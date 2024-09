Rouz Mekgovan je objavila pismo Asiji Arđento posle optužbi za seksualni napad

Prvobitno objavljeno na Broadly.



Rouz Mekgovan je preko svog publiciste izdala saopštenje o optužbama za zlostavljanje sa kojima se suočila njena bivša prijateljica Asia Arđento, sa kojom je blisko sarađivala na aktivizmu u okviru pokreta #MeToo, posebno u javnim tvrdnjama o zlostavljanju i uznemiravanju protiv Harvija Vajnstina. Pismo je Broadley-u dostavio Natanijel Baruh, PR predstavnik koji radi za Mekgovan, i ono se bavi tvrdnjama koje je Džimi Benet izneo krajem prošle godine protiv Arđento. Objavljujemo tekst u celosti:

Prvo bih volela da započnem ovo saopštenje zahvalivši se na vašem strpljenju. Mnogi ljudi su zahtevali odgovore i reakciju na nedavne događaje oko slučaja seksualnog zlostavljanja Asije Arđento. Mnogi ljudi veruju da sam, zato što smo bile bliske u poslednjih godinu dana, možda povezana sa ovim slučajem ili čak da sam saučesnica u njemu. Nisam.



Prvi put sam upoznala Asiju na crvenom tepihu, ali smo se zbližile tek poslednje godine tokom našeg zajedničkog iskustva u slučaju Harvi Vajnstin. Asia je bila osoba koja je razumela moju traumu onako kako mnogi drugi nisu. Mogle smo zajedno da razgovaramo o tome i ističemo glasove jedne druge. Čak smo uradile i istu tetovažu! To sam postavila na Instagram tek pre mesec dana. Nije tajna da sam direktna, otvorena, drska osoba – mislim da sam se preko toga najviše povezala sa Asijom. Ona je žestoka, beskompromisna i čvrste volje, ne mari mnogo za to šta drugi vole ili ne vole u vezi s njom. Retko je naći takve osobine kod žena u ovom poslu ili svetu uopšte.



Ali onda se sve promenilo. U tren oka. Dobila sam telefonski poziv i niz poruka od osobe sa kojom se zabavljam – Rejn Dav. Ona mi je rekla da je razmenjivala poruke sa Asijom i da joj se Asia poverila da jeste spavala sa Džimijem Benetom. Rejn mi je ispričala i da je Asia tvrdila da je dobijala Džimijeve netražene gole fotografije od njegove dvanaeste godine. Asia je u tim porukama pomenula da nije ništa uradila po pitanju tih slika. Nije ih prijavila vlastima, roditeljima niti blokirala Džimijeve društvene mreže. Nije poslala čak ni prostu poruku: „Ne šalji mi ove slike. One su neprimerene.“ Na videlo je izašlo i nekoliko drugih detalja koje ne smem da pomenem u ovom saopštenju dok istražitelji rade svoje posao.



Rejn Dav je rekla da planira da ode u policiju sa tim porukama čim završimo razgovor bez obzira na sve. Ali je želela da ja znam za njih kako bih mogla da preduzmem dalje korake. Odgovorila sam sa: „Moraš. Prosto moraš.“ Nisam gubila vreme. To nije bilo teško reći niti je podržati. Težak je bio šok kad sam shvatila da će biti ugroženo sve što je pokret MeToo predstavljao. Sat vremena posle našeg razgovora, Rejn Dav je potvrdila da je predala poruke i razgovara sa policajcima. Skoro 48 kasnije te poruke su završile u medijima.



Ja sam upoznala Rejn Dav sa Asijom Arđento prošlog meseca, tri dana posle smrti Entonija Bordejna. Bila sam sa Asijom da bih je utešila i pružila joj podršku. Rejn Dav je došla da nam pruži podršku obema. Bilo je to emotivno haotično vreme i Rejn Dav je predložila da odemo u Berlin na nekoliko dana da ožalošćenost izvučemo iz Asijine kuće i na neutralni teren. I tako smo to i uradile. Dok smo bile u Berlinu, Asia je pomenula da je jedna osoba ucenjuje provokativnom slikom i od nje svakog meseca iznuđuje veliku sumu novca. Niko u prostoriji nije znao ko je iznuđivač. Sada znamo da se to odnosilo na ovaj slučaj.



Rejn Dav je nastavila povremeno da komunicira sa Asijom nakon što su se upoznale – i njihov razgovor samo je njihov. Znam da je Rejn osoba sa kojom se konsultuju mnoge osobe visokog profila kad doživljavaju pritisak društva zato što Rejn umre dobro da ih sprovede kroz konfrontaciju, rehabilitaciju i proces solucije. Iako je ona osoba koja ume da čuva tajne onih koji su rešeni da isprave svoje greške – nju motiviše i pravda. Tako da nisam bila iznenađena kad sam dobila taj poziv i te poruke od nje. Već sam oslovljavala Asiju u prošlosti sa „My Ride or Die“ i veoma jasno stavila do znanja da je njeno prijateljstvo za mene na prvom mestu. Znam da je obraćanje meni sa tim porukama zbog toga veoma teško palo Rejn, tako da je cenim zbog njene hrabrosti.



Ljudima koji su mi se javljali da me pitaju da li sam dobro – odgovor je Hvala i Jesam. Biću dobro. Tužno je kad izgubite vezu sa prijateljicom, ali je još tužnije ono što se desilo Džimiju Benetu. Bilo da je slučaj iznuđivanja istinit ili nije – to nije bilo fer i nije bilo u redu. To je ona vrsta stvari protiv koje se borim uz tolike druge. Razlog zašto do sada nisam izdala saopštenje jeste zato što sam se osetila izuzetno ponizno pred ovim događajem. Morala sam da ustuknem i shvatim da u sopstvenom aktivizmu dok se borim snažno i strastveno – moram i sama da se razvijam. U prošlosti sam povremeno bila besna. Kao žrtve, moja burna osećanja bila su opravdana. Ali sada znam da su optuženi u stvari prijatelji, roditelji i članovi porodice drugih ljudi. Ne sme biti popuštanja ili tolerancije za seksualni napad. Tačka. NI PREMA KOME. Žrtvama takođe ne sme da se govori kako da reaguju i šta da govore o svojim zlostavljačima. Bili saveznici žrtve ili svedoci nekog događaja, moramo da nađemo bolji način da izbalansiramo podršku žrtvi uz proces koji sledi optuženom. Nikad nisam tvrdila da sam savršena. Ova nedelja me je posebno naterala da se pomirim s činjenicom da svi moramo još mnogo da se razvijamo, posebno ja sama.



U ovom sadašnjem trenutku možda je lako usredsrediti se na dramatičnost situacije. Zavera. Ali pravi fokus trebalo bi da bude na podršci pravdi. Podršci iskrenosti. Podršci jedni drugima. Ne smemo da dozvolimo da ovaj trenutak zaustavi zamajac pokreta koji je pomogao tolikim ljudima. Moramo da ga iskoristimo da postanemo još jači. Još saosećajniji. Još svesniji. I organizovaniji.



Asia, bila si mi prijateljica. Volela sam te. Utrošila si i rizikovala mnogo da bi stala uz pokret MeToo. Zaista se nadam da ćeš se probiti kroz ovaj proces do rehabilitacije i poboljšanja. Svako može da postane bolji – nadam se da ćeš i ti moći. Uradi pravu stvar. Budi iskrena. Budi fer. Neka pravda ostane na pravom putu. Budi osoba kakva bi volela da je Harvi mogao da bude.