleko, nedostižno, a sada smo na istoj polici sa tom serijom što se tiče dostupnosti. „Novine“ nisu copy/paste nečeg viđenog, ovo je ozbiljna serija, univerzalna ali se bavi lokalnim i mislim da je to ključno. Ja sam se trudio da stvorim neki unikatni jezik. Mislim da je glupo raditi stvari samo da bi izgledale kako izgledjau na Zapadu. Ima tu mnogo nekih čeških, poljskih, mađarskih serija koje su super napravljene, izgledaju lepo, ali nemaju dušu. Mi smo ozbiljno pristupili jednoj temi, nama su i producent i scenarista novinari, svemu smo prišli dosta studiozno i temeljno, precizno. Želeli smo da prikažemo to balkansko proklestvo posttranzicije, to hibridno doba koje sada zahvata i Zapad. Radnja jeste smeštena u jednoj Rijeci, ali to može biti bilo koji drugi grad.

Serija je izazvala burne reakcije u Hrvatskoj, čak je u jednom tretnuku bilo i nekih problema oko emitovanja na HRT. Ko se tu osetio prozvanim i kako komentarišeš cenzuru u medijima koja je prisutna i u Hrvatskoj i u Srbiji? Da li jedna ovakva serija iole doprinosi možda osvešćivanju ovog velikog problema?

U trenutku kad je snimana serija 2016. u Hrvatskoj je bila ona najgora Vlada ikada, teška desnica, mi smo mirno čekali moment kada ćemo pustiti seriju i došlo je do nekog odlaganja, ali je ipak puštena. Nije bilo glasnih reakcija nekih ljudi koji bi se možda mogli naći pogođenim, iako je serija fikcija. Ali su se zato neki problemi počeli rešavati brzim postupkom posle izlaska serije. To je stvarno prvi put da ja vidim da serija ili film direktno reaguju da se neke stvari u zemlji dese. Jedan slučaj iz kriminalne povjesti je odmah nakon serije rešen, iako dugo niko nije radio na njemu, a koji je dosta sličan zbivanjima u „Novinama“, a sa druge strane u Mađarskoj je jedan Orbanov prijatelj napravio isto kriminalno delo kao ono koje je opisano u našoj seriji – kupio medij da bi zaštitio svoje kriminalne aktivnosti. To vam je jedan vrtlog čije smo mi žrtve, kada će i da li će prestati, to ne znam. Politika je prljava stvar, puno je različitih igrica iza svih tih stejtmenta, iza tajkuniskih obrazaca, ali opet nismo dozvolili da dođe do cenzure serije baš zato sto smo je izveli na jedan progresivan nacin. Uvek možeš da prepoznaš neke motive i elemente i stvarnosti, ali ja se trudim da napravim apolitičnu fiktivnu seriju.

Kako je došlo do toga da seriju otkupi Netfliks, šta je sve potrebno da bi se to desilo?

Dok smo prikazivali seriju po festivalima širom sveta osetila su se neka mala tektonska pomeranja, da je urađeno nešto drugačije. Naš izraelski distrubuter Keshet International je to prepoznao i shvatio da bi ova serija mogla u konkurenciju sa nekim velikim serijama koje su radile velike produkcije poput Netfliksa i HBO. Internacionalni život ove serije je baš naglo zaživeo nakon tih festivala. Nakon predstavljanja “Novina” u Kanu krajem listopada 2016. dobili smo ponudu od Channel 4, ali naš distibuter je tada odlučio da se ponuda odbije i da se ide na nešto veće. Sledeće što se desilo je da je Netfliks u moru velikih serija izabrao baš našu. Ono što me je jos više ohrabrilo i usrećilo je što su uzeli i drugu sezonu na neviđeno, a to se radi sa samo sa velikim igračima. Imali su samo uslov da autorski tim ostane isti.



