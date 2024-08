Singl sam a svi moji prijatelji su u vezama – kako da prestanem da ih mrzim?

Ask VICE je serijal u kome čitaoci traže od VICE-a da reši njihove probleme, od suočavanja sa neuzvraćenom ljubavlju do suočavanja sa dosadnim cimerima. Danas se nadamo da ćemo pomoći nekome ko se oseća izdvojenim od svoje grupe prijatelja zbog toga što je singl.

Dragi VICE,

Imam 29 godina i dovoljno sam srećna što imam razne grupe prijatelja od poverenja. Ipak, postoji „ali“: svi su trenutno u vezi, dok sam ja sama skoro pet godina. Većinu vremena sam okružen parovima ili ljudima koji pričaju o svojim partnerima. Ponekad mi je veoma neprijatno – često mi je strašno dosadno.

Posebno mi je muka od ljudi koji pričaju o svojim partnerima i onda mi govore da mi zavide. Kažu da sam tako zanimljiva: devojka koja ide na sastanke sa različitim ljudima i čak ponekad završi u krevetu sa njima; devojka čije ličnosti partnera zaslužuju da budu secirane kada se previše vežu ili završe u beskonačnim orbitama neobavezivanja oko nje.

Priznajem da volim da im pričam o svom životu, ali onda ljudi kažu stvari poput: „Videćeš, naći ćeš i pravu osobu“, a meni se to mnogo manje sviđa. Oni to govore sa dobrim namerama, misle da je to ispravna stvar – ili možda zapravo ne znaju šta da kažu.

Lagala bih ako bih rekala da mi ponekad nije nedostajalo da imam nekoga pored sebe, da imam seks koji je moguć samo uz intimnost, nekoga sa kime mogu da podelim troškova i uštedim novac. Ponekad me to čini prilično tužnom, ali to nije glavni problem. To je pritisak koji osećam kada se ljudi pitaju zašto je „devojka poput mene još uvek sama“. Osećam da me sažaljevaju kada me gledaju. Čini se da svi oko mene prate gotov scenario.

Uprkos tome što sam okružena ljudima koji me vole, zašto se osećam sve usamljenije? Kako da prestanem da bacam telefon o zid kada me moja najbolja drugarica slatko zamoli da idem u bioskop sa njom i njenim dečkom? Kako da se ne osećam usamljeno kada me ne zovu i nemam šta drugo da radim? A šta ako bih još neko vreme bila sama, sopstvenim izborom ili slučajno?

Hvala, P.

–

Draga P.,

Prema izraelskom sociologu Elijakimu Kislevu, autoru knjige “Srećni samci”, više ljudi nego ikada sa zadovoljstvom bira da ne bude u vezi. Iznenađujuće je teško pronaći precizne podatke o samcima – većina država prati samo ljude koji žive sami ili koji nikada nisu bili u braku i ne mere nužno ko nije u vezi.

Ali prema Kislevovom istraživanju, samci su najbrže rastuća demografija na svetu. Za to ima više razloga – ženama više nije potreban muškarac koji će im obezbediti sredstva za život, na primer, i više cene nezavisnost. Kao društvo, takođe smo više individualistički, orijentisani na karijeru i imamo više mogućnosti da migriramo.

Ali ljudi i dalje imaju negativne poglede na samce, fenomen poznat kao singlizam, stereotipi i diskriminacija ljudi koji nisu u romantičnoj vezi. Ovi stereotipi uključuju razmišljanje da se nešto mora dešavati ako dobra osoba nema partnera.

Iako zastareli, ovi pojmovi mogu biti ubedljivi. Oni mogu učiniti da se osećate kao da ste na neki način krivi što ste sami – čak i kada ste uglavnom zadovoljni svojim vezama. „Naše razmišljanje se nije menjalo istim tempom kao stvarnost“, rekao je Kislev u prethodnom intervjuu za VICE. „I dalje mislimo da se samcima ne može verovati”.

Federika Mikale i Đulija Amikone, psiholozi za odnose i suosnivači platforme za mentalno zdravlje Apsicologa, kažu da ljudi često misle da biti singl znači biti sam. Ali ljudi mogu biti usamljeni kada su „samci, u vezi, fizički sami ili u velikoj grupi“, napisli su u imejlu.

Međutim, kada vam prijatelji pričaju o tome, osećate sažaljenje u njihovim rečima. Bez obzira da li su dobronamerni ili ne, normalno je da osećate emocionalni odgovor prema tome, koji se manifestuje u izrazima frustracija kao što je želja da bacite telefon o zid.

