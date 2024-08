“Rogonje” nam pričaju o tome kada su prvi put prevareni

Bilo da je partner na kratke ili duge staze, bilo da je dugogodišnji bračni drug, videti ga kako jebe nekog drugog ume da bude prilično potresno, čak i ako je rogonja malopre bio načelno spreman da opovrgne sve principe monogamije. Ako jedan od partnera nije voljan da iskusi ljubomoru, sve vrlo lako krene naopako. Čak i ako oba partnera misle da je preljuba ono što zaista žele, dešava se da zažale.

Ali kada par ljubavnika – sa punom verom u stabilnost svoje veze i unapred ustanovljenom saglasnošću – odluči da svoj do tada monogamni odnos obogati uvođenjem treće osobe, može da usledi jedan neverovatan preobražaj. Zamolili smo par zadovoljnih rogonja da podele sa nama svoja prva iskustva.

Robi*, 29, SAD, pet godina rogonja



U početku joj se često dešavalo da flertuje sa drugima, ali mislim da me je prvi put prevarila na poslovnom putu sa kolegom sa kojim je od ranije flertovala. Mene je od ranije mamila pričom o seksualnom naboju koji se između njih dvoje razvija, a kad mi je najzad javila šta se desilo, to me je užasno uzbudilo. Na trenutak sam osetio ljubomoru, možda i brigu da nismo preterali – a tu više nije bilo nazad – ali bio sam ushićen kad je počela da mi šalje detalj. Imao sam utisak da mi je devojka (danas verenica) bila porno zvezda. Pošto u tom trenutku nisam bio uz nju, dobila je pažnju koju je želela o nekog drugog. A pošto mi je sve detaljno ispričala, bio sam direktno umešan i nije bilo tajni.

Hari*, 51, UK, tri godine rogonja

Prvi tip kog smo našli bio je Majk*, negde naših godina; planirali smo samo da ga upoznamo u javnosti, da vidimo da li ćemo moći da odemo do kraja. Dogovorili smo da se nađemo jedne večeri u obližnjem parku, na 30 minuta vožnje. Oboje smo bili nervozni, iako je S. popila par čaša vina još kod kuće. Parkirali smo pored puta i čekali Majka. On je stigao 10 minuta kasnije, popričali smo, delovao mi je kao pristojan lik – uredan, dostojanstven. Pitao sam S. da li bi htela da mu vidi kitu, rekla je da bi.

S. je ušla u njegova kola, otkopčala mu šlic, i uzela ga u usta. To nisam očekivao. Bio je to neobičan osećaj; stajao sam sa vozačeve strane automobila dok mu je žena koju volim sa druge strane pušila, a on joj dodirivao grudi. Samo par minuta kasnije, iako je meni delovalo kao da je sto godina prošlo, ona se pridigla a on je pokušao da je poljubi. Ona je okrenula glavu, od čega je meni malo laknulo – ako se radi samo o seksu, poljubac bi ipak bio previše. S. me je pogledala u oči i rekla, „Poljubi me“. Šta ću, kleknuo sam i strastveno je poljubio. Osetio sam ukus njegovog kurca na njenim usnama.

Ona se zatim povukla, pogledala u njegovu kitu, pa u mene, i rekla mi „Sisaj“. Spustio sam glavu i uzeo ga usta. Prijalo mi je i fizički i psihički da tu klečim i sisam nečiji kurac ispred svoje devojke/ gospodarice. Ona je ona ponovo spustila glavu i pridružila mi se.

I tako smo u okružnom parku zajedno pušili kurac nepoznatom čoveku; ludilo. Majk nije svršio, ali S. je u povratku bila kao na iglama. Pušila mi je dok sam vozio, ja sam je trljao, brzo je svršila – očigledno je bila izuzetno napaljena. Kod kuće smo popričali o tome što se desilo, i te večeri sa velikim zadovoljstvom vodili ljubav. Majka više nikad nismo videli, ali to je bio samo početak novog poglavlja u našem odnosu.

Da li sam bio ljubomoran? Kako da ne, ali to je deo draži.

Da li bismo to ponovili? Bismo i jesmo.

