Siniša Mali za VICE: Izgovor je da morate da se učlanite u stranku da biste dobili posao u Beogradu

Mladi tradicionalno ne glasaju, a još tradicionalnije „nemaju za koga“. Zbog toga smo tokom predizborne kampanje za beogradske izbore sa čitaocima VICE-a pokrenuli serijal „Odluči uz VICE“. U serijalu video intervjua koje objavljujemo ove nedelje postavili smo kandidatima sedam lista pitanja iz oblasti koje su čitaoci birali u onlajn anketi.

Na ovaj način smo se potrudili da razgraničimo političke pozicije, stavove i ideje za razvoj glavnog grada među kandidatima i pomognemo vam da odlučite za koga će te da glasate na predstojećim izborima u Beogradu. Pošto da, treba da glasate.

Siniša Mali, gradonačelnik Beograda i kandidat liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“. za beogradske izbore je drugi kandidat čije odgovore na pitanja čitalaca VICE-a objavljujemo.

Odgovarajući na pitanje čitalaca da li moraju da se učlane u stranku da bi dobili posao, Mali je odgovorio:

– Ja u to ne verujem. Da me ne shvatite pogrešno, ja mislim da je to češće izgovor zašto neko nije našao posao ili zašto nema posao nego što se ono što se u realnosti dešava – kaže Mali.

Na pitanje o tome šta misli o padu poverenja mladih u demokratiju Mali kaže da „ne zna da li je neko smislio bolji sistem od te demokratije“.

– Nećemo valjda neku autokratiju ili anarhiju. Važno je da društvo stvori preduslove da svako od tih mladih ljudi ovde vidi svoje mesto – navodi Mali.



