Saveti za mamurluk (i provod) od lika koji je tetovirao Kurta Kobejna

Univerzum mrzi pijane. Mamurluk je definitivan dokaz za to — koliko god da ste se zabavljali, to se potire onim što osećate kad se probudite nakon večeri teškog pijanstva. Henk Šifmaher, iskusni boem i patrijarh holandske tatu scene — koji kaže da je tetovirao impresivan spisak ljudi, uključujući Kurta Kobejna, Lejdi Gagu i članove grupe Red Hot Chili Peppers — intimno poznaje jutro posle.

MUNCHIES: Zdravo, Henk. Nalazimo se u tvom omiljenom restoranu za borbu protiv mamurluka. Da li si trenutno mamuran?

Henk Šifmaher: Ne, jesi li luda? Ja sam star čovek. Popijem jedno piće i čim počnem da galamim, žena me uhvati za uvo i odvuče kući da odem u krevet na vreme. Uz sve to, prekosutra moram da putujem za Siciliju, tako da sve radim lagano.

Tamo ćeš puno da piješ?

To je definitivno mogućnost, da. Uglavnom pijem prilično redovno. Popijem šest velikih piva dnevno, obično predveče, ali se ne napijem. To se dešava uglavnom dok sam u inostranstvu ili kad nam dođu strani gosti. Kad na jednom mestu okupite gomilu majstora za tetovažu, ume da zagusti. Svi smo brbljivci koji baš ne vode zdrav život. U Tokiju smo nekih 25 majstora za tetovažu i ja otišli u Jen Bar. Imali su tamo lepu kolekciju raznih pića: votka, tekila, rum, liker od mente, viski. Sve smo im popili, flašu po flašu, čašicu po čašicu. Te noći sam se oženio četvrti put. Posle toga sam bio prilično gadno mamuran (smeje se).

Koji je bio najgori mamurluk u tvom životu?

Sećam se jednog užasnog mamurluka. Još sam bio mlad i putovao sam po Aziji. Bio sam u Pinengu, u Maleziji, čekajući platu koja je trebalo da mi stigne od obavljenog zadatka za holandski magazin Nieuwe Revue. Naša oprema, sve naše kamere, bile su ostavljene na sigurnom u pretincu skladišta dok sam se nalazio u baru i kršio sva pravila muslimanskog režima neverovatno se napijajući – i tu ne preterujem. Na kraju sam otišao u pušionicu opijuma sa jednom Azijatkinjom, gde sam uzeo opijum. Narednog jutra sam se probudio sa najgorim mamurlukom koji sam doživeo, u mentalnom smislu, zato što sam kod sebe imao sva svoja dokumenta, sav preostali novac i ključeve od pretinca u kom je bila sva naša oprema. Baš glupo od mene! Prostitutka je već bila otišla. Isprva sam pomislio da me je pokrala, ali onda sam našao sve stvari u svojoj cipeli. Izgleda da sam ih tamo sakrio. To su najgori mamurluci: kad se probudiš s osećajem da si uradio nešto glupavo ili rekao nekome nešto ružno. U svakom slučaju, mamurluk se tu nije završio: zapatio sam seksualnu prenosivu bolest, pukao mi je frenulum koji se inficirao i na kraju sam dva dana zaredom povraćao žuč.

Kad se u Holandiji probudiš sa mamurlukom, dolaziš ovamo da doručkuješ. Reci mi, gde smo to mi?

U Ysbreekeru, iza ćoška od moje kuće.

I tu služe najbolji doručak za mamurluk?

Samo sam realističan. Kad sam mamuran, ne želim da putujem na drugi kraj grada. Mogu da prošetam ili dovezem se skuterom do ovog mesta na putu za posao. I zaista služe odličan doručak.

Šta obično naručiš?

Uitsmijter (otvoreni sendvič sa mesom, sirom i jajem na oko). Hleb je integralni iz Hartoga, najbolje pekare u Amsterdamu. To, u kombinaciji sa izvrsnim jajetom na oko i slaninom, čini izdašan sendvič — pravi doručak šampiona. Takođe, jaje na oko je savršena nagrada za čoveka koji je dao sve od sebe prethodno veče. Ako ti tvoja žena isprži jaje, znaš da si bio dobar. I, naravno, važno je i da se počastiš dobrim obrokom nakon večeri teškog pijanstva.

(Prilazi konobarica)

Uzeću jedan uitsmijter i možete li da mi napravite jak Bladi Meri? Hoću njega, sa duplom votkom. I možete li da zamolite kolegu iz kuhinje da ubaci nekoliko komadića pržene slanine u njega?

Da ubaci slaninu u Bladi Meri?

Da, prženu slaninu. Morate da dodate meso — to je sjajan način da mu obogatite ukus.



