Skriveni kućni životi seksualnih radnica

Dok su prihodi seksualnih radnica ugroženi žestokim napadom Sjedinjenih Država na “seks trafiking”, ovo je važan trenutak da se saslušaju ljudi koji rade u seksualnoj profesiji.

Lindsi Ajrin (32) je fotografkinja seksualnog rada iz Otave. Fotografije koje pravi pojavljuju se u onlajn oglasima seksualnih radnica i na njihovim sajtovima, kao neophodno marketinško sredstvo preko kog dolaze do posla. Taj posao sve je više ugrožen usvajanjem SESTA-FOSTE — novog američkog zakona koji zabranjuje onlajn seks trafiking aktivnosti, ali kritičari zakona tvrde da on promoviše internet cenzuru i ugrožava seksualne radnice koje rade na dobrovoljnom principu. Radnice tvrde da će SESTA-FOSTA bukvalno da ih uništi.

FOSTA utiče na seksualne radnice i u Kanadi, naročito pošto su mnogi popularni sajtovi koji promovišu seksualni rad — jedan takav je Backpage.com, kog je FBI nedavno zatvorio — fizički smešteni u Sjedinjenim Državama. Pre nekoliko nedelja, Lindsi se upustila u projekat za koji se nada da će pomoći u humanizaciji seksualnih radnica u vreme kad je njihova sama egzistencija dovedena u pitanje. Ona planira da putuje po Kanadi ovekovečujući živote seksualnih radnice kroz intervjue i fotografišući ih u njihovim privatnim domovima.

“Kad god mediji govore o seksualnih radnicama, običaj je prikažu fotku devojke u mrežastim čarapama koja stoji na ćošku”, objasnila je Lindsi. “Imam utisak da kad bi javnost mogla da vidi njihovo ljudsko lice, mogla bi da vidi prave ljude koji žive među nama — i možda bi mogla i da se promeni percepcija o njima.”

Ona trenutno sakuplja sredstva za putovanje po Kanadi sa svojim projektom, “Kućni životi seksualnih radnica u Kanadi”, i traži još radnica koje bi uvrstila u njega.

VICE: Pominjete da su slike seksualnih radnica koje viđamo često klišetizirane arhivske fotografije, koje predstavljaju velik problem budući da su nerealne i utiču na percepciju javnosti.

Lindsi Ajrin: To je smešno. Smatram da mora još mnogo da se poradi na menjanju imidža seksualnih radnica. Teško je, međutim, zato što je meni veoma važno da pronađem subjekte, one moraju da budu već skroz aktivne u tom poslu.

Šta se nadate da ćete postići ovim projektom što ljudi izvan seksualnog rada, obični civili, ne razumeju o seksualnim radnicama?

Kad god pričam sa nekim van seksualnog sveta, on ima veoma negativan stav prema seksualnom radu. Svi pretpostavljaju da one to rade protiv svoje volje… Svako koga sam upoznala iz tog sveta radi to zato što to zaista želi, zato što uživa u tome ili ima od toga finansijske koristi. Ali, takođe, oni su stvarni ljudi. Imaju divnu dušu i stvarno su složeni kao osobe… Još jedna stvar koju sam primetila jeste da su mnogi od njih veliki ljubitelji životinja, što mi je bilo baš dirljivo. Najvažnije je pokazati da su oni ljudi koji marljivo rade i da zaslužuju da imaju prava kao i svi ostali.

Kažete da ste primetili da mnogi od njih drže kućne ljubimce. Šta ste do sada još primetili u domovima seksualnih radnica tokom rada na svom projektu?

One su veoma različite. Neke imaju cimerke. Ima mnogo raznolikosti: išla sam od jednog podrumskog stana do devojke koja ima trosoban apartman na vrhu zgrade… U mnogim slučajevima njihovi domovi održavaju njihove ličnosti, kao u slučaju jedne od njih, njen dom bio je sređen u fazonu svega što ima veze sa Zvezdanim stazama. Svaki od njih ima lični pečat — a neke seksualne radnice čak rade u svojim domovima. Neke drže posebnu spavaću sobu za seksualni rad, dok druge koriste svoj krevet. Nije postojao nijedan zajednički sadržalac među svima njima. Sve su beskrajno različite.



Siena: “Retro elegancija sa modernim obrtom”

U Torontu je postalo popularno za seksualne radnice da rade po iznajmljenim apartmanima. Možete li da nam kažete nešto više o tom okruženju?

To je uobičajeno. Čula sam da je problem u Torontu to što mnoge zgrade na ulazu imaju vratara. Tako su mnoge radnice raskrinkane, zato što su oni postali sumnjičavi. Ali druga uobičajena stvar je da mnoge radnice imaju zajednički smeštaj koji dele… U Montrealu sam posetila jedan koji koristi pedesetak seksualnih radnica u istoj zgradi. U toj zgradi, one koriste više spratova i stanova. S druge strane, neke druge radnice malo su više zaštitnički nastrojene prema sopstvenom prostoru i ne iznajmljuju ga zato što su mnogo uložile u njega. Zaista je lepo videti solidarnost na delu, kako se sve udružuju i dele resurse.

Oven i Vivijen: “Striptiz senzacija u srcu Toronta” i “Ta drska riđokosa na koju vas upozoravala majka”

Na jednoj od vaših fotografija, dvoje ljudi sedi za istim stolom. Možete li nam reći nešto o njima?

Oboje su seksualni radnici! To mi je baš bilo kul.

