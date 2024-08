Šta izbor leka za mamurluk govori o tebi

Scenario glasi: mamuran si. Pilo se preko određene mere, osim ako je onaj vanredni mamurluk, kad popiješ samo dva piva posle posla, odeš pravo kući dok je još dan, skroz si trezan, večeraš normalno, piješ vode normalno, legneš da spavaš, ali sutra se ipak probudiš kao da te je pregazio kamion. Ali ignorisaćemo te retko viđene anomalije.

Dakle, pričamo o normalnom mamurluku: krenuo si sa pivom, pa si prešao na još piva, pa na nešto žestoko, pa ona na nešto još žešće, pa si ona došao do onog prelomnog trenutka u kom znaš da ti je to poslednja šansa da se odvučeš kući koliko-toliko priseban, ali umesto toga naručiš još jednu turu i dalje je sve spirala haosa. Izbacili su te pred fajront, ali se ortak setio da ima tu još jedna kafana što rai celu noć, pa ste se 15 minuta teturali po mraku, pa si usput kupio još jedno pivo da te ne popusti, pa ste se nekako dokopali tog drugog lokala koji jeste bio otvoren ali je osoblje već dizalo stolice na stolove, pa ste tu naručili još jednu turu sikterušu, pa ste se setili da ništa niste jeli ali šta ima veze, idemo ko onog što živi u blizini, usput vučemo konzerve, neko je kupio čips jer ne valja celu noć na prazan stomak, pa onda pivo, pivo, pivo, votka, pivo, pivo, kauč, ošamućeno buđenje i insistiranje da si OK, opet kauč, na kraju te ortak potera kući, platiš Uber 25 funti, legneš u četiri, a ustaćeš u osam.

Dakle, to je scenario koji ovde razmatramo. Nije bitno da li si se olešio u četvrtak uveče pa patiš u petak na poslu, ili je bilo petak uveče pa si mamuran ko kuće u subotu. Bitno je da moraš da jedeš. Evo koje su ti opcije na raspolaganju.



PILEĆI NAGETI IZ FRIZA ILI EKVIVALENTAN MESNI PROIZVOD

Za početak, tu je ona dobro poznata, pouzdana, solidna hrana za doručak posle opijanja: nageti, celo pakovanje, celo pakovanje prospeš pravo iz frižidera u rernu, prepečeš ga, jedeš ćutke na kauču, sa kečapom. Znaš da će ti čuvati leđa.

SUŠI

Za one opičene što trče polumaraton. Nije za nas stvarne ljude. Nije za normalne. Nikako.

KROFNE IZ SUPERMARKETA

Sve smrtne grehe pokrivaju obroci za mamurluk: ponos (pivo čim progledaš), pohlepa (porodična pica za jednu osobu), požuda (antacid plus masturbacija), zavist (skrolovanje Instagramom treznih velnes blogera, pa makrobiotički branč od 30 funti), gnev (vindalu), lenjost (sendvič i milkšejk koje ti neko drugi spremi dok dremaš)…

Celo pakovanje od pet krofni iz supermarketa? To je proždrljivost, u tome je štos. Osećaš se bolje, ali ne gine ti pakao.



ČOKOLADNI KEKS IZ SUPERMARKETA

Ako sam se ožderao pred radni dan, u vozila javnog prevoza ne ulazim bez velikog pakovanja čokoladnog keksa. Isto važi i preko vikenda ako moram odnekud da se dokotrljam do stana vozom ili autobusom. Sveži, ukusni, sa trostrukom glazurom, jaka hrana za preživljavanje, biće dobra i bajata uveče ili sutra – pod uslovom da ih ne prožderem sve odjednom, kao gladno pseto. Ako vam razni tradicionalni rasoli nisu na raspolaganju zbog toga što morate da se krećete, ne očajavajte već hrabro kupite veliku količinu čokoladnih keksiće.

ČOKOLADNI MILKŠEJK

Ovo na mamurluk deluje kao dugo tuširanje vrelom vodom. Podseća na nekakvo religijsko iskustvo, ponovno rođenje, pokrštavanje, preporod. U stvari je samo milkšejk na cevčicu.

„BRANČ“

Od pravog branča, u nekom restoranu koji to služi, nećeš se osetiti bolje. Realno nisi u stanju da se obučeš i izađeš na ulicu, pa još da savladaš avokado-tost dok oko tebe divlja nečija dečurlija, mala zdrava i organska, još gora od one normalne. A tek kad se setiš da u restoranu ne možeš da gledaš Netfliks. A tek kad ti stigne račun. Zajebi to. Branč je greška. Ne veruj ljudima koji brančuju mamurni.

