Šta je nestali novinar Cvetković govorio o ubistvu Olivera Ivanovića

Novinar Stefan Cvetković iz Bele Crkve koji je nestao u sredu uveče u poslednjih par meseci bavio se osetljivim temama, između ostalog i ubistvom Olivera Ivanovića.

Cvetkoviću se trag gubi 13.juna. Automobil koji je pripadao njegovom ocu, a koji je on koristio, pronađen je u Beogradskoj ulici u Beloj Crkvi sa upaljenim motorom i otvorenim vratima. Pored automobila pronađen je i sat.

U danu kada je nestao on je na Fejsbuk profil Belocrkvanskih novosti okačio nekoliko snimaka iz Bele Crkve na kojima je prikazao posledice nevremena koje pogodilo celu Srbiju.

Objavio je dva snimka iz Jasenova, još jedan snimak štete, a onda i snimak iz Beogradske ulice, u kojoj je pronađen auto. U opis videa stavio je „’PILIĆEVA’ BRANA POTOPILA BEOGRADSKU ULICU – ’genijalac’ smislio da maznu pare pod firmom pravimo pešački mostić pa napravio branu koja je potopila Beogradsku ulicu.

U poslednje vreme, novinar Stefan Cvetković se bavio osetljivim temama, među kojima je i ubistvo srpskog političara sa Kosova i Metohije Olivera Ivanovića. Na konferenciji za štampu pod nazivom „Koliko košta likvidacija na severu Kosova“ koju je održao povodom ovog slučaja 31. januara, pokazao je i fotografije ljudi za koje je imao „saznanja“ da su umešana u ubistvo Ivanovića.

Pored ovog slučaja, Cvetković se bavio i temom opasnog otpada u Beloj Crkvi, a zahvaljujući njegovom radu taj otpad je sklonjen. Takođe je istraživao maleverzacije prilikom izgradnje objekta za potrebe Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Budislav Babić“ iz Bele Crkve. Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine za više od 24 miliona dinara uhapšen je direktor fonda Momčilo Milović kao, direktorka bolnice dr Lidija Laketić i drugi.

Kako bih više saznala o kolegi i njegovom radu, ponovo sam poslušala konferenciju za štampu o najvećem slučaju kojim se bavio pre nego što je nestao i izdvojila sam najvažnije delove.

Za početak, važno je naglasiti da je Cvetković bio jedan od novinara koji su radili na istraživanju pozadine ubistva Olivera Ivanovića. Informacije koje je izneo na konferneciji za štampu poslednjeg dana januara rezultat su rada više srpskih i albanskih novinara koji su imali i formalne i neformalne razgovore i sa beogradskim i sa prištinskim vlastima.

O ovoj konferenciji i saznanjima novinara koje je na njoj izneo Stefan Cvetković, u vreme kada je ona održana nije bilo mnogo reči u srpskoj javnosti.

Cvetković je na početku konferencije istakao da su kolege sa Kosova u velikoj meri zaslužne za informacije i da je jedini razlog zašto se sa njima izlazi u Beogradu, a ne u Prištini upravo bezbednost novinara koji su radili sa njim.

„Procenjeno je da bi bilo isuviše opasno, mislim da ni u Beogradu danas nije baš najsigurnije što se tiče ovih stvari“, rekao je tada u Beogradu kolega Stefan i dodao da su oni podatke imali i nedelju dana ranije, ali da su pokušali da informišu prištinske vlasti i međunarodne institucije koje su radile na slučaju.

„Po našoj proceni negde izostaje adekvatna reakcija. Naša namera nije da napravimo problem i ometemo istragu onima koji rade na njoj, ali mislimo da izađemo sa podacima koji su vezani za ubistvo, a ničim neće moći da ugroze istragu“, napomenuo je Cvetković.

Govoreći o ubistvu Ivanovića Cvetković je rekao da su on i kolege želeli da izbegnu ono što je nalogodavac možda imao nameru da učini: „da kroz ovaj događaj, ovo gnusno delo, uvuče neke druge konotacije, a to je nacionalno (pitanje), to je politika“. dodao je da sve što su on i kolege prikupili ukazuje da je reč – „a gotovo smo sigurni da će to i zvanična istraga da dokaže“ – o kriminalnom aktu i da je pozadina „apsolutno kriminalna“ i da nema nikakve veze ni sa verskim, ni sa nacionalnim, ni sa političkim establišmentom, odnosno „pozicijama i ljudima koji obavljaju neke funkcije u Prištini i Beogradu“.

