Sin Džejmsa Gandolfinija glumi mladog Tonija u prikvelu ‘Sopranosa’

The Many Saints of Newark, prikvel film serije “Sopranos” Dejvida Čejsa, u poslednjih par nedelja zaokružuje glumačku ekipu i napokon je pronađen savršen glumac da igra mladog Tonija: Sin Džejmsa Gandolfinija, Majkl – javlja Deadline.

Majkl Galdofini se nedavno pojavio u nekoliko epizoda HBO serije The Deuce i imao je malu epizodnu ulogu u Oušnovih osam, pa bi pojavljivanje u The Many Saints of Newark bila njegova prva velika uloga. Prema pisanju sajta Deadline, Čejs i producenti filma bacili su se u veliku potragu za glumcem koji će igrati Tonija Soprana u 1960, a Gandolfinijeve sličnosti sa preminulim ocem su mu obezbedile ovu ulogu.

Gandolfini je poslednji u nizu koji se priključio rastućoj filmskoj ekipi koja uključuje Džona Berntala, Veru Farmigu i Bilija Magnusena, između ostalih, iako se u tajnosti još uvek drži to kako su tačno glumci kastovani. Jedino je objavljeno da će glumac Alesandro Nivola glumiti Dikija Moltisantija.

– Čast mi je da nastavim stopama mog oca kao mladi Toni Soprano – rekao je Gandolfini za Deadline.

– Oduševljen sam što imam priliku da radim sa Dejvidom Čejsom i neverovatnom ekipom koja se okupila na filmu The Many Saints of Newark.



Prikvel koji će režirati Alan Tejlor po scenariju koji je pisao Čejs dešava se 1967. u senci nemira u Njuarku. “Interesovao me je Njuark i život u Njuark u to vreme,” rekao je Čejs o filmu tokom nedavne tribine na IFC’s Sopranos film festivalu. “Išao sam tamo svake subote uveče na večeru sa babom i dedom. Ali ono što me je najviše interesovalo jeste Tonijevo momaštvo. Želeo sam da istražim tu temu.”

Devetnaestogodišnji Gandolfini je pomalo “mator” da glumi Tonija Soprana, s obzirom na to da je Toni bio u osnovnoj školi tokom nemira u Njuarku – bar sudeći po flešbeku iz epizode “Down Neck”, prve sezone Sopranosa. Moraćemo da sačekamo da vidimo kako je ovaj problem Čejs rešio. Planirano je da The Many Saints of Newark krene u produkciju kasnije u ovoj godini.