SLADOLED

Telo neka traži nešto hladno, prehladno, patološki hladno. Ako u neljudski ranih osam ujutru sa mukom gledaš u frižider i pitaš se kako bi ti legao jedan kornet – onda telu treba reći ne.

SIR, ŠUNKA, KROASAN, KONTINENTALNI DORUČAK, I DRUGE GLUPOSTI PUNE UGLJENIH HIDRATA

Solidan, pouzdan prosečan, lek za mamurluk. Osmo mesto na tabeli. Čestitam, postao si Everton.

BALZEN BISKVITI, BILO KAKVI BISKVITI, MOŽE I MERILEND, MOŽE ŠTA HOĆEŠ

Dobićeš ono što si tražio, a tražio si da patiš.

########### ULAZIMO ############# U ######## ZONU PICE #############

HLADNA PICA OD PREKSINOĆ, NEPODGREJANA, PO MOGUĆSTVU LOCIRANA NEGDE NA DOHVAT RUKE DA NE MORAŠ DA USTAJEŠ IZ KREVETA

Tako se najbolje jede pica. Bolje čak i od bilo kakvog pica-hodočašća u Italiju.

NORMALNA PICA

Kralju! Care! Gospodare! Celu si je pojeo! Naručio sa sajta, celu samo za sebe, ti apsurdno dekadentna debilčino! Uživaj!

LUDAČKA PICA

Poremećen od mamurluka, naručio si picu sa sastojcima po sopstvenom izboru, na primer sa šunkom i pečenom piletinom i paprikom i kukuruzom, da bude pola kečap pola BBQ sos. I neka si je naručio. Treba živeti punim plućima, udovoljavati sebi, bilo da si mamuran ili trudan.

HLADNA PICA OD SINOĆ, PODGREJANA NA NEKI NENORMALAN NAČIN, RECIMO U TIGANJU, ILI AKO JE USPEŠ DA JE NEKAKO NABIJEŠ U TOSTER

Jutarnji duhovni blizanac sinoćnjeg opijanja: znaš da to što radiš nema smisla, ali ipak ga radiš.

BILO KOJA PICA KOJU NE NARUČIŠ PREKO INTERNETA

Što.

############# IZLAZIMO ############ IZ ZONE PICE ##################

‘LEBA I MASTI

Još kao mali si savladao ovu drevnu kulinarsku veštinu: uzmeš parče belog hleba mekanog, namažeš neki mastan margarin, narendaš preko sir i pospeš pasulj, sedneš ispred televizora, uživaj mamin sine, sve si sam spremio kao veliki dečko, kao da –

Sad si već student ali umeš da spremiš samo to isto sranje, eventualno još špagete sa mesom iz kesice i špagete sa mesom iz kesice. Na hleb sada samo još dodaš neki sos, konju jedan lenji –

Sada si već odrastao, mama te više ne zove da pita kako se hraniš. Samostalan već godinama, umeš a spremiš možda čak i deset različitih jela. Ali trenutno si mamuran u fetalnom položaju, pa puziš ka kuhinji kako bi spremio ono što najbolje znaš, hleb puter sir, odvuci se do TV-a. Vole nezreli.



DŽINOVSKA PORCIJA COCO POPS PAHULJICA

Coco Pops su najbolje cerealije na svetu za lečenje mamurluka, uz hladno mleko i jutarnji program. Sipaš ih taman toliko da se iz činije poneka prospe na kuhinjski sto, ali poneseš sa sobom i kutiju za svaki slučaj, kao i mleko, pa jedeš u krevetu i dolivaš dok ne stučeš jedno 80% celog pakovanja. Ovako su živeli dekadentni francuski plemići pre revolucije. Coco Pops sa mlekom i mamurlukom, to je realno statusni simbol. Orden da ti daju.

USKRŠNJE ČOKOLADNO JAJE, UTUCANO

Praznični izbori hrane protiv mamurluka su nešto posebno, garantuju nam protok vremena. Odvaliti se od pića oko Nove godine nije isto kao i odvaliti se o pića na proleće ili leto. Konkretno, nema ništa boljeg od uskršnjeg čokoladnog jajeta u kom mamuran prstom izbušiš rupu pa sve izvučeš iz njega. Eto kako ti radi mozak. Inovator si. Revolucionar.

