Šta da radim kad zvezde kažu da nam je veza osuđena na propast

Još malo pa nam stiže doba Ovna, kada se uzjogunimo i počnemo da tražimo nezavisnost. U ovom izdanju kolumne Draga Anabel, astrolog Anabel Gat odgovara na pitanja o astrološkoj kompatibilnosti i Veneri u padu.

Draga Anabel,

Ja sam Blizanac u horoskopu, a u prvoj sam ozbiljnoj vezi sa jednom Škorpijom. Do sada sam uglavnom imala neobavezne odnose, ali u ovog sam se momka stvarno zaljubila. Ipak, kažu mi da Škorpije i Blizanci nisu dobra kombinacija. Šta treba da znam o ovome kako bih uspela da održim vezu? Da li smo osuđeni na propast?

– Blizanačka Prva Ljubav

Draga Blizanačka Prva Ljubavi,

Nijedan odnos između sunčevih znaka nije osuđen na propast. Astrolozima su važniji razni drugi faktori kad porede natalne karte (pozicija Meseca i Venere, geometrijski ugao između raznih planeta). Najlakše ćeš shvatiti svog partnera ako ga dobro upoznaš! Daj sebi vremena. Blizanci su često nestrpljivi, ali vole da upoznaju ljude – Merkur ti je u prvoj kući, planeta komunikacije, intelektualni si znak Vazduha, pa bi stoga trebalo da ti ovo pođe za rukom.

Potrudi se da iz pravih razloga želiš da intimno upoznaš ovu osobu, a ne kako bi njime manipulisala (čak su upravo Škorpije manipulativni znak). Upoznaj i sebe, shvati šta ti treba, pa će ti biti lakše da proceniš kako se on ponaša prema tebi, da li ti to odgovara, i sama odlučiš da li treba da ostaneš u toj vezi ili ne.

Kad već pitaš astrologa za savet, mogu da ti preporučim da saznaš kako vam stoji Mesec kako bi znala šta teši tebe a šta njega – tako će i tvoje i njegove potrebe biti zadovoljene.

– Anabel

Draga Anabel,

Sama sam još od prošlog aprila, tek sam nedavno našla dečka koji mi se bar malo sviđa. Ne znam još koji je znak. Izašli smo jednom, užasno je fin. Pametan, duhovit, ima dobar posao, stabilno zarađuje (za razliku od većine mojih bivših). Kad sam ga poljubila za laku noć, osetila sam se udobno, iako ne strastveno. Nikad ranije nisam osetila udobnost od poljupca (nisam sto posto sigurna koliko je to uopšte dobro).

On kaže da nema nameru opet da se ženi jer ga je bivša varala. Da li ja kao Bik mogu da budem sa čovekom koji nije spreman da mi se posveti, ili da bežim dok je vreme?

– Nesigurni Poljubac

Dragi Nesigurni Poljupče,

Mnogo sam razmišljala čitajući tvoje pismo, ali sve sam zaboravila kad sam pročitala da si ti Bik a da on neće da se ženi. Nije da svaki Bik želi brak, ali poznato je da Bik koji nešto stvarno želi to prosto mora da izgura. Ako on neće istu vrstu veze kakvu ti hoćeš, potpuno je nebitno kakav ti je utisak ostavio prvi poljubac.

Nevezano za to, primećujem kontraindikacije u tvom pismu. Sa jedne strane kažeš da želiš stabilnost i posvećenost, sa druge ti nedostaju strast i leptirići u stomaku. Nije da te dve stvari baš nikad ne ide zajedno, ali deluje mi da nisi sigurna šta tačno želiš. U svakom slučaju nije dobar znak ako misliš da se odrekneš od strasti i prilagodiš čoveku koji ti je jasno stavio do znanja da ga brak ne zanima, i to već posle prvog poljupca.

Kažeš da si bila u vezi sa mnogim ljudima koji su se finansijski oslanjali na tebe. Možda bi trebalo da se posvetiš malo više sebi a malo manje njima? Ja ti savetujem da sa ovim ostaneš dok ne naiđe neko drugi. Znam koliko je teško naći osobu koja nas zaista privlači, ali to je odlično vreme za eksperimentaciju. Nije strašno biti solo, tebi već treba vremena da smisliš šta želiš i šta te uzbuđuje.

Sa astrološke strane, Venera će ove godine biti u padu od 5. oktobra do 16. novembra. To je za sve nas važno, ali posebno za Ribe i Bikove kojima Venera upravlja. Idealno je vreme da za povratak svojim vrednostima i svojim željama, posebno u kontekstu ljubavnog života.

– Anabel

Draga Anabel,

Imam trideset godina, u znaku sam Lav, u podznaku Strelac. Najzad sam odlučila da se preselim iz Teksasa u Montreal. Jug mi nikad nije prijao, uvek mi je bilo teško da nađem partnere. Znam da zvuči kao stereotip iz romantične komedije, ali nadam se da ću sa selidbom biti u boljem položaju za ostvarenje romantične veze. Da li ima nade, ili je možda problem u meni?

– Lavica Bez Ljubavi

Draga Lavice Bez Ljubavi

Možda problem i jeste bar malo u tebi, ali nade naravno da ima! Seti se da si sama odlučila da se preseliš, pozitivno je to što pokazuješ inicijativu i tražiš promene. Pitaš da li će ti od preseljenja biti lakše – neće samo po sebi – ali sama odluka definitivno bi mogla da ti pomogne! Ti si stvarno ta koja može da uvede neke promene u svoj život (zvuči da to već i pokušavaš).

Selidba ti možda deluje kao velika prilika za upoznavanje novih ljudi i menjanje života, ali moguće je da će ti u novom kontekstu biti još teže da nekog upoznaš jer ćeš morati prvo da uspostaviš mrežu prijateljstava. Ne daj se obeshrabriti. Koristi dejting sajtove, izlazi na žurke i kafiće, šetaj psa po parku. Ponudi se svojoj okolini, ma gde živela! Nećeš upoznati čoveka svojih snova ako budeš samo sedela u svojoj sobi.

A na planu stereotipa iz romantične komedije, mogla bi da podigneš oltar boginji ljubavi. Pošto ti je Strelac u usponu, imaćeš priliku 15. aprila kad mlad mesec bude u Ovnu. Tebi znak Ovna upravlja svim aspektima romanse, od zabave i proslava do izlazaka – pokušaj da nešto sebi organizuješ za to veče, i tako započneš ljubavni život ispočetka!

– Anabel