Primetila sam da se ponekad klijenti ili fanovi naljute kad otkriju da se seksualna radnica zabavlja sa nekim u privatnom životu.

Znam, nije li to smešno? Uvek mi je čudno kad se klijenti naljute zbog toga. Ovo dvoje jedno drugo zovu “partnerima” — ona se nedavno iselila iz njihove zgrade, a on živi u njihovom starom stanu… Nije se osećala bezbedno pored nekih komšija. Pre nekoliko nedelja preselila se u novi stan. Živeli su zajedno nekoliko godina, bili su baš slatki, mnogo su podržavali jedno drugo. Vivijen (desno na slici) je talentovana umetnica i studirala je modni dizajn. Planira da svoj stan pretvori u umetnički prostor u kom će moći da izlažu lokalni umetnici.

Jednom je neko pogledao jednu moju drugu sliku i rekao: “Oh, pa nije da ona može ikad da ima dečka sa poslom kojim se bavi.” A ja sam na to rekla: “Ne, u stvari je njen dečko držao reflektor dok sam je slikala.” Jeste, to ume da frustrira. Mnogi koje sam intervjuisala za ovaj projekat imaju partnere, otvorene veze ili monogamne veze. Nije to za svakoga, ali seksualne radnice se prema tome odnose kao prema poslu — i njihovi partneri to znaju. Neki ih podržavaju više od drugih, naravno.

Mnoge seksualne radnice nisu otvorene po pitanju svog posla. Možete li nam reći zašto to otežava njihovo predstavljanje u pravom svetlu?

Ovo je sam početak mog projekta, tako da se nadam da ću u međuvremenu pronaći još raznolikosti u primerima. Do sada sam pronalazila seksualne radnice koje već prikazuju svoje lice onlajn i slala im poruke. Veoma je teško pronaći obojene osobe koje pokazuju lice. Pričala sam sa njih nekoliko o tome, sa nekima za koje sam radila profesionalne fotografije, i neke od njih kažu da je to iz straha da će postati mete nasilja. Takođe, u slučaju nekih od njih, prepreke su njihova porodica i njihova kultura.



Kloi: “Nezavisna patuljasta pratnja”

Ima li fotografija o čijim pozadinama biste želeli da nam kažete nešto više?

Kloi, nju sam poznavala zato što mi se već ranije javila sa željom da je fotografišem. Ona je jedna od prvih koje sam zamolila da učestvuju u projektu i bila je zaista, zaista spremna da pomogne. Išla sam do njene kuće, koju je sama kupila… Ona radi kao poslovna pratnja, ali radi i kao seksualni telefonski operater i u salonu za masažu. Imala je veoma slatku mačku. Kod nje mi se dopalo koliko je zaštitinički raspoložena prema drugim devojaka u ovom poslu. Čak je jurila za klijentima na parkiralište salona za masažu kad su odbili da plate novu devojku.

Medison je veoma kul devojka, sa dugom plavom kosom. Izgleda kao da je izašla iz reklame za Ruts… Ona je verovatno jedna od najdobrodušnijih ljudi koje sam upoznala. Bila je jako pozitivna, sve vreme se samo smeškala. Ona je zapravo napustila posao u finansijama da bi se bavila seksualnim radom, i veoma, veoma dobro zarađuje, živi u apartmanu na vrhu zgrade. Kad sam joj se javila, nekoliko dana pre toga putovala je u Sjedinjene Države da bi radila. Zaustavili su je na granici. Iako nikad nije pokazala lice onlajn radi posla, uspeli su da upare njenu fotografiju sa Tvitera koji koristi za seksualni rad sa fotografijom na njenom privatnom Instagramu. Uspeli su da je povežu sa seksualnim radom i zauvek joj zabranili ulazak u Sjedinjene Države. Posle toga je rekla ko ga šiša i odlučila da pokaže lice onlajn za posao. Ona je jedna od verovatno najglasnijih i najponosnijih zbog toga što je seksualna radnica. Uradila sam već dve fotografske sesije sa njom od tada, jer je želela da ima fotografije na kojima joj se vidi lice.



Medison: “Devojka iz komšiluka”

Popričajmo malo o SESTA-FOSTA. Zašto je toliko važno, posebno u ovom trenutku, svima pokazati da su seksualni radnici obični ljudi kao i svi drugi?

Mnogi ljudi kad čuju za SESTA-FOSTA ne razumeju koliko to šteti seksualnim radnicama. Oni zapravo misle da im to pomaže, a to u ovom trenutku ne može biti dalje od istine. Ophođenje prema svim seksualnim radnicama kao prema žrtvama ne pomaže u ovoj situaciji. Oni su ljudi koji pokušavaju da rade svoj posao, a sada im se oduzimaju resursi — kao što je mogućnost da rade pravilnu proveru klijenata. Kako očekujete od seksualnih radnica da zarade ako im oduzimate izvor zarade? Pa to je smešno. Volela bih da javnost može da vidi koji tip ljudi je najviše pogođen ovim… Bila sam u Torontu kad je FOSTA stupila na snagu. Radnice su počele da paniče. Ovo su zaista turbulentna vremena. Znam, međutim, da će one opstati — seksualne radnice su neke od najotpornijih ljudi koje znam. A neće ni napustiti posao. Samo će morati da pronađu nove načine da se reklamiraju. Ali mislim da javnost mora da sazna pravu istinu.

Ovaj intervju je redigovan da bi bio sažet i pregledan.

Pratite Lindsi Ajrin na na Tviteru.