SENDVIČ SA RIBOM

Ako ćemo realno, sendvič sa ribom i kečapom je po ukusu i lakoći pripreme najbolja hrana za mamurluk. Ipak, ne mogu da joj dam svoju preporuku jer nekako sumnjam da je toliko dobra da je u stvari zdrava. Zamišljam da velnes stručnjaci i nutricionisti šapatom savetuju svojim sledbenicima: „Jedi ovo krišom, mnogo je dobro, sadrži proteine i visoko-glikemične ugljene hidrate, plus nezasićene masti u puteru“. Pa onda ti govnari jedu dok džogiraju. Ne odobravam. Hrana za mamurne treba da bude zaslužena kazna, a ne spas.

ODSEČEŠ POLA VEKNE HLEBA I NATRPAŠ KOLIKO HUMUSA MOŽE DA STANE

Ko ovako leči mamurluk, sve bih mu dao. Život bih ti dao.

ONE MALI KAO ČOKOLADNI NAPICI U PLASTICI ILI NEKI NEOBIČNI JOGURTI ILI NEKI KAO KOLAČIĆI, SVE TO IMA SAMO U PRODAVNICI ZDRAVE HRANE TU NA ĆOŠKU I BUKVALNO NIGDE DRUGDE NA PLANETI

Ovo su dobri izbori zato što ti se jedu isključivo kad si mamuran. Čudne stvari mamurluk radi čulu ukusa. Želudac hoće jedno, mozak drugo, srce treće, a telo te sve kao moli da mu pomogneš da preživi solju i šećerom. Inače ne bi ni mrtav jeo te gluposti, ali ovako mamuran ne možeš da im odoliš, voćni jogurti i čokoladna pavlaka, sve nešto kao kremasto. Prija ti dok jedeš, ali posle se nekako osetiš prazan, kao kad te uhvati post-orgazmična depresija. Redovni jogurtaši sigurno žive u trenutku, sve im je intuicija, osećaj, tok svesti, ne troše vreme na razmišljanje. Imam osećaj da, ko ovo često jede, taj sigurno često i kasni.

BEROKA

Vitaminska tableta neće da te zaleči, ali daće ti osećaj da kad god odeš da pišaš radiš nešto zdravo i od koristi svom napaćenom organizmu. Eto, bar nešto.

KFC

Ko leči mamurluk celim KFC obrokom, taj ima neke ozbiljnije životne probleme: nešto pokušava da nadoknadi, na neku tešku muku reaguje. Mamurluk je mrav koga ti pokušavaš da zgnječiš čitavom planinom pržene piletine. Preteruješ, realno. Šta te to muči, druže? Šta ti to nedostaje u životu? Da te nije prva devojka ostavila pre šest godina, pa se još oporavljaš i zalivaš tugu sosom? Reci slobodno.

TOP LISTA GRICKALICA ZA MAMURLUK, OD DOBRIH DO JOŠ BOLJIH

TORTILJA

Dobra je. Tortilja pomaže. Prošlog vikenda kad sam bio mamuran, kupio sam pola kile tortilja. Celu kesu sam pojeo! Zamislite! Tortilja: dobra.

OD SVEGA PO MALO

Ručni miks, tri velike kese grickalica si izmešao, raznorazni ukusi i marke, kupio ih nasumice, 26 funti si uspeo da potrošiš na to i energetska pića. Ako mene pitaš: izuzetno dobro.

CELO PAKOVANJE PRINGLSA

Treba biti iskren i sam stući celu cev Pringlsa. (Prihvatam sve ukuse osim luka i pavlake.) Pringlsojedac sebi kaže: E baš hoću da pojedem celo ovo pakovanje sam samcijat. Kaže: Jeste, kupio sam ih na akciji, pa šta? Pringlsojedac se zavali na kauču renesansno i zavlači ruku u cev, sve dok mu ne uđe do lakta i zaglavi se. On kaže sebi: Baš me briga šta će društvo da kaže. Ako hoću, mogu i da izađem na ulicu u pidžami. Šta mi možete? Pringls: strašno dobri.

GRICKALICE NA BAZI KUKURUZA

Užasno dobro!



ONE ČUDNE GRICKALICE KOJE UOPŠTE NISU OD ŽITARICA NEGO OD KINOE ILI ČEGA VEĆ, OD SOČIVA, NE ZNAM, TRI FUNTE PO KESICI KOŠTA, UKUS VRLINE

Takođe dobro!