Dođavola, koliko je ovo ukusno! Istina je ono što kažu: najbolji način da se izlečite od mamurluka jeste da se držite stare dobre da se klin klinom izbija. Morate da nastavite da pijete ono što ste pili prethodno veče. Ja često pijem votku — bocu dnevno, bez problema, dok sam bio mlađi — tako da mi je Bladi Meri u tom smislu savršen. Naručim i slaninu uz njega, zato što sam je dobio u najboljem piću protiv mamurluka koje sam ikad pio. Bilo je to u Teksasu, nakon divlje žurke sa gomilom majstora za tetovažu koju je organizovao Oliver Pek, a koktel se zvao „Jebi se, mamurluku“. Neko treba da počne da pravi to piće ovde. Sačekaj, nacrtaću ti.

Bio je to ultimativni Bladi Meri. Bio je ogroman i sadržao je duplu votku i svašta nanizano na žicu- mali hamburger, komadić sira, komadić mesa, grožđe, celer i slaninu. Bio je to doručak i lek protiv mamurluka u jednom.

Je li pomoglo?

Jeste, naravno. Pomaže, ali te istovremeno odmah razvali, zato što je dan tek počeo.

Poslednji put kad si bio mamuran, kako si proveo prethodno veče?

Isuse, nisam radio ništa posebno loše. Moj život je danas mnogo drugačiji nego što je bio nekad. Dok sam bio mlađi, stvari su se često otimale kontroli. Oduvek smo mnogo pili u Amsterdamu. Imao sam ogromnu metalnu lađu, dugačku oko osam metara. Isplovili bismo u tom brodiću (kanalom) i pravili stanke po klubovima usput. Šmrkali bismo kokain sa prednje palube dok smo se probijali kroz velike talase koje su na reci pravili brodići oko nas. Pravo je čudo da se naš brodić nikad nije sudario sa nekim od drugih brodova i da nas nikad nisu uhapsili.

(Hrana je servirana)

Ovi sendviči od integralnog hleba su odlični za redovno pražnjenje creva. Ali budi pažljiv, ako si od onih koji vole dobro da prdnu, moraš da paziš da se ne usereš u gaće.

Da li se to nekad tebi desilo?

Jeste. Dešava se svakome ko previše popije prethodne večeri! Tvoja creva snose najveći teret mamurluka. Često mi se dešava kad mešam različite vrste piva — naročito američka piva, kao što je badvajzer, koja imaju mnogo hemikalija u sebi. Prdnuo sam i — usred grada, u baru, tokom noći, ili čak tokom dana — usrao se u gaće. Kad se to desi, jedino što možeš da uradiš je da baciš donji veš, opereš bulju i odeš kući. Mislim da se dešavalo mnogo češće osamdesetih, kad se kokain mešao sa laksativima.

Imaš malo jaja na bradi. Zar ti brada ne smeta dok jedeš?

Svoju bradu poredim sa živicom koje raste uz zid neke stare kuće. Ptice svijaju gnezda u njoj. Moja brada usput sakuplja deliće mog svakodnevnog života. Ima stvari koje ne mogu da jedem lepo, kao što je riblja čorba. Jedem je, ali veoma pažljivo. Kad je nešto veoma ukusno, obuzme me neka vrsta strasti — osećanje gubitka kontrole. Sve mora da se strpa usta, čak i ako moram da se služim rukama i nogama. Uzgred, jesti rukama mi je apsolutno omiljena stvar. U Singapuru sam jeo pirinač sa karijem i bio je toliko ukusan da sam bio prekriven njime do ušiju. Brada mi je danima bila žuta.

Čekaj malo, da li ti to na ruci imaš tetovažu upravo ovog obroka?

Da. Jaje na oko. Uradio sam je u Sjedinjenim Državama, gde je odjednom bilo zabranjeno jesti tečno žumance zbog epidemije salmonele. Bio sam u fazonu: „Stvarno? Zemlja u kojoj možete da kupite poluautomatsko oružje govori mi kako da doručkujem?“ Majstori za tetovaže nisu skloni tome da slušaju slede pravila. Mislio sam da bi bilo zabavo zabeležiti taj trenutak na ruci.

Da li si ikad na svom telu zatekao tetovažu posle pijane noći a da se ne sećaš kako je tamo dospela?

Kad pijemo čitave noći, onda često završavamo sa noćnim tetovažama. Pogledaj ovu. Nekolicina drugih majstora za tetovažu i ja smo se napili i osnovali klub „Poližeš mi picu“, pa smo svi istetovirali vaginu kraj reči „liži više pice“. Ljudi redovno rade takve stvari. Nedavno je nekolicina momaka upala u moj studio sa tetovažama neobičnih penisa koji plešu. Te tetovaže su uradili na jednoj žurki. Ovih dana ljudi suviše mozgaju šta žele da im bude otisnuto na telima. U stara dobra vremena, gomila momaka bi samo otišla u Šiperkvartijer u Antverpen i vratila se sa tetovažom ne znajući kako su je dobili i zašto.

