Retki portreti Vorhola i Versaćea koje je napravio Helmut Njuton

Helmut Njuton se nikada nije plašio seksi fotografija i postoji razlog zašto je ovaj nemački fotograf imao nadimak “King of Kink”. Danas se u njujorškoj galeriji Guy Regal otvara velika retrospektiva ovog umetnika koja je raspoređena u 49 prostorija. Izložba Naked With a Fur Coat obuhvata 33 fotografije koje su nastale od perioda Helmutovih tinejdžerskih dana u Berlinu pa do njegovih najikoničnijih portreta koji su nastali od sedamdesetih do devedesetih, među kojima su i portreti Endija Vorhola, Đanija Versaćea i Salvadora Dalija.

Helmut Njuton, Night Nude II, Nica, Francuska, 1985

“Ova izložba je pravi trag čarobnog Njutonovog putovanja,” kaže Regal. “U to vreme je jako bilo važno pitanje ženskog osnaživanja i jednakosti u LGBTQ zajednici, a ono čime ova kolekcija odiše su upravo Helmutovi modeli predstavljeni u punoj snazi, ponosu i moći“.

Mnoge fotografije smeštene su u romantičnu pozadinu Pariza, gde je Njuton živeo godinama. Na jednoj od njih je Paloma Pikaso u raskošnoj haljini Karla Lagerfilda iz 1978, dok je na drugoj Salvador Dali u poznatom hotelu Meurice 1973. Kolekcija čak obuhvata veoma retke slefije iz osamdesetih, kao i portret nagog Đanija Versaćea koji leži na prekrivaču leopard dezena na jezeru Komo.

Helmut Njuton, Đani Versaće, Jezero Komo, 1994

Njuton je doprineo da se u modnoj fotografiji stvori jaka figura žene što je tokom sedamdesetih bilo veoma kontroverzno jer je uključivalo i neke BDSM elemente. Neke od žena iz serije Naked With a Fur Coat nose Iv Sen Loran odela, dok su druge potpuno nage, ali svaka od njih odiše neizmernom snagom. “Kao što sam naziv jedne od fotografija kaže, na njima ćete pronaći seksipil, luksuz, stil, ranjivost, ali pre svega jake ženske figure koje kontrolišu sve,” kaže Regal. “Dok budete prolazili kroz izložbu, osetićete tu snagu na svakoj fotografiji.”

Helmut Njuton, Autoportret, 1980

Helmut Njuton, Paloma Pikaso u haljini Karla Lagerfilda, Pariz, 1975

Helmut Njuton, Tom Ford i njegov pas, Vogue, Mart 1999

Helmut Njuton, Salvador Dali u hotelu Meurice, Pariz, 1973

Helmut Njuton, Iks-rej sa lancima, francuski Vogue, Pariz, 1994

Helmut Njuton, Novac u prtljažniku, Italija, 1995

Helmut Njuton, Model u pantalonama za YSL, 1985