Šta je ovog erotskog ilustratora privuklo popularnoj igri Fortnite

„Pravilo #34: Postoji porno verzija svega. Bez izuzetaka.“ Već dugi niz godina, ovo je jedan od principa po kojima internet funkcioniše. Šta god vam padne na pamet, ma koliko čudno ili opskurno bilo, može se naći porno verzija tog fenomena (čak i Majkrosoftove čuvene spajalice Klipija.) Ali kada je umetnik-amater po imenu Khexxi, pravo ime nepoznato, počeo da se zanima za popularnu igru Fortnite, ustanovio je da pravilo #34 naizgled ne važi.



„Iznenadio me je manjak pornografskih radova na temu igre“, priča Keksi. „Pogledao sam modele iz igre, neki su mi delovali privlačno pa sam napola u šali skicirao par njih, čisto da vidim kakva će reakcija biti. Ljudima su se slike svidele pa su počeli da mi traže još.“

Keksi crta iz zabave ali i po narudžbini – ko god mu uplati nešto novca može da naruči šta sledeće da nacrta. Konsekventno, nastavio je da crta likove iz Fortnajta.

Iz Epic Games, neće vas iznenaditi, odbili su da daju komentar.

Uprkos pravilu #34, mene je iznenadilo kad sam saznao da porno radovi na temu Fortnajta postoje. Premisa igre jedva da je definisana – sa sveta je nestalo 98% ljudi, zamenila su ih čudovišta – ni likovi a ni narativ praktično da ne postoje. U Battle Royale režimu, avatar se igraču dodeljuje nasumično. Teško je intimno se vezati za bilo koji aspekt ove igre, ali nekima izgleda polazi za rukom.

Sabredit pod nazivom /fornitegonewild posvećen je porno verziji Fortnajta, a upravo tu Keksi i njegove kolege kače svoje radove. „Ja sam u šali predložio da se ovaj forum otvori, i odmah dobio mesto moderatora“, priča Majkl Džon, reditor po imenu A_lot_of_arachnids. „Uopšte nisam očekivao da će se sve ovo tako dobro primiti.“

(Iznenadilo me je kad je Džon pristao da navedemo njegovo pravo ime. „Ništa ne krijem“, kaže u šali.)

Trenutno na ovom sabreditu nema previše aktivnosti, što moderatorima olakšava posao. Iako tvrdi da se lično „ne loži na takve stvari“, Džon rado pomaže ostalim igračima da zadovolje svoje potrebe. Zajednica je za sada vrlo mala, pa se čak i amaterskim radovima dozvoljava pristup.

„Ovako imam priliku da pokažem stranu lika koju većina ljudi nikad ne bi iskusila, a to mi iz nekog razloga pričinjava zadovoljstvo. Moja je interpretacija i moja ideja, ali tek kad ih nacrtam i podelim, ti likovi za mene postaju stvarni.“

Keksi je jedan od tih amatera, iako vrlo talentovan. Za razliku od Džona, on nije bio spreman da otkrije svoje privatne detalji. Saznali smo samo da mu engleski nije maternji jezik, da ima oko dvadeset godina, i da se sprema da nastavi školovanje.

„Mnogi sa prezirom gledaju na pornografsku umetnost i ljude koji se njom bave“, kaže Keksi. „Nailazio sam na umetnike koji smatraju da je erotika nekako manje vredna od drugih izraza. Mene lično nije sramota ovoga čime se bavim, ali znam da bi me mnogi osudili zbog toga, što je jedan od razloga zbog kojih bih radije ostao anoniman.“

Keksi je odavno ljubitelj umetnosti – posebno erotske – ali je tek pre dve godine počeo da se aktivno bavi njom sa autorske strane. Svoje radove kači po internetu da bi imao uvid u to kojim tempom napreduje, da bi se dodatno motivisao, a i u nadi da će tako privući publiku koja njegov stil ceni. Sve ove ciljeve je ostvario – danas mu fanovi redovno naručuju radove, a sve što okačio deli se na stotine (često i hiljade) puta po Reditu odnosno Tumblru.

Nije planirao da se posveti isključivo erotskoj umetnosti, ali shvatio je da mu ona prija.

