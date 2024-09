Šta da radiš ako zatrudniš sa idiotom?

Muškarac može da naleti na ludaču, ne pokušavam to da osporim, čak sam u par navrata ja bila ta ludača. Ali pošto smo na Balkanu i koristimo se izrazom “on da brani, ona da rađa”, koji je stekao toliki renome da je uspeo ovu društvenu konstataciju da uzdigne na nivo narodne umotvorine, moram da se okoristim o primer koji se svodi na “ona da zaradi, skuva, opegla, on da odnese mami na proveru”.

„Pretpostavka je majka svih zajeba,” počinje Dragana svoju priču. Ona nažalost dobro zna šta znači zajeb, a i to je slaba reč. Dragana je nedavno sahranila dete, obolelo od retkog genetskog poremećaja. Dobila ga je sa čovekom čiji je otac, njen svekar,jednom očigledno odlučio da je najbolje da mu junačina oplodi svaku devojku na koju naleti dok se jedan SIN, sa naglaskom na SIN, ne rodi zdrav.

Videos by VICE

Dragana je iz Beograda i već sa 27 godina je imala privatan biznis koji cveta, jedna od onih za koju kažu „riba mlati pare“.Neša je momak koji nema ništa osim fiksacije za određeni period psihoseksualnog razvoja, koji ga nagoni da večno bude zavistan od roditelja, iako ima već 32 sprcane u dupetu.

Molim svakoga od vas da zamisli da je u ovoj priči Dragana, zamislite da ste ona čak i ako ste momci jer lično poznajem mnoge muškarce koji su pokušavali da poprave devojke kojima nema pomoći. Tvrdim da nikada nećete proći sličnu priču i da ćete posle “ulaženja u ulogu” imati više nego dovoljno iskustva da vam se ovo nikada ne desi, što je veoma važna stvar.

„Izašli smo na dejt i prvi nije sjebao, nije ni drugi, nego recimo šesti. Tu je izjavio kako nikad nije voleo nikoga sa kim je bio u vezi i da mu je potpuna nepoznanica briga o drugoj osobi. Odabrala sam da to shvatim kao da prosto nije imao priliku da klikne sa nekim onoliko koliko treba da bi zavoleo, kaže Dragana.

Fotografija: Flickr

S obzirom na to da sam i sama bila opasno blizu ovakvih grešaka u životu, definitivno nisam kompetentna da Dragani pružim bilo šta više od saosećajnog uha. Zato sam kontaktirala psihoterapeutkinju Ružicu Madžarević – da bi nam neko stručan rekao kako da ne zatrudnimo sa idiotom.

„Kako da se ne upropastiš? Da parafraziram Draganu – ništa se ne pretpostavlja“, odlučna je psihoterapeutkinja Madžarević. „Čudno ti je što mu mama pere veš iako ima 35 godina, pitaj ga zašto. I pitaj ga šta će očekivati od tebe. Ako ti se taj odgovor ne svidi, reci mu. Isto tako, proveri da li je razumeo šta uopšte navodiš kao problem i zašto ti se izvinjava jer ne želiš da to radi napamet. Jednom može da pogreši, drugi put je greška upozorenje, treći put je znak da je obrazac. Ako ti se taj obrazac ne sviđa, raskidaj.”

MORAŠ DA ZNAŠ SVE ŠTO TREBA DA ZNAŠ

Znači moraš. Slušaj druge koji ga poznaju i ne budi tele pod hipnozom. Ako te on drži podalje od ovih što ga dobro znaju ili oni pred tobom ćute, to je znak da nešto smrdi.

Dečko/devojka neće da te sklanja od svoje ekipe ako je siguran šta radi, a ako nije – ni ti se nikad nećeš osećati ni sigurno niti bezbedno. Ne preterujem, doslovno će da ti ugrozi bezbednost, a u nastavku ćeš videti jedan od mogućih primera kako.

„Nešina mama me je Bog zna kako zavolela i bilo mi je čudno da se to desilo na prvu. Mislim da je žena shvatala da joj se sin neće tako lako nekom uvaliti. Kao što nije ni drugi sin, koji već ima razvod iza sebe, a izlazio je sa mojom kumom koja je trčeći pobegla od njega i tvrdila kako ima problem sa majkom kojoj ne sme da se suprotstavi. Kad dođe kod devojke na večeru, ne jede mnogo, jer mora da se pokaže i kod nje”, kaže Dragana da bi mi što bolje oslikala bizarne granice do kojih se ova situacija protezala.

