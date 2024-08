Serijski fisteri nam govore kako da fistujemo – i zašto!

Dakle, uzmeš ruku i gurneš je u šupljinu koja je generalno manja od šake, i to je fisting. I većina ljudi je u fazonu, „bljak“, iako fisting objektivno nije toliko mnogo uvrnutiji od regularnog seksa šireg spektra. Ali mehanika i nagoveštaj nasilja odvraćaju ljude, pa je fisting stigmatizovan.

Ali za mnoge je ta stigmatizacija neosnovana, a fisting im pruža radost. S toga, zarad postavljanja razgovora o seksu na iskren nivo, bez stigmatizacije, i u svim svojim raznovrsnim ljudskim oblicima, razgovarali smo sa četvoro ljudi koji uživaju u tome. I da pružaju, i da primaju.

Videos by VICE

Oni su nam govorili o tome kako su otkrili fisting, kakav je to osećaj, i zašto se lože na to. A neka imena su izmenjena, zato što nisu želeli da njihovi prijatelji i rođaci saznaju za to.

Keti, Profesorka, 45

Prvi put sam iskusila fisting sama sa sobom. Nisam imala predstavu šta radim. Nisam se probudila i odlučila, danas ću da se fistujem. Pomislila sam, ako mogu da primim kitu svog dečka u vaginu, zašto ne bih upotrebila i sopstvenu ruku? Tako da sam počela sa običnom masturbacijom, koristeći jedan ili dva prsta, ali tog dana, ne znam zašto, koristila sam sve prste, dok na kraju nisam doživela najbolji orgazam u čitavom životu. Od tada ganjam taj osećaj.

Ono što je tužno kod fistinga je to što ne možeš sam da ga izvedeš kako treba. Potreban ti je neko drugi, što je ionako bolje. Uživam u celoj šaci u svojoj vagini zato što je to jednako dobar osećaj kao kada imaš nečiji jezik u ustima ili uvetu. Jednostavno, u pitanju je zadovoljstvo. Sve u životu se svodi na potragu za zadovoljstvom, i ja jednostavno volim osećaj kao da moja ribica guta šaku mog dečka. To me uzbuđuje, ali tu se radi i o moći.

Osećam se osnaženom i žestokom kada me dečko fistuje. To je zbog toga što sam ja ta koja to traži. Ja sam ta koja kontroliše intenzitet. Ja izdajem naređenja, a ponekad ga čak i ošamarim dok je u meni. S druge strane, kada se regularno karamo, on je taj koji kontroliše situaciju. Ne znam zašto, ali kod nas to jednostavno funkcioniše tako.

Pretpostavljam da je fisting za mene ponovno otkrivanje moje seksualnosti. Ja sam sredovečna žena koje radi kao profesorka, i izgubila sam nevinost sa svojim mužem. A onda, nakon njegove smrti, mislila sam da je moj seksualni život sahranjen s njim. Ali odlučila sam da budem srećna i da u životu radim ono što želim, i to uglavnom sa svojom vaginom. Mislim da je razlog zašto ljudi ne razgovaraju otvoreno o fistingu to što su licemeri i konzervativci. Fisting nije neko čudovište koje mora da bude sakriveno u mraku spavaće sobe. Volela bih da mogu o ovome da razgovaram sa svojom sestrom ili sa najbližim prijateljima, ali sigurna sam da bi me osudili. Oni misle da je seksualnost dosadna i da ne može da bude kreativna. Pomalo mi ih je žao.

Džošua, Modni kreator, 28

Ovo je prvi put da neko od mene traži da pričam o fistingu, a da mi prvo nije kupio piće (smeh). U redu, ja lično volim da ga primam, i definitivno ne bih gurnuo svoju ruku u nečije dupe. Zapravo, jednom sam i probao, ali nije to za mene. Ja sam primač. Definitivno sam primač. Šta više, mislim da ne poznajem nikoga ko voli i jedno i drugo. Ljudi generalno vole jednu pozu, i samo jednu.

Osećaj fistinga je u suštini kao da imaš ekstremno veliku kitu u dupetu. Prvo misliš da neće moći da stane, ali jednom kada uđe, osećaš se kao najsrećniji čovek na svetu. Mogu li da ti dam jedan savet? Probaj to bar jednom, pa mi onda reci koliko ti je seksualni život pre toga bio dosadan.

Nisam brojao, ali mislim da sam bio fistovan više od 20 puta. I svaki put sam to radio sa drugim tipom, zato što sam ih uvek blokirao posle seksa. Sve sam ih upoznao preko aplikacija za muvanje, kao što su Hornet ili Grajndr. Ne verujem da bih svog dečka ili nekoga koga poznajem pitao da mi to radi, zato što bi mislili da sam previše kinki. A takođe, fisting je nešto što radim samo kada sam urađen. Volim kokain. Ne samo u nosu, već i u dupetu, zato što je fisting tako mnogo udobniji. Tako da obično upoznam tipa preko aplikacije za muvanje, drogiramo se, onda očistim dupe i karamo se.

