Šta da gledate tokom izborne tišine

Počela je izborna tišina pred beogradske izbore u nedelju i svi možemo da se pretvaramo da je to “olakšanje” zato što više “ne moramo da pričamo o politici”. Ovakav odnos je podjednako i rasprostranjen i netačan. Naravno da će ljudi i političke partije nastaviti da agituju i u toku tišine – koja je sama po sebi fenomen koji je zastareo i prevaziđen u vremenu kada svi informacije primamo sa interneta na kome ona ne važi – ali i dalje, iz nekog razloga “izborna tišina” je fenomen koji postoji.

U svakom slučaju, posle nekoliko nedelje žestokog agitovanja u tradicionalnim medijima koje je, pre svega, obeležio pokušaj političkih TV debata da se takmiče sa rijalitijima u intenzitetu vikanja i izazivanju osećaja neprijatnosti kod gledaoca – sve je zaćutalo. I sada tu postoji određena rupa. Koju je moguće popuniti nekim jako zanimljivim igranim sadržajem (pošto su nam poremećaji pažnje koje smo zaradili od mobilnih telefona uništili sposobnost da čitamo knjige).

Videos by VICE

Crni Panter

Fotografija: Marvel



Jeste napolju mnogo hladno i loše, i jeste svaki bioskop daleko, i jeste svaka projekcija puni ljudi koji glasno pričaju i jedu i šire grip, ali Crni Panter je toliko dobar film da će jako teško biti prevaziđen od strane bilo čega što će Holivud proizvesti do kraja ove godine.

Srž je u tome što ovo u stvari nije Marvel film. Ovo je šekspirovska tragedija koja se bavi jednom od retkih tema u savremenom svetu koje mogu da dođu do nivoa tragedije – nasleđe transatlanske trgovine robovima. Zbog kulturoloških razlika i nepoznavanja materija, na prvi pogled može da se učini da ovaj film uopšte nije relevantan za Srbiju i da sve to što se dešava tokom tih dva sata ne govori nama ništa. Ali kao prvo – Srbija je od srednjeg veka do kraja devetnaestog imala iskustva sa potlačenošću, a kao drugo – teme i motivi i koje se ispituju i plasiraju u filmu je dubinski, dubinske ljudske i večne. Bez preteranih spojlera: Vakanda je izmišljena država koja postoji hiljadima godina i u ovom delu Marvel univerzuma, ona je postojala paralelno sa trgovinom robovima i njeni vladari, čiji je glavni junak direktni potomak je odbila da bilo šta uradi povodom toga. Sa druge strane, njegov antagonista u filmu je lik koji je direktan rezultat ropstva i nasleđa ropstva u Americi. Dakle, “Crni panter” u samom startu nije film o tome kako su “crnci kul”, već je o užasnim, stravičnim i tragičnim izborima koje ljudi pravi kada imaju “najbolje namere”, što je cela poenta postojanja drame kao takve. Heroj nije “moralno čist”, negativac filma je kompleksan, muzika, gluma i kostimi su fenomenalni i odlazak u bioskop da bi se pogledao ovaj film je vredan preživljavanja hladnoće kroz moju mora da se prođe da bi se do njega stiglo.

Kandidati za Oskara

Fotografija: Flickr, Prayitno / Thank you for (12 millions +) view



U noći između nedelje i ponedeljka, kada će rezultati izbora već biti poznati, na televiziji će biti emitovana dodela Oskara. Anksioznost, nesreća ili oduševljenje koje će rezultati izbora izazvati u vama će moći tako da se procesuju. A što je emotivno učešće veće, iskustvo će biti intenzivnije. Tako da imate nekoliko dana da ili u bioskopu ili na Festu ili na onom mestu odakle svi uzimamo filmove ali ne pričamo o tome pogledate ovogodišnje kandidate. “Tri bilborda” i “Oblik vode” su glavni favoriti , ali skoro svi filmovi iz glavne kategorije su dostupni za gledanje (najveći deo njih je na ovogodišnjem “FEST”-u).



“Beži” je najbolji film prošle godine i film koji će ostati u pamćenju mnogo duže od bilo čega drugog što je u konkurenciji. Naravno, to ne znači da će osvojiti bilo šta. Ono što se uvek zanemaruje je kategorija dokumentarnih filma u kojoj se ove godine nalaze neki jako zanimljivi naslovi kao “Icarus”, dostupan na Netfliksu, koja detaljno pokazuje kako je ruski doping skandal nastao, funkcionisao i postajao javan.

Dobro staro “bindžovanje”

Fotografija: Marit & Toomas Hinnosaar



Verovatno niko ne živi u iluziji da bindžovanje nije dobra stvar za mentalno zdravlje. Provesti sate ispred ekrana sa koga se emituje izmišljeni svet koji gledaocu omogućava da ignoriše probleme, obaveze i ljude koje ima u svom životu nije nešto što bi profesionalci preporučili. Ali to ne znači da ćemo ikada prestati sa upražnjavanjem tog hobija.



“Olimp” serija je uvek dostupan: Sopranosi, The Wire, Braking Bad i Mad Men su samo nekoliko klikova daleko i mogu da vam popune slobodno vreme ne do kraja zime, već do kraja proleća. Ali s obzirom da su druge sezone serija kao što su “Atlanta” ili “American Crime Story” počele da se emituje, ovaj vikend može da se potroši na rekapitulaciju prvih sezona. Takođe, “Drugi svetski rat u boji” iznenađujuće dobro funkcioniše iako je serijal star gotovo celu deceniju.

Kampanja na mrežama

Fotografija: Priscilla Du Preez on Unsplash

Ukoliko ste stvarno iz nekog mazohisitčkog razloga i dalje željni kampanje, možete je gledati bez problema na mrežama. Oglasi i spotovi i dalje idu, skriveni simpatizeri partija koji su se sa svojih popularnih naloga pretvarali da su nepristrasni će se otkriti, botovi će nastaviti da se pretvaraju da je materijal koji im je distribuiran u stvari proizvod njihovog razmišljanja, a političke partije će lajkovima nastaviti da pokazuju na šta se stvarno lože i u šta stvarno veruju. Ne zaboravite da menjate šake u kojima držite telefon da bi makar olakšali svojim palčevima napor koji će sigurno, pre ili kasnije, izazvati deformaciju.

Sneg

Fotografija: Alain Wong, Unsplash



Ne, stvarno, nije vam potreban ekran da biste za zabavili. U stvari, ne morate uopšte da se zabavite. Sneg će uskoro nestati i pre nego što se grad pretvori u potpunu kaljugu, mogli bi da ovaj vikend provedete u blejanju u parku. Obučete se dobro, ostavite telefon iza sebe i samo sednete na klupicu. Slušate kako se sneg polako pretvara u vodu, gledate kučiće i malu decu kako ostavljaju tragove u belini snega i uživate u smirenosti. U tišini prirode koja je u stvari, jedini pravi beg od politike koja će od nedelje u osam uveče nastaviti svoju večnu dominaciju nad skoro svim aspektima naših života.

Takođe, valjda bi trebalo da idete glasate, ako vam je to bitno.