Ona je odabrala da ne veruje kako se obrazac ponašanja vrlo uverljivo preslikava na ljude koji su odrasli zajedno i nastavila da daje šanse liku koji je bio aktivno onesposobljen za delatnosti kao što su samostalno razmišljanje, a o izražavanju stavova da i ne govorim.

Naravno, sve je to dobro prikrivano prostim izbegavanjem problematičnih situacija o kojima bi posle moralo da se diskutuje, pa je odnos bio zasnovan na vremenu koje su Dragana i Neša provodili sami, daleko od svih mogućih faktora koji bi mogli da naruše sklad veze.

„Provalila sam da sam vrlo malo vremena zapravo provela sa njegovim društvom, iako smo po 24 sata bili zajedno. Čak sam ga jednom uhvatila kako me laže da ide kući jer je umoran, a bio je kod kuće taman toliko da se spremi i ode na žurku sa ekipom. To mi je rekla kuma koja je bila kod njegovog brata dok se ovaj pevajući i igrajući spremao za vikend poduhvat, nesvestan da je ona dve sobe pored. Tad smo i raskinuli, ali sam bila dovoljno povodljiva da mu se vratim nakon što je mesec dana svakodnevno dolazio do lokala koji držim i počesto sa sobom donosio poklone.”

„Potrebno ti je barem tri meseca da bi proverila kako ti je sa nekim“, kaže mi psihoterapeutkinja Madžarević. „Prvo, vreme da se spusti hajp i leptirići, a onda vreme da vidiš ko je u stvari osoba preko puta. Moraš da sedneš i razmisliš imaš li uopšte dovoljno informacija o njoj. I da, to što se pojedini druže sto godina pre ulaska u vezu ne znači mnogo, nije nikakva garancija, iako je lakše. Potrebno je da budete u posvećenoj, da ne kažem ozbiljnoj vezi“.

Zašto? Zato što dok ne budete, ni ti ni on nećete skontati šta očekujete jedno od drugoga i da li ta očekivanja uopšte možete da ispunite. Sve ovo je mnogo teško ako umireš od želje da imaš nekoga ili se plašiš da budeš sama. Budi jasna sa sobom, vidi šta hoćeš i nećeš, razmisli da li na nešto pristaješ zbog osećanja straha od samoće ili očaranosti jer u tom slučaju ne gradiš odnos na dobroj osnovi.”

SVE NASTALO U DVOJE JE ZAJEDNIČKO, POSEBNO AKO JE ŽIVO

Dragana se prisetila ozbiljno kriznih detalja iz veze kad sam je zamolila da proba da razmisli o stvarima koje su mogle da budu alarm upozorenja za ono što je usledilo. A usledila je tragedija nemerljivih razmera.

„Zatrudnela sam i bila srećna zbog toga jer sam dete oduvek želela, a bila sam dovoljno ostvarena da čak i ako mi nešto u vezi pođe po zlu mogu da brinem o njemu samostalno. Opet, nikako nisam očekivala da će Neša posle prvih loših vesti postati čovek koji je sve suprotno od onog što sam mislila da jeste. Mislim, on je veseo lik, druželjubiv, zabavan, da nije pokazivao sve to ne bih ga pogledala jer mi ne bi privukao pažnju, a da ne govorimo o udaji na koju sam pristala”.

Na to se nadovezuje i psihoterapeutkinja: „Varijanta ’On mi je onako, ali baš me briga, rodiću dete sebi’ je ozbiljna crvena zastavica. Dogovori se sa sobom da li je to osoba koju želiš kao uzor svom detetu, osoba kojoj ćeš ostaviti dete da ga pričuva. Dete će imati stav i osobine tvog partnera, kako god okreneš. Da li to želiš? Dete bi te vezalo za njega ili nju čak i nakon raskida veze. Ako sumnjaš da bi partner bio dobar roditelj, da bi umeo da stavi detetov interes ispred svog, preispitaj se da li je on za tu ulogu”, kaže.