NARAVOUČENIJE: SA GRICKALICAMA NEMA NEIZVESNOSTI



KOKOSOVO MLEKO

Ako ovim lečiš mamurluk, nema šanse da na Instagramu ne poziraš sa šoljom kafe na čisto belom pokrivaču, dok u pozadini suptilno viri list neke biljke. Ako je moguće, da bude crno-belo i blurovano, a ti naravno da zauzmeš joga pozu. E tako. Hvala.

BURITO

Pošto je obično težine omanjeg deteta, tehnički je burito dobra kontramera protiv mamurluka, posebno ako moraš da radiš. To ti pruža mogućnost da se sa hranom u rukama ukotrljaš u kanc, stenjući „Jaaaaooo kako sam se razbio sinoć“. Onda jedeš pred svima, pasulj leti na svu stranu. Ima svi da znaju da si mamuran, da te ne smaraju poslom dok se oporavljaš. Oko četvorke skokneš dole na jedan koktel, posle se zajebavaš po Fejsbuku to kraja radnog vremena.



HASH BROWNS

Ja obično mogu svašta da pojedem što se obično ne jede pre podneva, ali iz nekog razloga prženi krompir mi je crvena linija – to pre ručka nikako ne mogu. Rešenje je hash brown, dinstani krompir na ulju gurnut u bilo kakvo pecivo. Može da se jede od ranog jutra, može posle da se podgreje, sofisticiran izbor u borbi protiv mamurluka, za svako poštovanje. Tako bi Džudi Denč lečila mamurluk, da mora.



JAJA

Lečio sam već mamurluke jajima u ogromnim količinama, obično u obliku kajgane sa prženicama, ali može svaka varijanta. Sa druge strane, jesti jaja posle opijanja toliko je beživotno tužno da bi obično bilo bolje da se nije ni pilo. Mamurluk je u stvari prilika da se čovek suoči sa svojim očajanjem, bolom, neprijatnošću: sediš nepokretno, ignorišeš obaveze, zahtevaš da ti neko rugi spremi užinu, opuštaš se dok patiš, ugađaš sebi.

To je ta sreća u nesreći kod mamurluka, taj odmor od života koji pružaju. Jeste da te sve boli, jeste da smrdiš i da ti mozak ne radi, ali upravo to me da prija, na neki neobičan način. Dok kad jedeš jaja, taj trenutak katarze ti nažalost izmiče. Imaj razumevanja za samog sebe. Pokrije se preko glave. Jedi picu u krevetu, pusti jaja.



SLANINA

– Slanina na hlebu: dobra

– Slanina na hlebu koju ti neko drugi pripremi: fantastična

– Slanina na hlebu koju ti neko drugi pripremi, ali je taj drugi takođe mamurni muškarac koji ne ume da kuva, pa ti je sendvič sranje spremljeno sa ljubavlju, slanina natopljena u ulju, nekako mlitava, nimalo hrskava iako je celu kuhinju zasmrdeo i aktivirao protivpožarni alarm: užasna

Dakle, slanina nam dolazi u raznim varijantama. Slaninarni sendvičar kaže: Ja sam običan čovek, častan čovek, svom mamurluku prilazim sa poštovanjem kakvo on i zaslužuje, po drevnoj tradiciji. Takođe kaže: Ja sam čovek koji ne razmišlja previše ni o čemu u životu.



ENGLESKI DORUČAK, JEDAN OD ONIH TOLIKO OGROMNIH DA TE, AKO USPEŠ SVE DA POJEDEŠ, OSOBLJE RESTORANA SLIKA I OKAČI NA ZID

Engleski doručak je čin nasilja protiv sebe. Ako njime lečiš mamurluk, računaj da imaš još jedno dve godine života u vr‘ glave. Nihilizam na tanjiru. Tehnički, ovako bi got osobe trebalo da leče mamurluk. Dakle, ko jede engleski doručak taj je definitivno got. Šta da ti radim, pravila su pravila.

MEKDONALDS DORUČAK

Ne sporim da tu ima kvaliteta, ali u pitanju je vrlo prosta, bazična opcija u ratu protiv mamurluka. Mekmafin su naučnici u laboratoriji dizajnirali kako bi privukli pijandure. Znači sve je tu kako treba, ali šta ja znam, ako tako lečiš mamurluk cenim a se ne skidaš sa Tvitera, muzičke festivale posećuješ na samo po jedan dan, a familiji za praznike poklanjaš Topšop vaučere, takav si čovek.