Šta se dešavalo nakon toga što si saznao da će se “Novine” gledati u 190 zemalja širom sveta? Šta tebi to kao reditelju znači? Da li si kad si počeo da radiš na seriji imao na umu da to može da se desi?

Posle toga su godinu dana trajale samo tehnikalije oko titlovanja i prevođenja da bi na kraju ovih dana serija postala dostupna za gledanje. Ne možeš nikad ni da sanjaš ni da pretpostaviš da će ti se desiti takva vrsta uspjeha. Da će na primer jedna naša serija da bude prevedena na belgijski, kineski, arapski i da će se gledati u toliko zemalja.

Da li je teže napraviti seriju ili prodati je Netfliksu?

Ovo drugo ipak. Treba imati puno sreće, treba imati puno svega, ali opet najviše sve zavisi od toga šta si snimio i kako si ga snimio. Imali smo sreće ali i uložili mnogo truda da uspemo oba.

Da li će Netfliks učestvovati u produkciji druge sezone, ili je samo otkupio prava na emitovanje? Ko uopšte zarađuje od prodaje Netfliksu?

Netlfliks je samo distributer i to veoma fer distributer, za sada nemamo nikakve zamerke ni opaske. Rekli su nam da nas podržavaju maksimalno, a da je naše samo da snimamo i radimo svoje i to stvara jednu genijalnu atmosferu i uslove rada u kojima ja zaista uživam da radim. Što se tiče zarade, od ove prodaje zarađujemo mi, nezavisni autori i HRT.

Pomenuo si da je Netfliks već otkupio prava na drugu sezonu i da je u toku njeno snimanje. Koliko će sezona biti i da li će se razlikovati tematski?

Serija je zamišljena kao trilogija. Prva se bavila medijima, druga će se baviti isključivo politikom, a treća sudstvom, pročišćenjem i mestom gde se sreću sve poluge sistema – mediji i politika i zakon. Ali moram reci da su svi tajkuni i politačari amateri kada stanu pored sudaca.

Netfliks je prava ilustracija onoga šta su serije postale danas. Da li se tebi kao reditelju dopada trend snimanja takozvanih „filmskih“ serija i da li misliš da će one ubiti film? Da li su „Novine“ prva filmska serija u Hrvatskoj?

Mislim da ga neće ubiti, film je film, ali su i serije počele da se plasiraju filmski i da se snimaju na taj način. Mi smo seriju prikazali na festivalima, imali smo filmske premijere serije. Sve ide u tom smeru da se ta kino filmska etika i navika očuva, čak i u obliku serije. I ljudi super reagauju na to. Po meni je to sve igranje filma. Cela televizija šta god da se radi, treba da radi na filmski nacin, kao da je za kino. I to čini da se naprave neke lepe stvari kao sto su neki filmovi sa BBC-a.

Vrlo je logično da slediš trend. U Holivudu je recimo došlo je do te dominacije produkcije Marvel filmova koji su meni mnogo dosadni i rade se samo za uz kokice, a opet su gigantski projekti koji donose mnogo novca. Holivud nažalost diktira sve, ali sa druge strane serije su počeli da rade i braća Koen i Skorseze i Haneke u Evropi, stvarno dobri reditelji koji te inspirišu i kojima veruješ. Ono što je dobro na platformama kao što je Netfliks, tu smeš imati i seks i nasilje i psovke i cigarete, sve one stvari koje nažalost u Holivudu više ne smeš da imaš, što je po meni grozan oblik autocenzure i zato mi se sviđa trend serija. Što se samog snimanja tiče, s obzirom da se svemu prilazi filmski, jednako uživam da snimam i film i seriju. Niko više ne želi i ne uživa da snima nešto hermetično i dosadno.

Šta bi nam još preporučio da gledamo na Netfliksu? Ili šta od serija uopšte?

Ko nije, drugu sezonu Stranger Things – obavezno i bilo koju sezonu Farga.

A kada će se druga sezona „Novina“ naći na Netfliksu?

Najkasnije u siječnju 2019.





Hvala Dalibore!