Situacija u kojoj ti kao mlada osoba prvi put proživljavaš trudnoću je dovoljno zastrašujuće nova sama po sebi, čak i ako u svom dijapazonu osobina imaš baš ogromnu dozu hrabrosti i nekim čudom ti se nameste idealne okolnosti. Kad su one kilometrima daleko od idealnih sve je samo mnogo gore od zastrašujućeg, dakle,grozno, užasavajuće, sablasno. Kao što je, uostalom, bilo u Draganinom slučaju.

Fotografija: Flickr

„Saznala sam da će nam dete, koje inače je u kući među njegovima slavljeno i iščekivano tek kad smo zasigurno znali da je muško, biti rođeno sa retkim sindromom zbog kojeg se beba rađa sa poremećajem rada srca. Di-Džordžov sindrom uspevaju da ustanove kardiolozi, a mnoge trudnice zaboravljaju na preglede kod njih ako im trudnoća teče naizgled normalno, kao što je meni. Šest dana pre ulaska u deveti mesec sam shvatila da moja beba zapravo nije dobro i da je verovatno da sa sindromom neće živeti više od 2 godine.”

Neša je tada preskočio da kaže Dragani i lekarima kako je u njegovoj porodici bilo slučajeva kada su bebe umirale kao novorođenčad- jer muška sujeta. Jer kako NJEGOV genetski materijal može biti feleričan? Ne, Dragana nije u stanju da rodi zdravo dete i tu je srž problema, što su shvatanja koja ni Kremenko nije pokušao da podvali Vilmi u kamenom dobu.

“U kolima posle pregleda mi je rekao: ’Slušaj, mi možemo da živimo zajedno, ali ćemo se razvesti. Ne mogu da se nosim sa ovim, ti kako hoćeš. Ostani da živiš kod mene, neću te terati, a možeš i da se vratiš u svoj stan. Mi više nećemo biti zajedno’.

U to doba je počeo da plaća prostitutkama za usluge, a ja sam se kupila iz kuće u kojoj smo od 400 kvadrata stavljeni u jednu sobu koja je pretvorena u garsonjeru. E, tada sam shvatila da je trebalo da ga izložim problemima koji su mnogo ozbiljniji od toga gde ćemo na večeru. Nisam znala da ne ume da reaguje pod stresom jer mu ga nikada nisam izazivala. Trebalo je da izmislim problem, samo da vidim kako će reagovati i poštedela bih sebe udaje i trudnoće. Sa 28 godina nisam ovo mogla da predvidim.”

Tri dana pred ulazak u deveti mesec, Dragana je prekinula trudnoću.

“Našla sam doktorku koja je bila spremna da rizikuje. Mogla sam da umrem, a da sam se tri dana kasnije odlučila na ovo, vodilo bi se kao ubistvo deteta. Imala sam sreće i ginekološkinju koja je otkrila šta se sa detetom dešava i bila spremna da stavi karijeru na kocku zbog odluke da ipak tako kasno izvrši prekid trudnoće.

Neša nije bio sa mnom. Provodio se, slavio Novu godinu i krštenje sestrinog malog, jezivo. Kad sam došla kući iz bolnice, njegovi su pravili žurku, a ja sam prozvana ludačom koja ne zna da se opusti i opsednuta je detetom koje nije rodila”.

Dragana mu je poslala poruku nakon razvoda da bi znao gde im je sahranjeno dete, a on ju je u poruci zamolio da ga pusti da uživa u još jednom od slavlja koje je priredio kod kuće za ekipu.

Fotografija: Flickr

PAZI, PAZI I AKO MISLIŠ DA SI PAZILA DOVOLJNO, PRIPAZI PONOVO

Samoća je ružna stvar, ali ima i ružnijih. Na primer, ovo što se desilo Dragani. Jedini način da se zaštitiš od uticaja idiota koji vrebaju jeste da ih stvarno izbegneš, što zapravo znači samo i jedino da ih prepoznaš na vreme. Ako to ne uradiš, na kraju ostaješ sama u svakom slučaju, ali sa dodatkom problema koje ti je idiot natovario na vrat. Ako ih detektuješ i ispreskačeš kao pravi specijalac bićeš sama i problema bez. Dok se ne pojavi neko kul ko će da bude baš dobro društvo i zabavan i super… I koga bi ti opet bilo pametnije da proveriš, jer sve to nisu nikakve garancije da neće ispasti idiot.