Slučajno smo pomogli ovom tipu da započne porno karijeru

Objava na Tviter profilu Endija Bleka glasi „PRIKAZ VELIKE KITE“ i sadrži video izvođača koji izvlači organ koji je, po njegovom sopstvenom merenju, nešto duži od 22 santimetra.



Upijajući snimak, pomislio sam da je ovaj devetnaestogodišnjak isuviše skroman. Kada sam odgledao objave koje su usledile – Blek koji svojim penisom igra video igrice, Blek koji masturbira dok vozi – pomislio sam da je njegov vršnjak mnogo veći. Iako je njegov nalog na Tviteru aktivan manje od tri meseca, Blek je nakupio preko 80 hiljada pratilaca. Ovaj rapidni uspon u svetu pornografije može se delom pripisati njegovoj impresivnoj kiti i šarmantnoj ličnosti. Ali takođe se delom može pripisati i meni.

Pre par nedelja sam dobio direktnu Tviter poruku od Bleka. Pročitao je članak koji sam napisao o ekonomiji posla kem modela i želeo je da mi se zahvali na onome što sam napisao. U članku piše da najuspešniji modeli zarađuju oko osam soma mesečno. Podaci iz članka, zajedno sa filmom Noći bugija, ulili su mu samopouzdanje da započne karijeru u pornografiji. Njegova poruka me je zatekla. Zahvalio sam mu se što mi se obratio.



„O bože, upravo sam na tezgi na kojoj zarađujem svojom kitom“, odgovorio je on.



U danima nakon naše razmene, dosta sam razmišljao o Blekovoj poruci. Odluka da se postane seks radnik ima veliku težinu. Taj izbor, pored toga što smesta stekneš popriličnu publiku na internetu, verovatno znači da se mnogo promena odvija odjednom. Pitao sam se kako se nosi sa svime time.

Ima li pritiska? Da li je nervozan zbog toga da li će se njegov onlajn porno život preliti u stvaran svet?



S toga sam pitao Bleka da li je zainteresovan za intervju, i on se rado odazvao. Tokom našeg razgovora i posle poruka koje su usledile, shvatio sam da za Bleka relativni glamur sveta odraslih nudi beg od burnog odrastanja, rada za minimalac i boravka u popravnim domovima. Pornografija je učinila da se oseti uspešnim.



Blek je rođen u Severnoj Karolini, a odrastao je u Arkanzasu. Opisuje svoje detinjstvo kao „lošu situaciju“, i često aludira na brojne porodične probleme. Iako je oklevao da zalazi u detalje, jasno je da je bio pod stresom zbog nestabilnog porodičnog života, zajedno sa tipično srednjeameričkim strahovanjima zbog kojih je tražio oduška gde god je mogao da ga nađe. Blek je tumarao kroz životne situacije.



Kaže da je batalio školovanje zbog vutre i video igrica. Svom snagom se oslanjao na romantične veze, u potrazi za podrškom i snagom, i družio se sa grupom koju naziva „loša deca“. 2017. godine, Blek je bio umešan u pljačku i proveo je neko vreme u popravnom domu.

Mesec dana u popravnom domu mu je pružilo priliku da istinski porazmisli o tome šta želi od života. Imao je veliki san da postane slavni reper. Imao je i praktičnije aspiracije da postane putujući medicinski radnik. Ali negde duboko u sebi, Blek je imao i druge ambicije. Želeo je da zarađuje pare uz pomoć svoje kite.



Nakon odsluženja kazne, Blek se iz Arkanzasa preselio na Floridu, nadajući se novom početku. Našao je posao u Starbaksu i počeo da radi na karijeri u industriji zabave za odrasle. Od ranih dana je uvideo da je njegov visuljak duži od onih kakve ima većina profesionalnih glumaca, ali kada je počeo da izučava muške porno zvezde, isprva se razočarao.



„U svim člancima je pisalo, ’ Nije toliko zabavno kao što izgleda’. ’Ti si samo kita’. ’Moraš tako naporno da radiš’. To baš i nije bilo ono što sam želeo“, kaže Blek. „Onda sam zapravo počeo da čitam ono što devojke imaju da kažu o tome. Tako sam dobijao većinu informacija, pre nego što sam otkrio tvoj članak“.