Da li sam se uplašio? Naravno da jesam, ko zna šta je sve moglo da bude, mogli smo da kompletno upropastimo odnos – stvarno se volimo, ne znam kako bih podneo da je izgubim.

Da li to preporučujemo drugim parovima? Kako kome. Pre Majka, šest meseci smo razgovarali o tome. Potrebno je ekstremno samopouzdanje u snagu vašeg odnosa, inače lako može sve da pukne.

Nik*, 44, SAD, 15 godina rogonja

„Bilo je dosta komplikovano kad sam po prvi put gledao ženu kako odlazi da bi spavala sa drugim muškarcem, ali u tome je i draž te vrste odnosa – komplikovana mešavina emocija iskusi se zajedno, svaka vuče u svom pravcu. Boleo me je želudac od strepnje, ali jedva sam čekao da mi posle ispriča kako je bilo. Zvala me je sledećeg jutra, opisom raspalila i maštu i požudu. Na vratima sam je sačekao sa buketom cveća – posle smo jedno duže vreme naizmenično delili uzbuđenje oko novog iskustva i pokušavali da se ponovo zbližimo.

Bilo mi je teško i pred njen prvi seks bez zaštite sa jednim od ljubavnika. Plašila me je ideja da ću izgubiti i onu poslednju stvar koja je bila samo naša, ali istovremeno su me neopisivo uzbudile sve mogućnosti koje nam je taj novi put otvarao. Gledao sam u sat i računao šta se dešava u kom trenutku. („Sad sigurno oseća kako joj po prvi put ulazi na golo.“ „Sad joj je već sigurno svršio.“ „Sad su izašli na večeru, ona sedi u restoranu i oseća kako joj se niz nogu sliva njegova sperma.“) Oscilirao sam između napada panike i sumanutog uzbuđenja.

Kad sam po prvi put asistirao njenom ljubavniku kao „pravi“ rogonja, to me je nekako oslobodilo. Osetio sam olakšanje jer više nisam morao da održavam kontrolu. Mogao sam samo da gledam kako drugi čovek grubo koristi moju ženu, i kako ona na to reaguje. Znam da je moderna nauka odbacila onu staru ideju o podeli uloga u vučijem čoporu, ali za mene to ipak najbolje opisuje kako sam se osećao. Nisam želeo da budem omega u čoporu, ali znao sam da nisam ni alfa. Nekako sam se ispravno osetio kao beta – volim ženu, brinem se o njoj, ali ipak nas oboje kontroliše neka viša instanca.

Oven*, 25, SAD, dve godine rogonja

„Rogove mi je prvi put natakla bivša devojka u četvrtoj godini srednje, koja me je varala par godina. (Ne brinite, svi smo imali 18 ili više godina.) Sa jednim dečkom je flertovala još pre mene, ali nisu se smuvali. On je mnogo više od mene bio alfa mužjak, iako sam – sramim se priznati – bio popularniji od njega u školi. Jednog dana su nešto pričali, pa sam je pitao da li joj se on još sviđa. Ona je priznala i, da skratimo, par nedelja kasnije dogovorila da se nađu posle škole. Bio sam užasno nervozan tog dana, hvatala me je trema. Nisam mogao ništa da jedem, ali sam bio strašno uzbuđen. Otpratio sam je pola puta do njegovih kola, poljubio je, i pustio da ode. U to vreme i nismo baš imali SMS, tako da sam otišao kući na par sati, razmišljao o tome što se dešava i neprestano masturbirao.

Kasnije me je nazvala i opisala da nisu daleko otišli tog prvog puta. Rekla mu je da će, ako je želi, morati da napravi prvi korak. Tražio je da mu pokaže sise, a posle i da mu popuši. Rekla mi je da je bio ogroman. To me je emotivno uznemirilo, osetio sam se prljavo. A onda je moje telo preuzelo kontrolu i momentalno sam osetio uzbuđenje, posebno zbog tog detalja o veličini kurca. Izuzetno me je uzbudio sam podatak da je bio obdaren. Mislim da sam po prirodi beta mužjak. Čim sam znao da je dominantan i veći od mene, mogao sam da se osetim kao pravi rogonja koji alfama samo služi.

To mi je bilo prvo iskustvo, a sa godinama sam išao u sve eksplicitnijem smeru.

*Imena su izmenjena.