Snimak ovog klinca koji piša u liftu je najbolji horor film ove godine

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE CA.



Mislim, ko ne voli da negativac dobije ono što je zaslužio odmah nakon što izvede neki od svojih prljavih trikova? To okida primalni deo mozga koji je povezan isključivo sa naslađivanjem tuđom nesrećom i, zbog toga što smo u realnom vremenu videli da je ta osoba bezveze, ne moramo da se osećamo loše zbog toga što pati.

Videos by VICE

To nas dovodi do mališana koji se vozi liftom u Čongkvingu, u Kini, koji se zaglavio kada se popišao na dugmiće. Ovo je bez sumnje najbolji osvetnički triler u liftu savremenog doba (da, bolji je od Đavola). Ovaj video je postavljen svuda po internetu, ali hajde da malo bolje proučimo onaj koji se zove „Kineski dečak kvari lift svojom pišaćkom“.

Siri, embeduj to sranje!

https://www.youtube.com/watch?v=qd6cSB7XhRs

Hvala, Siri.

Naš kratki film počinje snimkom sa sigurnosne kamere na kojem se vidi jedan mladi čovek u liftu. Dečak, sa naočarima i u zelenoj jakni, baca brz pogled po liftu, da bi bio siguran da je sam. Nakon par sekundi, pogled mu pada na tablu s dugmićima, i veza se stvara. Znate, naš dečko sigurno razmišlja, Ovi dugmići ni izbliza nisu dovoljno vlažni.

Mališi je – ili namerno, ili zato što se upravo nalio gomilom sokova – bešika očigledno bila poprilično puna kada je ušao u lift i, pa, morao je da obavi ono što mora da se obavi kada ti je puna bešika. I tako, dečko je otkopčao pantalone i počeo da obavlja posao koji svi ponekad moramo da obavimo. Osim što je njemu očigledno bilo pomalo dosadno, pa je prišao dugmićima i lepo ih uzduž i popreko natopio – zbog njegove preciznosti moramo da se zapitamo da li je i ranije preduzimao nešto slično.

Međutim, kada je obavio posao, došlo je do katastrofe! Dečak, sada sa zakopčanim pantalonama, stiže na svoje odredište, ali avaj, vrata neće skroz da se otvore. S toga je mala baraba obazrivo pritisnula jedan od (sada natopljenih mokraćom) dugmića. Ovi dugmići, u kojima se desio kratak spoj zbog mokraće, počeli su da se ponašaju ćudljivo, paleći se i gaseći, i uglavnom da na najbolji mogući način imitirali Lindu Bler u Isterivaču đavola.

Plafonjere su počele zlokobno da trepću. Da je u pitanju horor film, u ovom trenutku bi muzika postala napeta. Klinac je počeo da skakuće unaokolo. Znao je da se događa nešto loše, i da njegova mokraća ima neke veze s tim. Ovaj lift – svesno ili ne – mu se sveti.

A onda se to dogodi: nakon što ga je lift još malo zajebavao, i nakon što je on panično stiskao dugmiće, došlo je do zamračenja – zamračenja izazvanog mokraćom.

Dečaka osvetljava svetlost dugmića koji su do tog trenutka već postali prave utvare, i našem filmu je kraj. Da imamo samo ovaj video, ne bismo saznali šta se posle dogodilo s dečakom. Kada se svetlo ponovo upalilo, našeg malog pišonje verovatno više nije bilo.

Progutao bi ga njegov nadrkani i upišani liftovski demon, i nikada se više ne bi vratio.

Ali ovo nije film, i prema prevedenim člancima sa više kineskih informativnih platformi, dečka je ubrzo potom iz lifta izvukla spasilačka ekipa. Nije bio povređen, i samo na kratko je bio zatočen u svojoj pišljivoj sramoti. Spasioci su posle toga našli snimke, i podelili ga sa svetom, kao što je i red.

Na kraju krajeva, bilo da vam se ovaj pronađeni umetnički film dopada ili ne, morate da se složite da je bolji od onog filma o liftu koji je producirao Šajamalan.