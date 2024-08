Sedam najupečatljivijih autfita Denija Devita

Već skoro pola veka Deni Devito sa svetom preko ekrana deli svoj šarm i humor. Pored legendarne kaijere koja uključuje legendarne trenutke poput onih u filmovima Twins i Matilda, Devito je takođe oko sebe okupio krug poštovalaca, gotovo nalik kultu, koji u stopu prate njegovu uvrnutu ličnost i ekscentrični stil, koji je inspirisao popularni krop top, kao i čitav mim komjuniti. A zbog čega je tačno Devito toliko pogodan za pravljenje mimova?



Da li to možda ima veze sa legendarnom replikom iz filma Mean Girls, “OMG Deni Devito, obožavam vaš rad,” ali osim toga, stvarno nemamo pojma šta bi drugo moglo da bude. Ukoliko postoji neko meta-značenje izad ovog trenda, mi ćemo ga pronaći – naš maleni i stajliš kralj konačno je počeo da biva priznat i prepoznat. U čast ove glunačke legende, i-D se osvrnuo na neke od njegovih najlegendarnijih stilskih momenata.

Photo by Frank Edwards/Fotos International/Getty Images.

Premijera filma Ruthless People, 1986

Devito i njegova žena, sa kojom je u braku već skoro 40 years, sa kojom je danas rastavljen, bili su zaista stajliš duo. Od Devitovih neočekivanih izleta u tradicionalnu majicu i trešu, pa sve do njenih čudnovatih detalja koje je volela da dodaje – poput čipkastog veša i vrtoglavih štikli, ovaj par je oduvek uspevao da doda svoj pečat nečemu što bi se smatralo klasičnim autfitom. Tokom šetnje crvenim tepihom na premijeri filma Ruthless People 1986, u kome je Devito igrao Sema Stouna, a Bet Midler njegovu suprugu, ovaj par postavio je lestvicu fabuloznosti jako visoko kada su se pojavili sa mečing tamnim naočarima za sunce.

Videos by VICE

Povratak Betmena iz 1992.

U blokbasteru Tima Bartona iz 1992. pod nazivom Povratak Betmena, Devito je sa Mišel Fajfer glumio supernegativca, Pingvina. Obučen u ogrtač do poda, sa kožnim rukavvicama na rukama i šalom oko vrata, Devitove upečatljive kostime dizajnirali su Meri Vogt i Bob Ringvud. Ringvud je takođe radio dizajn kostima za Linčov film Dina iz 1984. godine, koji je baziran na sci-fi noveli Franka Herberta iz 1965. godine koja je nosila isto ime. Inače, trenutno je u toku snimanje adaptacije sa Timotijem Šalarmeom u glavnoj ulozi, čija je premijera najavljena za 2020. godinu.

Photo by Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images.

Taxi, sitkom iz 1978

Devito je pet godina igrao ulogu namrgođenog njujorškog dispečera taksija Luija De Palmu u televizijskom sitkomu Taxi. Njegovi autfiti, jednostavni a prepoznatljivi, često su se sastojali od kravate na prugice, kaputa od tvida i pink košulje. Pored Devita, u ovoj seriji pojavili su se i mnoga druga velika imena uključujući Kristofera Lojda, koji je poznat po ulozi u Povratku u budućnost, kao i komičar Endi Kaufman, ali i Toni Danca, zvezda Who’s the Boss?, kao i mnogi drugi. Iako je u pitanju pretežno humoristička serija, u njoj su se obrađivala mnoga važna pitanja, kao što su zavisnost od narkotika, imigracije, samohrano roditeljstvo i rasizam.

Matilda, 1996

U klasiku iz 1996 pod nazivom Matilda, Devito nije samo glumio Matildinog neverovatno odvratnog oca, Harija Vormvuda, već ga je i režirao, producirao, i snimio narativ za njega. Bilo kako bilo, jednako koliko su za pamćenje njegove uloge ispred i iza kamere, toliko su legendarni bili njegovi izbori kostima. Dizajnirala ih je Džejn Rum, koja je takođe bila odgovorna za autfite na snimanju Say Anything, gde je Devito bio ušuškan u karirane sakoe, ekscentrične kravate i svetla odela u ulozi beskrupuloznog prodavca automobila.

Photo by The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images.

Premijera filma Sliding Doors, 1998

evito je još jednom dokazao da je kralj kačketa kada je stigao na njujoršku premijeru filma iz 1998 pod nazivom Sliding Doors u kome je glumila Gvinet Paltrou. Devito, fotografisan kako nosi brendiran kačket, šarenu košulju i tamno odelo, bio je producent saundreka za ovaj film, na kome je sarađivao sa umetnicima kao što su Elton Džon, Džamirakvaj i Dido. Njegov kačket, na kome je izvezen naslov filma, samo je jedan iz njegove ogromne kolekcije – Devita često fotografišu sa različitim kačketima, kao što su na primer oni na kojima piše “Democracy Now!,” “Asbury Park, New Jersey,” “TEACH,” “Garden State,” i tako dalje.

Photo by SGranitz/WireImage

Premijera filma Matilda Los Anđelesu 1996.

Nisu samo Devitovi kostimi iz ovog filma legendarni, već i autfiti koje je nosio na premijerama. Potvrđujući svoju ljubav prema bejzbol kačketima, Devito se pojavio sa Reom Perlman na premijeri u Los Anđelesu sa maslinasto zelenim Matilda kačketom, u crno-beloj prugastoj košulji na kratke rukave, u crnim pantalonama. A izgleda da je toliko voleo taj kačket, pa ga je nosio ponovo na londonskoj premijeri ovog filma kasnije te godine.

Photo by The LIFE Picture Collection via Getty Images/Getty Images.

Košulje sa printom

Pored bejzbol kačketa, Devita verovatno možemo smatrati masterom košulja sa printom – od ulice do crvenog tepiha – on ih je nosio svuda. Tokom godina u kojima je birao svoje šarene košulje, mogli smo posvedočiti onima jarkih boja, ali i onima u neutralnim šablonima u bledim bojama, kao i onim malo ekscentričnijim u drečavim bojama, ali i svemu onome između. Na ovoj fotografiji iz devedesetih možemo ga videti u jednoj od njegovih legendarnih košulja dok je u izlasku sa svojom porodicom.

Bonus: Ongo Gablogian u seriji It’s Always Sunny in Philadelphia

Od 2005. godine, Devito igra u TV seriji u kojoj glumi Frenka Rejnoldsa, očinsku figuru u bandi (OK, možda ne toliko očinsku figuru, a više biološkog oca Denis, Di, a možda i Čarlija). Frenk ima mnoge legendarne trenutke, ali što se mode tiče, naš omiljeni je onaj u kome je Deni Ongo Gablogian, pakleni kolekcionar umetnina (“awt collecta”). Legendarna je i njegova replika iz ovog filma: “We’re just air conditioners, I mean after all, we’re just walking around on the planet conditioning the air,” koju on izgovara dok gleda u pravcu klima uređaja. Niko nikada nije rekao veću istinu.

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE US.