U tom članku seks radnici govore pozitivno o nastupu pred kamerom, a muškarci ističu koliko se dobro zabavljaju. Članak takođe nudi savete o troškovima započinjanja posla, generalno najboljim praksama, i propratnim poteškoćama. Blek je pročitao članak, obavio još neka istraživanja, a onda je napravio plan. Nastupaće na Chaturbate-u, i tako privući gledaoce na svoj privatni Snepčet ili nalog na Only Fans. Tamo će prodavati video snimke i prilagođeni sadržaj.



Od prvog dana, stvari su krenule izuzetno dobro. „Prvog dana pred kamerama sam se snimao sa svojom bivšom devojkom. Isprva sam bio zabrinut da li će mi se dići, ali u nekom trenutku sam zaboravio da kamera uopšte postoji“, kaže Blek. „Ljudi nisu prestajali da šalju poruke kao što su, ’Vau, taj tip ima jebeno ogromnu kitu’. Tada sam shvatio da sam možda na tragu nečeg dobrog“.

Blekova karijera u pornografiji je bila toliko uspešna, da je počela da mu pravi probleme na dnevnom poslu. I dok je trebalo da pravi penu za kafu s mlekom, dobijao je poruke od fanova koji su ga preklinjali za plaćene sesije na Skajpu i eksplicitne fotografije. Blek bi se iskradao u toalet da bi ispunjavao njihove želje.



Nakon mesec dana, novac koji je zarađivao u pornografiji je bio četvorostruko veći od novca koji je zarađivao u kafiću. Blek je odlučio da otkaz da preko grupnog četa za zaposlene.



„Poslao sam poruku u kojoj sam napisao, ’Izvinite, svi! Bilo je sjajno! Neke stvari nikada neću zaboraviti! Ali odlazim iz Starbaksa da bi se puno radno vreme bavio pornografijom!“, kaže Blek. „Svi su poludeli. Jedan od menadžera je rekao, ’O, znači ništa od dvonedeljnog otkaznog roka’? Drugi menadžer je rekao, ’Molim te, čoveče, nemoj da daš otkaz. Ti si tako dobar kafe-kuvar’“.

Blek radi ukupno sedam meseci. Stvar se stvarno zahuktala kada je napravio profil na Tviteru. Nije želeo da mi da zvanične podatke o svojoj zaradi, ali mi je poslao kopiju svog izveštaja iz banke. Zarađuje petocifrene svote mesečno.



Kada mi je Blek ispričao o mom doprinosu njegovoj karijeri u pornografiji, isprva sam bio zabrinut za njega. Iako poznajem mnogo seks radnika koji vole svoj posao, dobro je poznato da u tom poslu ume da bude teško. Prvi dani u poslu mogu da izgledaju kao medeni mesec, ali održavanje porno načina života može da troši puno energije. Ali za Bleka, pornografija izgleda zaista ima pozitivan uticaj na život. Nudi mu prilike i zarade koje inače ne bi imao. Odluka da masturbiraš na internetu sa sobom nosi stigmatizaciju u običnom životu, ali običan život mu zauzvrat nije ponudio mnogo toga. Ljubav i pažnja koju dobija ispred kamera zasenila je sve što je imao ranije. Pornografija je za njega i dalje novitet, ali u ovom trenutku, Blek obožava ono što radi.



Pri kraju našeg razgovora – pored priča o direktnim porukama koje mu šalju poznate ličnosti i o njegovoj ljubavi prema fanovima – Blek razmišlja o tome koliko ga je uspeh zatekao. Slušajući ga kako govori, podseća me na muzičare koje sam intervjuisao neposredno pre njihovog velikog uspeha. To je pomalo ludo. Ja sam razmišljao o tome kako sam donekle doprineo njegovoj odluci da krene ovim putem. Zapitao sam se kuda sve to ide. Na kraju sam pitao Bleka da li ima ikakve veće ciljeve u svojoj karijeri.



„Trenutno sam uglavnom usredsređen na ovo. Teško je – naročito za strejt tipove – steći ovoliko sledbeništvo. Pomalo se osećam kao da sam kategorija za sebe“, kaže Blek. „Ali na kraju bih voleo da pred kamere stanem i obučen“.

