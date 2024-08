Seksualne radnice nam pričaju o svojim najbogatijim klijentima

Ima li legendarnije filmske scene od one iz filma Pretty Woman kada Džulija Roberts ide u šoping koji joj plaća njen klijent? Kada govorimo o fantazijama, ovako nešto je verovatno palo na pamet mnogima. Kome se ne bi svidela ideja o tome da troši tuđe pare?

Realnost seksualnog rada ipak nije uvek tako glamurozna. Koliko god da je društvo uznapredovalo u toku prethodne tri decenije od kad je Pretty Woman bio aktuelan, i dalje smo na iznenađujuće niskom nivou razumevanja toga šta sve spada u seksualni rad, kojoj meri on podrazumeva sam seksualni čin (ne previše), koliko ti sposobnosti treba da bi bio uspešan u njemu (mnogo), kao i koliko često se dešava da se upeca neka krupna riba, poput onog lika koga u filmu glumi Ričard Gir (nimalo često).

Ipak, to “nimalo često” nije isto što i “nikada”. Svaka seksualna radnica sa kojom sam razgovarala poznaje nekoga kome je klijent dao milionče za samo jednu transakciju, ili koji im je ponudio plaćeno putovanje oko sveta. Kako bih saznala nešto više o ovoj retkoj vrsti krupne ribe, intervjuisala sam neke od najuspešnijih žena seksualne industrije.

Ketjira. Fotografija ljubaznošću sagovornice.

KETJIRA, ZABAVLJAČICA, PLEJBOJ MODEL, KEM-DEVOJKA I KOSPLEJERKA IZ LAS VEGASA, SAD

VICE: Zdravo, Ketjira! Koliko novca je najviše što je neki klijent potrošio na tebe?

Katjira: Teško pitanje, ali mislim da je to bio jedan lik kada sam tek počinjala da se bavim ovim. Zarađivala sam dovoljno novca da sam mogla da kupim svoju kuću, ali nisam imala za nameštaj, tako da sam se snimala u praznoj kući. On je to primetio, jer smo pričali često, tako da je odlučio da mi potpuno opremi kuću. Slao mi je bukvalno sve što mi je trebalo. Sav nameštaj, opremu za šminkanje, ukrase. Šta god da vam pada na pamet, sve mi je kupio. Rekla bih da mora da je potrošio više od deset hiljada dolara na sve to. Godinama kasnije, i dalje posedujem neke od tih stvari, samo što sad živim u drugoj kući.

Zvuči kao fin lik! Jesi li ga upoznala uživo?

Ne! Bio je, iskreno, jako darežljiv.

Koje još skupe poklone si dobila za ovo vreme?

Sećam se da mi se pokvario laptop, i jedan lik koji me je gledao mi je poslao vaučer sa kojim sam kupila nov Macbook iz prodavnice, i onda sam mogla da nastavim da radim. U stvari, to mi se desilo dva puta! Takođe sam dobijala i YSL minđuše kao puno lepog i skupog donjeg veša koji mi je zaista značio, kada govorimo o poslu.

A koliko su najviše plaćali za tvoj kontent?

Jednom prilikom na mom sajtu postojala je opcija da se kupi video klip u kome bih odradila kosplej njigove najveće fantazije. To je koštalo 6,000 dolara, i iskreno, nisam očekivala da će iko toliko platiti. Ali, jednog dana se i to desilo! Volim da pravim video snimke, tako da sam se ovde postarala za sve detalje. Ispalo je sjajno! — @catjiraTV

Boginja Džezmin Mendez. Ljubaznošću sagovornice.

BOGINJA DŽEZMIN MENDEZ, FINANSIJSKA DOMINA, NOVA ENGLESKA, SAD

VICE: Tokom svih ovih godina od kad radiš kao finansijska domina, šta misliš, koliko si ukupno zaradila?

Boginja Džezmin: Oh, stvarno ne znam, ali sigurno milione. Dovoljno da kupim tri kuće u potpunosti od sredstava koje sam zaradila finansijskom dominacijom. U proseku zarađujem između dve i pet hiljada dolara dnevno, tako da sam dosta zadovoljna.

Impresivno. Ispričaj nam nešto o svojim najbogatijim klijentima.

Najveća transakcija bila je od tog lika iz vojske koji je prodao svoju kuću i uplatio mi odjednom pedeset hiljada dolara. Jedan submisivni lik iz Tokija mi je dao dvadeset hiljada dolara u kešu nakon što sam ga jednom prošetala po Tajms Skveru na povocu, a jedan doktor mi u proseku plaća četrdeset hiljada dolara godišnje. Jednom sam bila u šopingu i nepoznati lik mi je prišao i pitao me da li može da mi plati sve – na kraju smo proveli dan zajedno i kupio mi je baš puno skupih stvari, uključujući i ogrlicu od deset hiljada dolara.

Boginja Džezmin Mendez drži pare. Fotografija ljubaznošću sagovornice.

A koliko zapravo radiš? Koliko je posao težak?

Pa, nije lako. Lično, vodim takav životni stil [živi kao domina 24/7] tako da mi je teško da odvojim šta je posao, a šta samo život, pošto mi se te dve kategorije mešaju.

A da li su te nekada vodili na neko baš dobro putovanje?