Tačno ste identifikovali da niste ni na koji način inferiorni jer nemate partnera. Dakle, kada neko pita zašto je „devojka kao što si ti“ „i dalje sama“, zapamtite da ove presude govore mnogo više o njima i predrasudama koje oni imaju, nego o vama. „Pre nego što ste singl, vi ste P., sa svojim telom, svojom ličnošću, svojim interesovanjima, pričom, svakodnevnim životom“, kažu oni. Drugim rečima, biti samac ili u paru vas ne definiše kao osobu i verovatno će se promeniti mnogo puta tokom vašeg života.

Ovi komentari mogu biti posebno štetni jer verovatno upoređujete svoj život sa prijateljima ili prekretnicama koje društvo kaže da biste trebali postići u različitim godinama svog života. To je sasvim normalno, to je deo ljudske prirode – ali takođe može da vas optereti. „Zato je toliko važno da zaista razumemo šta zaista najviše cenimo kada se osećamo nezadovoljno“, nastavljaju Mikale i Amikone.

Nevezano za ono što vaši prijatelji i okruženje kažu, čini se da vi želite vezu. Ali takođe, u redu ste sa time da sačekate da dođe prava osoba. U stvari, izgleda da uopšte ne vršite pritisak na sebe.

Kada neko kaže: „Videćeš, naći ćeš i ti nekoga“, čak i sa dobrim namerama, to vas nervira jer dovodi u poziciju nemoći. „Glagol „pronalaženje“ je previše pojednostavljen i veoma je pasivan, dok je „biranje“ proaktivno“, objašnjavaju Micale i Amicone. „Razmislite o tome koliko bi drugačije bilo da čujete: ‘I ti ćeš izabrati nekoga.’“ Proces izbora dugoročnog partnera jednostavno zahteva vreme i može biti različit na osnovu sreće, prioriteta, zrelosti i svega drugog. vrste faktora.

Osim toga, „svako stanje nosi sa sobom i zadovoljstvo i nezadovoljstvo, a to je zdravo i normalno“, pišu Micale i Amicone. Sve dok ne postane zatvor ili zona udobnosti, uvek je prilika da upoznate sebe, eksperimentišete i radite nove stvari.

Ovo se takođe odnosi i na vaše prijatelje – ako biti samac ne znači propustiti život, to što ste u vezi ne znači da imate sve što želite i trebate. Na neki način, to što su vaši prijatelji preterano željni da razgovaraju o tome šta se dešava sa vašim romantičnim vezama može biti odgovor na gubitak osećaja za avanturu koji ponekad dolazi kada ste u vezi.

Nema ništa loše u tome samo po sebi, a i vi uživate u toj priči. Ali ponekad se čini da se zbog toga osećate drugačije, otuđeno, osuđeno na nekom nivou. Ako je to slučaj, razgovarajte sa prijateljima i objasnite svoje gledište, ili možda postavite neke granice – stvari o kojima nećete razgovarati sa prijateljem A ili B zbog reakcije koju očekujete od njih.

Takođe pišete da ste ponekad usamljeni u slobodno vreme, posebno kada su vaši prijatelji u izlasku bez vas ili kada svi pribegavaju razgovoru u paru. Jedno rešenje bi moglo biti da „zamolite svoje prijatelje da se sastanu sa vama odvojeno“, predlažu Micale i Amicone. “Čak i ljudi u parovima vole da imaju trenutke za sebe.”

Ali takođe bi trebalo

razmisliti o proširenju kruga prijateljstva na ljude koji vam trenutno više odgovaraju. „To je uvek stimulativno i korisno“, nastavljaju psiholozi. „Ne zato što želite ili bi trebalo da napustite dobre stare prijatelje, već zbog jednostavne činjenice da nemamo uvek ista interesovanja niti možemo da delimo iste stvari sa njima u svakoj fazi života.

Osim toga, druženje samo sa parovima takođe može biti ograničavajuće u smislu upoznavanja romantičnih partnera. „Mogu postojati prijatelji sa kojima možemo da se dobro slažemo i sa kojima volimo da izađemo na večeru ili na izložbu, ili u šetnju“, pišu Micale i Amicone, „i drugi sa kojima više volimo da idemo na ples i upoznajemo ljude.“

To ne znači da ne volite svoje prijatelje ili ih ne cenite. Ali bili sami ili ne, mi se menjamo tokom života – kao i naše potrebe i očekivanja. Razlikovanje onoga što je dobro za nas, od onoga u šta smo naučeni da verujemo, veliki je zadatak – ali vi ste na dobrom putu da ga ostvarite.