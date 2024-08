Senidah za VICE otkriva ko je Slađana i da li planira selidbu u Srbiju

Njen spot za pesmu Slađana je za manje od mesec dana prešao tri miliona pregleda, a njena estetika je mnogima trnu u oku koji ne žele da izvade. Njen zvuk je mešavina R’n’B muzike sa repom. Ona je čudna, izgleda bahato, i zbog toga je svima gotivna. Kada jednom poslušate njenu pesmu nećete moći da je izbacite iz glave narednih mesec dana.

Senida Hajdarpašić je rođena u Ljubljani pre 33 godine i skoro čitavu deceniju se bavi muzikom, ali se tek nedavno pojavila na srpskoj sceni. Njena muzička karijera je počela davne 2010. godine sa singlom Pustinja, a u slovenačkom bendu Muff peva već sedam godina. Sada je odlučila da pokrene solo karijeru i prvi hit je objavila sa izdavačkom kućom Bassivity.

Svedočimo promeni muzičke paradigme u Srbiji – reperi polako ali sigurno preuzimaju tron narodnjacima. Senida je nova Bassivity zvezda, koja je zajedno sa Surrealom i Foxom nedeljama dominirala na trending stranici Jutjuba, a za VICE je odgovorila da li planira selidbu u Srbiju, ko su njeni najveći muzički uticaji i šta misli o trep-folku.

VICE: Ako je Surreal srpski Migos, ko je tvoj američki pandan?



Senidah: Teško je odgovoriti na to pitanje, ja inače volim muziku svih stilova. Nekako dok sam pevušila kod kuće još kao klinka, verovatno sam pokupila od svih po malo, ali možda mi je tu nekako najbliži R’n’B, Alicia Keys zbog tih emocija, Mary J. Blige zbog agresije, naravno ima tu i novih izvođača, ali ipak sigurno neko ko i peva i repuje… pa i Chris Brown, iako je muško, i ja to radim i delim neku istu emociju i na bini i u studiu, on mi daje sve i ja to „gutam“ ušima.

Fotografija sa snimanja spota za pesmu Slađana.

Čiji flow bi maznula da možeš?

Iskreno ničiji. Sve mi se to sviđa, ali ne želim da tapkam na istom mestu, moramo da menjamo, da eksplorišemo i ekperimentišemo što više.

Ko je Slađana?

Slađana je devojka koja je jako željna ljubavi i pažnje, ali ne zna na koji način da to postigne i tako onako zbunjena i ranjiva, u stvari glumica, traži ono nešto što joj fali. Ukratko.

Ko ti je najbolji srpski reper trenutno?

Kad sam bila mlađa jako su mi se sviđali Sha-Ila, naravno i Gru, ima njih još ali posle sam se nekako odmakla i slušala više stranu muziku. A sad ne bih da ispostavljam nikoga, reći ću samo da je to definitivno neko ko ima tu neku više melodičnu muziku, jer melodija mi je sve.

Šta misliš o spoju turbo-folka sa trepom koji je toliko popularan sada u Srbiji?

To nije moj đir u stvari moj vajb, ali nemam ništa protiv ako to ljudi rade, stvaraju neku kombinaciju i to raju privuče. Puno se radi na klupskoj muzici, gde se možda lepo zarađuje ali i narod to voli i ako je tako, super, to nikako ne utiče na moje stvaranje.

Da li možemo da očekujemo neki collab sa narodnjacima? Gde vidiš tvoju karijeru u budućnosti?

Nekako nisam razmišljala još o tome, ima puno narodnjaka koji mi se sviđaju, ali kažem, nisam još uopšte razmišljala, prvo hoću da napravim nešto samo svoje, a posle možemo da razmišljamo o svemu ostalom.

Kako je nastalo tvoje umetničko ime? Ili je Senidah tvoje pravo ime?

Zovem se Senida, htela sam da još uvek ostane moje ime, prezivam se na H, tako da sam samo dodala slovo i nastala je Senidah, i onako na prvi pogled kad pogledaš napisano, kao da piše sevdah, a ta reč mi se jako sviđa i možda i basš to osecam, tu neku emociju, patnju.

Šta ti je najveći turn off na domaćoj sceni (srpskoj/slovenačkoj)?

To što se ljudi koji nemaju šta da rade na bini, nađu na bini. Too much?

Nike ili Jordan?

Patike!

Indika ili sativa?

Sad ništa, a drugima bih preporučila sativu.

Supreme ili Fila?

Fila.

Pare ili slava?

Jedno bez drugog ne može, tako da šta god izaberem, isto je. Pare. Ne čekaj, Slava. Meni je isto.

Šta voliš u Beogradu?

Ljude!

Šta trenutno slušaš?

Kad god me budeš pitala, uvek ću ti odgovoriti isto, SVE! Stvarno, ne opredeljujem se samo na jedan žanr.

Da li planiraš da se preseliš u Srbiju?

Za sad ću biti in and out.