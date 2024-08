Seks sa klovnovima i toksične trojke: pet priča o prvom putu

Ovaj tekst je originalno objavljen na sajtu Broadly.

Kad čujete reči „moj prvi put“, verovatno vam padne na pamet gubitak nevinosti. Ali budimo realni: u svetu gde je analingus dečija šala a Instagram seksbot umetnički projekat, tradicionalni koncept „nevinosti“ sve je više zaostao i staromodan.

Videos by VICE

Ove godine, pokrenuli smo podkast i prateću kolumnu pod naslovom My First Time. Uglavnom je u pitanju seksi podkast o seksu, ali baziran na ideji da „prvi put“ nije samo ono kad vas je neko razdevičio. Ko ima sreće, život mu je prepun prvih puteva – od tužnih i smešnih do ludih i divljih. Kao i svaki život, uostalom.

U svakoj epizodi pričamo sa po jednom ženom o njenom seksualnom presedanu: prvi seks za klovnom, prvi seks u troje, prva lezbejska bolnička romansa… Bez filtera istražujemo sve aspekte moguće ženske seksualnosti.

Oko Božića smo na pauzi, a od četvrtog januara krećemo dalje. U međuvremenu, prijavite se i preslušajte svih pet do sada objavljenih epizoda „Prvog puta“ preko Acast, Google Play, Apple Podcasts, Stitcher, ili druge aplikacije po vašem izboru.

Matematika nas uči da je seks utroje tačno tri puta zabavniji – ali nije baš uvek tako. Prva epizoda My First Time predstavlja nam Hejli Kvin, dejting kouča i feminističku PUA. Ona nam priča o trojci koja je počela loše a završila se tragično.

Jeste li od onih koje obično odlaze u krevet sa muškarcima, sve dok im ne sine da žene ipak nude nešto više? Imogen jeste. Kad se razbolela, u bolnici je doživela čarobnu romansu sa drugom pacijentkinjom – sve što je mislila da zna o seksu i vezama palo je u vodu.

Klovnovi su više strašni nego seksi, zar ne? Porno zvezda Mis Kvin ne misli tako. Otkrila nam je svoj neobični fetiš, i splet okolnosti zahvaljujući kom je postala nezvanična predstavnica svih klovnojebača na svetu.

Seks blogerka po imenu Girl on the Net nije bila neiskusna na S&M planu, ali prvi susret sa bolom zaista ju je iznenadio.

Kada se aktivistkinja Nail Transphobia Čarli Kregs autovala kao trans, nije mislila da će joj to značajno promeniti život u seksualnom pogledu. Ipak, iznenadila se kad je otkrila kako se loše strejt muškarci odnose prema svojim partnerkama.

Još na VICE.com:

Moj prvi plaćeni seks

Film „Džuno“ pomogao mi je kad sam zatrudnela kao tinejdžerka

Za mnoge Romkinje, brak podrazumeva rekonstrukciju himena