Jednom mi je jedan sub dao podatke svoje kartice i rekao mi da uplatim putovanje za sebe i svog tadašnjeg dečka, da odemo na Bermudska ostrva i da platim sve tom karticom. Kada smo stigli tamo, tražio je fotke kako se ljubimo i imamo seks, i stalno je slao iznenađenja do naše sobe, šampanjac i jagode. Rekla bih da je sve to platio oko 26,000 dolara – svi smo se, uključujući i njega, sjajno proveli! — @laughinglatina

NEJOMI KOLINS, ESKORT I VLASNICA KOMPANIJE ENNVY, KOJA NUDI EKSORTE, LONDON, UK

VICE: Zdravo, Nejomi! Ispričaj nam o svom najbogatijem klijentu.

Nejomi Kolins: Bio je na jako visokoj poziciji u avio industriji. Počeo je kao normalni klijent, plaćao dvesta funti po viđanju, ali je ubrzo počeo da me traži nekoliko puta nedeljno. Jedne noći me je pozvao na večeru i izveo me u fensi restoran. Pričali smo i pitao me je da li sam finansijski stabilna. Tada su se stvari promenile.

Šta se dogodilo?

Pa, rekla sam mu da treba da popravim auto iduće nedelje i da će popravka koštati više od dve hiljade dolara. On je sedeo prekoputa mene i dao mi novac, tek tako. Od tada je bukirao duga viđenja i plaćao i preko, i to dosta – davao mi je duplo, ako ne i više od toga svakog puta kada smo se videli. Ta priča se nastavila još osam ili devet meseci.

Da li te je odveo na neko lepo putovanje?

Jeste, platio je meni i mom prijatelju putovanja u Madrid, Amsterdam i Veneciju, sve je platio, čak i hotele sa pet zvezdica. Sa njim sam bila dva puta po deset dana na odmoru – jednom u Dubaiju, jednom u Dominikanskoj Republici. Većinu vremena na tim putovanjima je bio zauzet poslom, ali se ja nisam žalila, jer su me tretirali kao kraljicu.

Da li ste i dalje u kontaktu?

Da, on je želeo da ima porodicu, tako da su nam se putevi razišli. Ipak, i dalje smo prijatelji.

Peni Barber. Fotografija ljubaznošću sagovornice.

PENI BARBER, AMATER U FILMSKOJ INDUSTRIJI ZA ODRASLE, KALIFORNIJA, SAD

VICE: Radiš u ovoj industriji već skoro dvadeset godina. Ko je bio tvoj najbogatiji klijent?

Peni Barber: Bilo ih je nekoliko, ali ovaj jedan koji se istakao bio je lik koga sam upoznala preko video četa kada sam se razvodila od oca svoje dece. Ovaj čovek bio je jako darežljiv i izdržavao je mene i moju decu finansijski u vreme kada mi je bilo jako teško. Kupovao mi je sve što mi treba, često u luksuznoj verziji. Skupu kuhinjsku opremu, nameštaj, belu tehniku. Kupovao je i igračke mojoj deci. Jednom je toliko želeo da gledam neku seriju koja se njemu sviđala da mi je poslao novi televizor i DVD plejer, zajedno sa tom serijom na DVD-u! Odveo me je u Las Vegas u šoping i jednom mi je kupio ogrlicu sa rubinima.

Da li je očekivao išta zauzvrat?

Ne ono na šta misliš. Uživo smo se videli samo jednom. Postoji izreka u industriji za odrasle koja govori o tome da oni koji najviše plaćaju najmanje očekuju, a oni koji najmanje plaćaju imaju najsmešnije, najveće zahteve – koje ja, naravno, prosto ignorišem.

Koliko često se među svim tim likovima koji malo plaćaju upeca i koja krupna riba? Šta ti misliš?

Da biste došli do krupne ribe, morate izbeći stotine i stotine sitnih. Deo posla je predstaviti sebe kao tip osobe ka kojoj će te krupne ribe gravitirati. — @pamperedpenny

Megerz. Fotografija ljubaznošću sagovornice.

MEGERZ, FINANSIJSKA DOMINA IZ NJUJORKA, SAD

VICE: Šta je bila najskuplja stvar koju ti je neki submisivni lik ikada kupio?

Megerz: U pitanju je verovatno moj BMW M3. Otišla sam u salon i odabrala automobil, a on je platio deset hiljada depozit i sve kasnije mesečne rate.

Je l’ bilo još takvih značajnih prihoda?

Naravno. Jednog meseca sam zaradila 54,000 hiljade dolara putem sajta Iwantclips.com i većina je došla od tog jednog lika. Ček moje zarade tog meseca bio je najveći od svih, tako da su ga izložili na sajmu, AVN-u u Las Vegasu kasnije te godine.

Koliko bi rekla da si ukupno zaradila za sve ove godine?

Definitivno više od milion dolara. Takođe su mi plaćali i odmore – jedan lik je poslao mene i mog dečka u Nemačku, Tursku i Egipat, na veliko putovanje, i platio je sve. Takođe je meni i još jednoj domini platio da odemo na nekoliko putovanja. Jedina razlika u odnosu na to putovanje onda kada sam putovala sa dečkom bila je to što je rekao “da si povela neku devojku, platio bih vam karte za biznis klasu!” — @meggerz