„Ovako imam priliku da pokažem stranu lika koju većina ljudi nikad ne bi iskusila, a to mi iz nekog razloga pričinjava zadovoljstvo“, kaže on. „Moja je interpretacija i moja ideja, ali tek kad ih nacrtam i podelim, ti likovi za mene postaju stvarni.“

Keksijeve radove inspiriše erotski doživljaj, ali on kaže da se to gubi čim svoju viziju pretoči u delo. Tada gleda na crtež čisto tehnički, teško mu je čak i da misli o njemu kao o pornografiji, iako mu prija pomisao da druge njegov rad uzbuđuje.“

„Ideje mi uglavnom potiču iz mašte“, priča on. „Nekad mi dođe da nacrtam ovog ili onog lika, pa isprobam koja bi poza kome dobro stajala, dok nekad želim da prikažem određenu pozu ili deo tela, pa se zapitam koji bi lik iz igre to dobro ilustrovao. Sve to zavisi. Ako mi ništa ne pada na pamet, samo pustim neki porno film radi inspiracije.“

Njegov nedavni rad motivisala je želja da nacrta lika tamnije boje kože, a zatim je slučajno nabasao na uskršnje skinove iz igre. Izabrao je pozu i perspektivu, i odlučio da u kadru zadrži zečje uši odnosno repove.

Fortnite je samo jedan od svetova u kojima Keksi radi. Na blogu mu se, primera radi, nalaze prikazi 9S i 2B iz igre Nier: Automata. Takođe crta likove iz Overwatch, Devil May Cry, i Pokemon. (Ljudske likove, ne same pokemone.)

Na svojoj prvoj Fortnajt skici, prikazao je jednog od ženskih likova kako oralno zadovoljava muškarca van kadra, i samo dodao tekst „Kako to da nema više Fortnajt pornografije?“ Fanovi su brzo reagovali, pa su narudžbine počele da pristižu.

„Zgodno je što su likovi bez definisanih crta karaktera ili seksualnosti, to mi omogućava veliku umetničku slobodu“, kaže on. „Sa druge strane, teško je izabrati šta bi mogli da rade kad su mogućnosti neograničene. Ali ipak je pozitivno, sve u svemu. Kad imam ideju za neku konkretnu pozu a ne znam koji bi od definisanih likova njoj odgovarao, dobro mi dođu oni nedefinisani iz Fortnajta.“

Posle mnogo Fortnajt radova, bila mu je potrebna pauza. Potrajala je dve nedelje.

Većina Keksijevih radova prikazuje žene u raznim seksualnim činovima. Kaže da tu muškaraca ima „možda oko 10%“, ali tvrdi da često ima likova koji su „nešto između“.

„Mislim da je takva podela delom zbog mojih ličnih ukusa, a delom zbog likova koji mi stoje na raspolaganju“, kaže on.

Narudžbine odbija ako uključuju: „decu ili detinjaste likove, koprofiliju, stvarne osobe, guro, antros, i druge ekstremne stvari.” Taj spisak je sastavio na osnovu zahteva koji su mu pristizali. I danas mu često traže da crta likove koji su „vrlo očigledno maloletni“.

Ovaj stav kontrastira mračnijim elementima fanovske erotike, u kojoj su likovi iz igara često silovani i seksualno zlostavljani. Patriša Hernandez je pre par godina o ovome pisala za Kotaku. (Upozorenje: tekst sadrži detaljne opise silovanja.)

Keksi, sa druge strane, se time ne bavi. Kod njega je seks uvek dobrovoljnog karaktera.

„Nisam svesno to postavio kao pravilo, ali da, mislim da to tako ide. Već sam odbijao zahteve scena seksa pod prinudom, mislim da ne bih mogao da ilustrujem išta slično.“

Pornografija ljude često usmerava ka tehnologiji. U ovom slučaju, tehnologija u vidu Fortnajta vodi ka pornografiji, pa umetnici poput Keksija odgovaraju na pop-kulturnu potražnju kako bi što bolje dokazali svoj talenat u očima javnosti.

Ali Fortnajt je ovih dana najpopularnija igra na svetu, ne zna se kad će pasti. Ima smisla što privlači interesovanje sa svih strana Interneta, čak i onu vrstu interesovanja koja ne priliči igrama naivno namenjenim deci. Nije prvi put da materijali namenjeni mladima inspirišu požudu; zašto bi Fortnajt funkcionisao drugačije?