Da li ti se često dešava da se ne sećaš događaja od prethodne večeri?

Bilo je slučajeva da sam nestajao na tri dana. Nemam pojma gde sam bio. Takođe, nakon što sam se probudio, na kuhinjskom pultu sam zatekao polupraznu tavu sa hranom za pse. Odvalio sam se i očigledno odlučio da sebi spremim nešto za večeru nakon što sam došao kući. Verovatno sam mislio da spremam biftek ili nešto slično.

Znači, jeo si hranu za pse?

Očigledno. Ali prilično sam otporan.

Kao iskusan ljubitelj dobre kapljice, imaš li neke savete ili trikove koje možeš da preporučiš ljudima o tome kako ostati bezbedan kad si pijan?

Ne odustaj ako odmah ne uspeš da uguraš ključeve u bravu. Jednom sam se u potrazi za crvom suviše zagledao u dno flaše meskala i probudio se usred bela dana kad me je neko potapšao po ramenu. Pitao me je da li bih bio ljubazan da pomerim noge jer je želeo da parkira kola. Ležao sam na trotoaru ispred svoje kuće. Odustao sam od pokušaja da otvorim vrata i zaspao na licu mesta. Leti to nije veliki problem, ali zimi su te situacije opasne jer ne osećate hladnoću. I još jedna stvar: ne ubacujte escajg u mašinu za pranje sudova s oštrom stranom nagore. Moja žena je jednom pala na nju dok smo bili odvaljeni i kad je ustala, iz dupeta joj je virila viljuška. Nemojte da spremate kuću dok ste pijani, ne menjajte sijalice i ne penjite se na klimave visoke stolice. Isto važi za upotrebu čekića, testere ili struje. I nemojte nigde da se penjete. Sam to nikad nisam radio, ali viđao sam mnogo nesreća koje su se desile upravo tako.

Još jedan poslednji savet koji je takođe veoma važan: možete da šmrčete i pijete sve i svašta, i radite šta vam padne na pamet dok god i dalje možete: po jedan, da kupujete hranu. Pod dva, da plaćate račune. I pod tri, da stižete na posao na vreme i funkcionišete na osnovnom nivou. Čim jedno od ta tri više ne možete da ispunite, postali ste zavisnik.

Kakav si ti pijanac?

Mislim da sam istinski duhovit, ali možda se drugi ljudi ne bi složili s tim. Lako može da se desi da uzmem skuter i provozam krug po baru dok sam pijan. Takođe, imam utisak da pijem drugačije od ljudi oko sebe. Mnogi Holanđani će započeti veče u ćošku bara, gledajući snebivljivo oko sebe i, nakon što malo popiju, steknu ono što zovem „holandskom hrabrošću“. Odjednom ti se unose u facu, pljeskaju te po leđima i obraćaju ti se sa „ti“. Meni to ne smeta, dok god si bio takav i kad si bio trezan. Ako ti je potrebno da popiješ kako bi stisnuo petlju da mi se obratiš, onda mi se ne dopadaš.

Radoznala sam: da li su mamurluci sa godinama sve gori?

I da i ne. Ovih dana sam retko mamuran, ali to je zato što se promenio način na koji pijem. Kad ostariš, ne možeš više da izneseš takvu vrstu preterivanja, suviše te to iznuruje. Da i dalje pijem onako kako sam pio kad sam imao 25 godina, trebalo bi mi nedelju dana da se oporavim. Tako da to nije više pitanje toga da li su mamurluci sve gori, već da li ste smanjili obest. Ovih dana pijem uglavnom belgijska piva, a kad stvarno želim da se napijem, prebacim se na votku. Za razliku od stvari kao što su kokteli, sangria ili rikard, koji u sebi sadrže tonu šećera, to su sve prilično čista pića pa ne izazivaju mamurluk. Isuse, nekad bih se nakon što popijem rikard osećao kao da me je neko lupio u glavu usred noći a sekira je i dalje bila tamo ujutro. A u Aziji biste mogli da sipate ono što sam pio u plitku posudu, zapalite to i gorelo bi čitave noći. Toliko je žestoko bilo.

Sada imam 65 godina, tako da sam vremenom naučio da mnogo bolje podnosim alkohol. Samo s vremena na vreme osećam blagi mamurluk— ništa strašno, samo blagu nelagodu u stomaku i potrebu za šoljom kafe ili čašom vode. I taj osećaj me dobro radi u umetničkom smislu, naročito kad radim stvari koje zahtevaju određenu dozu koncentracije, kao što je crtanje ili slikanje.

Hvala ti, Henk!