Na konferenciji za štampu, Cvetković je izjavio da on i kolege nisu na vreme saznali da na severu Kosova i šire „postoji više kriminalnih grupa, koje su raširene i po jugu Srbije, Sandžaku, i celokupnoj teritoriji KiM“.

Cvetković je na konferenciji otkrio da je grupa novinara imala naznaku da „jedna kriminalna grupa koja deluje na severu Kosova ima nameru nešto da uradi“, a da su desetak dana pre ubistva Ivanovića imali informaciju da su na teritoriji prisutna lica „koja su angažovana za izvršenje nekog kriminalnog čina“.

„Bilo je naznaka da to može da bude i likvidacija“, rekao je Cvetković dodavši da su, nakon ubistva Ivanovića, dobili „konture onoga što su znali i pre samog ubistva“.

„Želim da upoznam javnost da je grupa koja je radila na likvidaciji, po saznanjima koje mi imamo, najmanje prisutna u Kosovskoj Mitrovici – odnosno za dva lica znamo sigurno – još od 12. januara. I da je imala logistiku u najmanje jednom licu. Lice koje je obezbeđivalo oružje kojim je izveden sam čin ubistva“, rekao je Cvetković. Prema njegovim rečima, ubistvo nije planirano za 16. januar, nego je planirano „za trenutak kada se ukažu adekvatni uslovi da tako nešto može da bude izvršeno“.

Cvetković je rekao da su uočili lica za koja su imali indicija da će izvršiti ovo delo zahvaljujući privatnim video nadzorima, koih, kako je rekao, je bilo puno u Severnoj Mitrovici.

„Jedno lice je kroz video nadzor najmanje 14 puta od 12. januara bilo u kretanju, i uglavnom u jutarnjim satima, gde je izvršen zločin“, rekao je Cvetković i apelovalo na nadlažne organe da ispitaju šta je to lice radilo samo tih dana na teritoriji Severne Mitrovice.

„O ovom licu ima saznanja i institucija koja predstavlja međunarodni faktor bezbednosti – Euleks. Lice je 12. januara došlo, i nije napustilo teritoriju 16. kada je izvršena likvidacija Ivanovića. On i još neka lica, najmanje šestoro lica su u kontaktu svo vreme, i mi imamo informaciju da su boravili u Severnoj Mitrovici do večeri 18. januara. Jedno od tih lica ima pasoš koji nije niti kosovski, niti Republike Srbije. Ostala lica imaju putne isprave koje su izdate ili od strane prištinskih vlasti ili od strane Republike Srbije“, rekao je Cvetković.

On je dodao da je domaćin tih lica, odnosno njihov boravak od 12. koordinira lice koje sa teritorije Kosovske Mitrovice, severno dela. „Lice je iz kriminalnog miljea. Lice je poznato kako prištinskoj, tako i beogradskoj vlasti, ali i međunarodnim institucijama“.

Informacije koje je Cvetković izneo veoma su detaljne, on je u oslikao profil kriminalaca koji su, kako je rekao, odgovorni za likvidaciju Ivanovića. Prema njegovim rečima „domaćin“ je obezbedio smeštaj licima koja su boravila u Mitrovici u dva objekta koja se nalaze u ulicama Bore Stankovića i Tanaska Rajića. Prema njegovim rečima ti objekti su u vlasništvu drugih lica koja su povezana sa izvršenjem „raznoraznih krivičnih dela“ i „najčešće se bave kriminalom na teritoriji Kosovske Mitrovice“. „Radi se o finansijskim zloupotrebama, nelegalnom prometu akciznih roba, i sličnim stvarima i mešovitog je nacionalnog sastava. Ne radi se ni o Srbima, ni o Albancima, ni o Kinezima. Radi se o kriminalcima. Radi se o ljudima koje svoje životne potrebe zadovoljavaju i prihode ostvaruju na kriminalan način“.

