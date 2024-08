Sada prvi put možete da igrate prvu LGBTQ igricu na kompu

Tekst je objavljen na Motherboard

Caper in the Castro je legendarna video igrica i fanovi su mislili da je izgubljena zauvek. Sada, ono što prvom LGBTQ video igricom na svetu (nastala je 1989) je dostupno svima na internetu i svako može da je igra.

Igrica je noar point-and-click u kojoj onaj koji igra preuzima ulogu privatne detektivke po imenu Treker Mek Dajk, u slučaju da niste pogodili na osnovu imena, lezbejka. Njen zadatak je da otkrije misteriju koja se krije iza nestanka Tesi La Fem, trans žene, a cela radnja se dešava u četvrti Kastro u San Francisku, okrugu koji je kroz istoriju poznat kao „gej kraj“.

Caper in the Castro je programirao čovek koji se predstavlja kao CM Ralph i on je ovu igricu raširio putem ranijih sistema tabli za prenošenje poruka koje su poznate kao BBS table. Igrica je provobitno bila dobrotvornog karaktera i kada biste je uključili, na ekranu bi vam se ispisala kratka poruka u kojoj vas Ralf pita da li želite da donirate pomoć AIDS organizaciji. Međutim igrica je bila kratkog veka, mislilo se da je izgubljena u ranijim sistemima i da je niko nije pripremio za buduće generacije, sve do sad.

U sredu, nova verzija ove igrice dostupna je za igranje na sajtu Internet Arhive. Ova verzija zapravo imitira ceo operativni sistem Mekintoša iz osamdesetih, pa garantuje originalno iskustvo.

Kako kaže Džejson Skot, kustos Internet Arhive, nova verzija igrice je bazirana na osnovu sadržaja sa flopi diska Endrjua Bormana, kustosa video igrica iz Muzeja Igre u Njujorku. Flopi diskete, za koje se prvo mislilo da su izgubljene, pronašao je ponovo sam autor, i poslao Bormanu.

Uživajte!

