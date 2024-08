Seks, smrt i društvene mreže: Dodela porno nagrada

Članak je prvobitno objavljen na VICE UK.



Nedugo po izlaganja na temu vrhunski režirane scene analnog seksa, a nedugo pre upada na stejdž u kom je Lil Vejn izjavio da se nalazi u raju, ovogodišnja ceremonija dodele AVN nagrada – poznatih kao porno-oskari – nekoliko minuta bavila se ozbiljnim temama kao što su pogibije koleginica.

Videos by VICE

Ceremonija održana prošle subote u Hard rok kazinu u Las Vegasu obično nije ni vreme ni mesto za priču o krhkosti ljudskog života. Ovog puta, bilo je drugačije. Greg Lanski ( Tushy, Vixen, Blacked) primio je svoju nagradu za režisera godine, na brzinu se zahvalio, a onda pozvao producenta Kevina Mura da održi govor umesto njega. Murova supruga, porno glumica Ogust Ejms, izvršila je samoubistvo petog decembra u 23. godini života.

„Nije mi lako da vam se obratim“, rekao je Mur ( Evil Angel). „Ne prijaju mi aplauzi jer ih, najiskrenije, nisam zaslužio. Izneverio sam nju. Izneverio sam njenu porodicu. Sa tim ću morati da živim. Ali ovako nešto se ne sme ponoviti. Ne smemo dozvoliti da se i sledeća dodela AVN nagrada održi uz odavanje počasti mrtvim mladim ženama.“

https://twitter.com/ImBrettRossi/status/938511527740628993

„Nije mi lako da vam se obratim“, rekao je Mur ( Evil Angel). „Ne prijaju mi aplauzi jer ih, najiskrenije, nisam zaslužio. Izneverio sam nju. Izneverio sam njenu porodicu. Sa tim ću morati da živim. Ali ovako nešto se ne sme ponoviti. Ne smemo dozvoliti da se i sledeća dodela AVN nagrada održi uz odavanje počasti mrtvim mladim ženama.“

Mur nije govorio samo o svojoj ženi. Šajla Stajlz, Olivija Nova, i Jurizan Beltran takođe su prerano preminule tokom prethodna tri meseca. Kada je i peta glumica, dvadeset trogodišnja Olivija Lua umrla u klinici za odvikavanje od zavisnosti 18. januara, Mur je tvitnuo „Stanje postaje kritično.“

Tokom govora, najavio je osnivanje Projekta Ogust koji je nazvao po pokojnoj supruzi, čiji koncept opisuje kao „sistem za podršku glumicama u ovoj industriji“. Takođe je osudio one koji su Ogust Ejms kritikovali preko interneta. Nagrađen je ovacijama kad je rekao „Radi se o vašem telu. Vašem izboru. Ne može ni agent, ni producent, ni studio, a svakako ni društvena mreža, da umesto vas odluči šta ćete raditi sa svojim telom.“

Mnogi su okrivili uticaj društvenih mreža za samoubistvo Ejms. Trećeg decembra, protiv nje je pokrenuta široka kampanja na Tviteru pošto je objavila „Koja me god glumica sutra zameni na snimanju @EroticaXNews, treba da zna da radi sa likom koji takođe snima gej porniće. Samo kažem. To je sve sranje, zar agentima nije stalo do zdravlja devojaka koje zastupaju? Ja svoje telo moram da pazim.“

Ovaj tvit pogodio je bolnu tačku porno industrije. Sa jedne strane barikada našli su se oni koji smatraju da svaki glumac ili glumica ima apsolutno pravo izbora partnera pred kamerom. Sa druge su bili oni po kojima je stav Ogust Ejms (da gej glumci predstavljaju veći rizik od zaraze u odnosu na glumce koji snimaju striktno strejt filmove) odražava neosnovan homofobni mit na štetu gej muškaraca.

U burnu raspravu uključili su se i pripadnici porno industrije ali i ljudi van nje.

Nedelju dana posle samoubistva supruge, Mur je objavio sledeće: „Pišem ovo da bi stvari bile kristalno jasne: njenu smrt izazvalo je vaše verbalno nasilje“. Imenovao je dve osobe. Na strani koja je napadala Ejms, najpoznatije ime bila je glumica Džesika Drejk koja je u znak podrške svojim LGBTQ kolegama tvitovala: „Svakako da glumica ima pravo da bira sa kim će se jebati a sa km ne… ali ako ljude eliminišeš zato što su snimali gej porn, logika ti je potpuno pogrešna.“

Osim nje, Mur je poimence istakao Džekstona Vilera, panseksualnog porno glumca, koji je Ogust Ejms uputio sledeći tvit petog decembra: „Ceo svet čeka ili da se izviniš ili da popiješ cijanid, pa ti biraj.“ Viler ovo nije znao, ali Ejms je u tom trenutku verovatno već bila mrtva. Njen poslednji tvit, objavljen u ponoć četvrtog decembra, glasio je samo: „Jepte se svi“.

Iako pet tragično preminulih glumica malo toga povezuje – u nekim slučajevima bila su u pitanju samoubistva, neki su bili vezani za drogu, a kod nekih uzrok smrti nije bio objavljen – činjenica da su sve umrle u uskom vremenskom periodu dovela je u pitanje porno industriju, odnosno način na koji se ona stara o ovim mladim i ranjivim ženama.

Ipak, ako se izuzme Murov govor, dodela AVN nagrada protekla je kao i obično. Markus Dupri bio je proglašen za najboljeg glumca godine, a zahvalio se u zanimljivo rastrzanom stilu. Glumica godine Anđela Vajt najbolje je prošla te večeri, uzevši čak 14 nagrada.