On je rekao da je istraga koju su vodili novinari pre nego što je ubijen Ivanović ukazivala „ozbiljnu kriminalnu spregu kriminalnih grupa sa Severa Kosova, i ljudi na nižim nivoima – administrativnih radnika Euleksa i kosovske policije. Radi se o ljudima koji su više nego ozbiljno plaćeni da budu zaštitnici organizovanog kriminala na severu Kosova.“

Rekao je i da ima informacije da se operativno obrađuju ljudi o kojima govori i na koje su ukazali nadležnim organima.

Takođe je rekao da cilj ubistva Ivanovića, između ostalog, bilo izazivanje haosa koje bi imalo dalekosežne posledice po odnose kosovskih i srpskih vlasti.

Na konferenciji za štampu pokazao je i fotografiju na kojoj se, u pozadini, vidi osoba kako telefonira, i postavio pitanje:

Lice koje telefonira je lako identifikovati. Reč je o službeniku policije, a fotografija je napravljena na mestu zločina, tri sata nakon ubistva. Moje pitanje je ko su kontakti koje je ovo lice ostvarivalo – sa kim razgovara i da li je možda nekome dostavljao poverljive službene informacije.“

Nakon ove fotografije, pokazao je i Gugl mapu Kosovske Mitrovice sa zaokruženim mesta na kojima postoje kamere za nadzor u blizini mesta na kom je ubijen Ivanović (ispred sedišta njegove stranke).

„Imajući to u vidu, ne može postojati bilo kakvo opravdanje Euleksa i kosovske policije što nisu uspeli da lociraju kretnju pojedinca ili grupa ili lica koja su izvršila sam čin likvidacije Olivera Ivanovića. Ko god da je to uradio je morao da se kreće i prosto je nemoguće da to prođe neprimećeno“, istakao je Cvetković i dodao da su novinari za desetak dana uspeli na široj teritoriji Kosovske Mitrovice locirali 870 video nadozora.

On je pokazao i fotografiju službenika kosovske policije, koji je svo vreme uviđaja bio na licu mesta i postavio pitanje:

„Da li postoji listing telefona sa kojeg je on (čovek sa fotografije) razgovarao, koje telefone je kontaktirao? I da li postoji mogućnost da je među vlasnicima telefona koje je kontaktirao neko od ljudi koji su kriminalno povezani sa dešavanjima oko same likvidacije Olivera Ivanovića?“

Cvetković se osvrnuo i na „zlurada nacionalna, verska i politička podmetanja“ nakon što je ubijen Oliver Ivanović, ocenivši ih kao „neprimerna“ i dodavši da je ubistvom unet nemir „na obe strane“.

„Pošto sam imao uvid u mnogo više stvari od ovoga što vam prezentujem, mogu lično i svojim autoritetom da tvrdim da sturkture vlasti na KiM, ljudi koji u Prištini obaljaju funkcije sa ovim zločinom nema veze. Nijedan srpski funkcioner, ne jedno lice koje obavlja bilo koju funkciju se ni na jedan način ne dovodi u vezu sa likvidacijom Olivera Ivanovića. Podaci sa terena ukazuju da je jedina motivisana strana kriminal koji je dobio velike obrise i kojem se učinilo da nije dovoljna ogromna materijalna korist koju svakodnevno uzima, već je bio cilj dovesti do destabilizacije, jer tamo gde postoji vakum u delovanju institucija može se podružiti delovanje koje donosi materijalnu korist.“

Na kraju konferencije za štampu istakao je da o kriminalnoj grupi o kojoj govori imaju saznanja kosovska policija, Euleks, Interpol kao i srpske strukture bezbednosti, ali da ta grupa do sad nije imala izvršenja ovakvih krivičnih dela.

Odgovarajući na pitanja rekao je da kriminalna grupa nije do sad bila mnogo pominjana u javnosti.

„Njihovi poslovi su dosta prikriveni. Sežu kroz međunarodnu saradnju kriminalnih grupa – Truska, Makedonija, Albanija, Srbija, Nemačka, Holandija“, naveo je Cvetković. „Imali su informaciju da je u dva navrata tražen kontakt za ovu likvidaciju, i iz dva izvora imamo informaciju da je 40.000 evra plaćeno za likvidaciju Olivera Ivanovića“, rekao je tada Stefan Cvetković.