MEKDONALDS POMFRIT UMOČEN U MILKŠEJK ILI MEKFLURI

Mek krompiriće u sladoledu ili šejku su nekad jela samo ona nenormalna deca u školi, deca koje su mame šišale. Ali danas je to postao mejnstrim izbor, Bazfid ga preporučuje. Zamislite samo, u isto vreme i slatko i slano, egzotika! Za jedno pet godina, prisetićemo se ovog prolaznog trenda i zapitati se šta nam bi te davne ‘18. Baš kao i nošenje iscepanih farmerki.

Hoću da kažem uživaj dok traje, svinjo proždrljiva. Za 18 meseci, preći će se na nešto novo. Nećeš imati na čemu da utemeljiš svoj izgovor za identitet.



ZONA GAZIRANIH PIĆA



PIVO

Ma da, što ne bi mamuran drmnuo još jedno pivo, šta fali, klin se klinom izbija… ali opet, nekako si otupelog pogleda, kao da se godinama nisi naspavao, kao da vodu više ne piješ. Duh ti je zarobljenik mesnatog tela, zar ne? Iz pakla si se uzdigao da bi nas žive zajebavao? Ima li kraja tvojoj patnji? Ili ona možda večno traje? Ajde bar spusti tu konzervu, molim te, i popu čašu vode, samo jednu. Pereš li ti nekad zube uopšte?

FANTA

Ništa bolje od hladne Fante kad si vruć od mamurluka. Kao orgazam na beloj peščanoj plaži u raju, to je najbliža analogija. Krk, šššš, glu glu glu. Kakav ukus. Limun. Pomorandža. Ono crveno. Ono ljubičasto. Da, da, da. Toči, gutaj, sipaj, dušo draga, toči tu ambroziju.

SAN PELEGRINO

Fanta za Torijevce! Jao, izvini. Izvini što su ti visoki porezi na vilu. Izvini u ime „Gospođe Mej“. Izvini što si Torijevac!

IRN BRU

Ne treba se zajebavati se sa ljudima koji piju Irn Bru kad su mamurni.

DIJETALNA KOKA-KOLA

Već si uništio organizam, šta sad izigravaš? Da neće možda šećer da ti dodatno naškodi? Kukavičluka se moraš kloniti.

PRAVA KOKA-KOLA

Sušta suprotnost kukavičluka.

KOKA-KOLA KOJA JE IZVETRILA

Zajebao si sistem.

ENERGETSKA PIĆA

Ovo piješ da bi održao iluziju da je opijanje sa povraćanjem olimpijski sport, da si ti sportski tip kao oni ragbisti što trče po 90 minuta u cugu pa onda loču te elektrolite i glukozu da bi se oporavili za nove atletske podvige. Ustvari je to energetsko piće potrebno i tebi, sveže probuđenom posle deset sati pijanog sna, kako bi smogao snage da preživiš sedenje na kauču o kraja dana. Treba samo da nađeš sponzora i da počneš da inspirativno govoriš na javnim skupovima.

BILO KOJI GAZIRANI SOKIĆ SA AROMOM VOĆA

Prija sekundu ili dve, a onda krene nadimanje i žal za pravim pićem na čijoj konzervi nije odštampana cena. Ako ovako lečiš mamurluk, život ti se sastoji od kajanja, zar ne?

LJUTO JAMAJČANSKO PIVO OD ĐUMBIRA

Znaš ono kad si mamuran pa sklopiš oči i počneš da zamišljaš kako bi bilo lepo kad bi sad samo umro, tako tu na mestu, tiho i bezbolno, baš bi voleo? Jamajčansko ljuto pivo od đumbira je ta vrsta mamurluka u formi bezalkoholnog pića.

NIŠTA NE JEDEŠ DOK SI MAMURAN, TRPIŠ CEO DAN EVENTUALNO UZ ŠOLJU ČAJA, DA BI TEK PREDVEČE NARUČIO OPSCENU KOLIČINU INDIJSKE HRANE, KARI SA NANOM I PIRINČEM I PAPADUMOM, MOŽE I SAMOZA, MOŽE I SAG ALU, SVE MOŽE, KOLIKI JE OVO OBROK JEBOTE, SUNCE ĆE POMRAČITI –

Ako ovako lečiš mamurluk, ti si poslednji dobar, pošten, iskren, i odan čovek na svetu.

@joelgolby