Jednom sam zaboravio da se dobro isperem. Te večeri sam mnogo popio, i nisam bio okej, ali sam pozvao tog otkačenog tipa preko Horneta da dođe i fistuje me. Sada želim da zamislite scenu iz filma Američka lepota, onu kada ona plava glumica leži na postelji od latica ruže. A sada zamenite to cveće govnima. To se dogodilo. I stvarno bih voleo da mi taj tip oprosti na tom užasnom iskustvu, i nadam se da ga više nikada neću videti.

Lio, Muška poslovna pratnja, 27

Nikada nisam bio fistovan – ne radim kao primač – ali svakako jesam fistovao. Većina mojih klijenata obično želi normalan, dobar seks, ali oni koji žele da budu fistovani obično imaju veoma specifičan fetiš. A koliko puta od mene traže da ih fistujem zavisi od lokalne gej kulture i zajednice. Mislim da bi to više od mene tražili da živim u Evropi, na primer. A nijedna žena to nikada nije tražila od mene. Mislim da je to muška stvar. Iz mogu iskustva, momci su ti koji žele da podignu svoju seksualnu igru na viši nivo.

Ne mislim da fisting zahteva bilo kakve posebne prpreme. Ja se samo trudim da idem polako i da budem pažljiv, da nešto ne bih oštetio. Glavna stvar je to što ti je potreban lubrikant. Mnogo lubrikanta. I da uživaš u tome. Ponekad počnem da se igram prstima u nečijem anusu, i od toga mi se digne. A neki ljudi mogu da prime šaku samo do zgloba. Nekima uđe do pola podlaktice, a nekima čak do lakta. Nisam ja taj koji odlučuje. Ali iznenadili biste se koliko je rektalna šupljina zapravo duboka. Glatko možeš da gurneš ruku u nju, a da ne povrediš nijedan organ.

A onda, kada istekne vreme, odem da se istuširam. Pošto nosim rukavice, ili stavim kondom na šaku, sve je čisto, ali ipak, obično poželim da se istuširam. A ako se pitate, da, sve se skupi na normalnu veličinu. To su samo mišići. Neki ljudi su uži od drugih, ali svima se ponovo skupi.

Nisam siguran kakav savet bih mogao da vam dam. Možda samo to da ako želite da probate, jednostavno učinite to. Izaberite nekoga ko će biti strpljiv i nežan. Prvo fistovanje je veliko iskustvo, i trebalo bi da se osećate bezbedno. Trudite se da vas ne sputava nekakav moralni konflikt ili strah. Samo pustite da zadovoljstvo govori.

Serđo, Plesač, 32

Poslednji put sam fistovan u decembru. Sećam se kako sam gledao božićnu jelku dok me je moj bivši dečko fistovao, a onda sam ja fistovao njega. Lako svršim u obe varijente, ali više volim da me fistuju. To je jedinstven osećaj. Ali mrsko mi je to što moj partner mora da nosi rukavice, zato što mu nije ugodno. Sada uzimam PrEp, pa nikada ne koristim kondom tokom normalnog karanja, ali moram da ga koristim za fisting.

Fisting ima svojih prednosti. Na primer, kada kakiš posle – tečno je, oslobađajuće, divno je! Ali pričam vam ovo, zato što ćete prvog puta biti preplašeni da ćete se usrati tokom akcije. Ali onda, posle seksa, oslobađajuće je iskenjati se znajući da nisi kenjao tamo gde ne treba.

Misilm da je najluđa stvar koja mi se ikada dogodila bilo kada je jedan tip tražio da mi gurne telefon u dupe. Planirao je da unutra snima, kao seks video. A i ja sam bio radoznao i napaljen, pa sam rekao, „U redu, hajde da to obavimo, ali budi pažljiv“. Tako da smo pokušali, ali bilo je isuviše mračno. Možda kamera na njegovom telefonu nije bila dovoljno dobra da proizvede dobro guzeće umetničko delo.

Par puta sam pokušao da otvoreno govorim o fistingu, ali to je kao da pokreneš temu veganstva na nekom roštilju – svaki put kada pomeneš veganstvo, neko zakoluta očima. Imam takav osećaj i kada je reč o razgovoru o fistingu, pa sam digao ruke. Mada, voleo bih da mogu da budem otvoreniji po tom pitanju. Verujem da što više razgovaramo o tome, više to možemo da demistifikujemo, kao i sve perverzije generalno.