Ceremonija dodele AVN nagrada održava se na samom kraju četvorodnevne konvencije, na kojoj se posetioci osećaju kao da su u sred porno pop-ap reklame. Toliko se ljudi nađe u bliskom fizičkom kontaktu da se vrlo često vrate kući sa prehladom – oboleli od takozvanog „AVN gripa“. Ove godine, pažnju je privukla Alana Evans kad je šutnula u međunožje čoveka maskiranog u Donalda Trampa ispred Cams.com štanda. „Verujem da bi mnogo ljudi rado iskoristilo priliku da šutne predsednika u muda“, rekla je kasnije. „Simbolično mogu to da prožive kroz mene.“

Ispod svih manifestacija hedonizma i dekadencije, osetio se neuobičajeno morbidan ton. Prodavale su se komemorativne crne majice sa likom Ogust Ejms, od kojih je 1,000 primeraka finansirao Kevin Mur. Na nekima je bio natpis „Neprežaljena“, dok su neke u slogan pretvorile njene poslednje reči, „Jepte se svi“.

Taša Rejn; foto: iWantEmpire

Pojedinačno, mnoge glumice su izrazile brigu o stanju duševnog zdravlja koje izaziva potreba da se održi prisustvo na društvenim mrežama. Taša Rejn, porno zvezda sa osam godina iskustva i predsednica neformalnog glumačkog sindikata, kaže da oseća kako je „porno industrija pala pod mračnu senku. Među koleginicama i kolegama raspoloženje je sumorno i tužno.“

Rejn objašnjava da se porno zvezde – posebno žene – često osećaju usamljeno i otuđeno zbog prozivki sa kojima se suočavaju kako na internetu tako i u svakodnevnom životu – u interakciji na šalteru banke, sa stanodavcima, sa zdravstvenim radnicima. „Nije im bitno da li si kurva sa ulice, baviš se poslovnom pratnjom, ili legalno snimaš porno filmove. Amerika i ceo svet ponašaju se užasno prema nama“, kaže ona. „Čuju se strašne stvari, o svom tom šljamu i droljama iz naše profesije. Ne znam da li se na bilo kom drugom poslu nailazi na takvu javnu osudu ali u našem je to, jebiga, postalo normalna stvar.“

Rejn se zalaže za uvođenje obaveznog uvodnog programa za početnice, kao i za podizanje starosne granice sa 18 godina na 21, ali razume da je teško proceniti kako će ko reagovati na stigmu koja prati pornografiju. „Ne znam kako da kažem devojkama koje mi pišu da zaista volim ovaj posao, da je on ogroman deo mog identiteta, ali da se ipak ne usuđujem da im ga preporučim jer ne znam u kakvom su psihičkom stanju.“

Majk Stejbl iz Free Speech Coalition slaže se da diskriminacija motiviše porno zvezde da izbegavaju zdravstvene institucije, što je donekle slično situaciji u kojoj su se nalazile LGBTQ osobe prošlog veka. „Da u ono vreme odeš na kliniku i kažeš psihijatru da te muči depresija, rekli bi ti da je uzrok to što si gej, da prvo moraš to da rešiš pa tek posle sve ostalo“, objašnjava on. „Danas seksualne radnice kažu da im je izuzetno teško da se obrate doktorima, bilo da je u pitanju depresija ili zavisnost ili slomljena noga. Često čuju da im je posao u korenu svih problema, pa sa vremenom prestaju da tamo odlaze.“

Vixen models wearing commemorative August Ames T-shirts. Photo: Vixen

Kevin Mur kroz Projekat Ogust namerava da omogući bolji pristup duševnim bolnicama za porno glumce i glumice. AVN publici rekao je da će njegova ustanova biti „sredstvo na koje će svako moći da se osloni kad god se nađe na ivici, uvek će imati kome da se obrati za pomoć.“

Porno industrija se nosi sa ovim problemom, ali on oslikava šire stanje za koje smo svi mi odgovorni. Industrija je iskrivljeno ogledalo u kom su nam crte lica izobličene, ali ipak nam prikazuje nas same – ogoljene u bukvalnom i prenesenom značenju. Verbalno nasilje koje upućujemo glumicama, potreba da ih javno postidimo, povrede koje njihovoj psihi nanosimo dok se trude da održe privid savršenstva na društvenim mrežama, sve to prenaglašeno ali ipak verno oslikava pretnju sa kojom se svi mi suočavamo na internetu, a posebno žene.

„Na društvenim mrežama svako želi da deluje uspešno, prelepo, veselo“, kaže porno glumica Rajli Rejs iza iWantEmpire štanda. „Svi svoju javnu personu uređuju tako da ostavlja utisak najveće moguće sreće. Jedina je razlika u tome što u ovom poslu moramo da lažemo ne samo sebi bliske ljude već i sve fanove. Ogroman je pritisak da uvek delujemo savršeno.“

„Jedina pozitivna stvar koja je proizašla iz ovih tragedija“, nastavlja ona, „je to što sad više ljudi otvoreno razgovara o svojim psihičkim problemima, spremnije ih iznosi u javnost pred kolegama i pred publikom, priznajemo da nam životi nisu baš idealni. Svakom je nekad potrebna podrška, ne postoji savršen život.“

JOŠ NA VICE.COM:

Moj život sponzoruše sa elitnog faksa

Proveli smo 24 sata sa najpoznatijim porno parom u Grčkoj

Samo kita: Tužan život muške porno zvezde