Šta sam naučila radeći kao lezbejska poslovna pratnja

Prvobitno objavljeno na VICE Holandija.

Još sam bila na faksu kad sam izgubila honorarni posao u staračkom domu. Znala sam da koji god posao da izaberem kao sledeći, on mora da bude veoma fleksibilan i mora da mi donosi gomilu novca u kratkom vremenskom periodu. Tako sam završila radeći kao poslovna pratnja. Radila sam već kao burleskna plesačica u Amsterdamu, tako da mi seks industrija nije bila strana, a oduvek me je privlačio svet koji je okružuje.

Videos by VICE

Pošto sam gej, želela sam da radim za agenciju u kojoj bih imala seks samo sa ženama. Ali istovremeno nisam znala da li uopšte postoje agencije za poslovnu pratnju isključivo za lezbejke. Ne bi mi smetalo da radim za običnu agenciju, ali sam znala da nemam šta mnogo da ponudim muškarcu – muškarci me ne privlače i nisam imala seks ni sa jednim do sada, tako da traženje od njih da me plate da bi imali seks sa mnom nije mi delovalo posebno fer, a sigurna sam da mi ne bi bilo baš ni prijatno.

Ispostavilo se da je u Holandiji veoma teško naći agenciju samo za žene, ali sam na kraju naletela na “The Naughty Woman“, firmu koju su osnovale dve lezbejke. Kad sam stigla u njihovu kancelariju, razgovarale smo o mojim stavovima prema seks industriji, o zaštiti mojih granice i granica mojih klijentkinja, i pitale su me da li znam kako funkcioniše strep-on. Dok sam trepnula, imala sam nov posao.

Moja prva klijentkinja bila je žena koja je u Amsterdam došla poslom. Bila sam nervozna kao sam đavo, ali kad sam primetila da je ona malko stidljiva, brzo sam se ubacila u fazon pomaganja da se ona opusti. Provele smo zajedno sat vremena, što mi je bilo sasvim dovoljno da shvatim koliko mi se sviđa moj novi posao.

Radim kao poslovna pratnja već oko godinu i po dana. Moji klijenti su u seksualnom smislu prilično raznoliki – imala sam lezbejske i biseksualne klijentkinje, ali i strejt koje su oduvek maštale o seksu sa nekom ženom, ali se nikad ne bi usudile da kroče u gej bar i samo se smuvaju sa nekim.

Moje strejt klijentkinje mi uvek odaju isti utisak: čini se da su previše inspirisane lezbejskom pornografijom – za koju mislim da uopšte ne liči na pravu stvar. Na primer, strejt žene koje nikad nisu imale gej seks često žele da isprobaju sve odjednom. Jedne sekunde žele da vas ližu, već naredne stoje pred vama sa strep-onom.

Najistrajniji mit je ideja da je “scissoring“ glavna aktivnost tokom lezbejskog seksa; to definitivno nije uvek tako. Osim toga, lezbejski seks često sledi drugačije obrasce nego heteroseksualni – obično je sporiji, počinje masažom i s malo ljubljenja, pre nego što postepeno počnete da skidate deo po deo odeće. Što je najvažnije, ništa nije pod moranje. Ako se predomislite napola petinga, to je sasvim u redu. Radeći kao poslovna pratnja, brzo sam naučila koliko je važna komunikacija, i pre i tokom seksa. Želim da moje klijentkinje bude što više opuštene. To je ono zbog čega mi je seksualni rad toliko privlačan – pomažete nekom da otkrije nove oblike bliskosti sa njihove pozicije kontrole.

Neke moje klijentkinje pokušavaju da prokljuve sopstveni seksualni identitet, dok se druge viđaju sa mnom zato što imaju pitanja o masturbaciji ili svojim telima. Predlažem da svako ko ima bilo kakve sumnje u vezi sa svojim seksualnim opredeljenjem prvo krene malo da eksperimentiše sa poslovnom pratnjom, prosto zato što će vam ona pružiti sav prostor i vreme koji su vam potrebni da otkrijete šta vam se tačno dopada. Imala sam klijentkinje koje su mi, posle naše zajedničke sesije, govorile da sada moraju dalje da istražuju svoje seksualno opredeljenje.

Da sve bude zanimljivije, imala sam i klijentkinje koje nikad nisu imale seks, ali žele da vežbaju pre nego što završe u krevetu sa nekim ko ima visoka očekivanja od njih. Moja najmlađa klijentkinja, na primer, znala je dugo da je lezbejka, ali je još bila devica, prosto zato što nije znala kako da pristupi seksu. Moja najstarija klijentkinja je imala sličnu priču. Nije se deklarisala sve dok nije imala 89 godina, tako da se sa mnom našla zato što je želela konačno da zna kako izgleda seks sa ženom.

Postoji još jedna klijentkinja koju nikad neću zaboraviti. Nju su prethodno silovali, a nakon što mi je ispričala šta joj se desilo, krenuli smo nežno da istražujemo naša tela. Pokušala sam da je opustim i objasnim joj da ne treba da se oseća kao da mora da radi bilo šta što ne želi. Isprva sam primetila da joj je bilo teško da postavi sebi granice, ali nakon što sam joj potanko objasnila čitav proces, počela je da odgovara na moja pitanja, što nam je omogućilo da otkrijemo šta joj se dopada a šta ne želi. Zaista sam videla kako mi se otvara tokom naše sesije, pretvorivši je u ljupko iskustvo za nas oboje.

Kad ste deo tako osećajnog i posebnog trenutka u nečijem život, to vam predstavlja neverovatnu čast. Možda to ne biste očekivali, ali tih nekoliko sati mogu da budu zaista žestoko iskustvo za obe strane, pošto tokom seksa na površinu obično isplivaju prave emocije ljudi. To ume da bude jedno veoma duboko iskustvo.

U poređenju s onim što čujem od poslovne pratnje koja radi sa muškim klijentima, žene izgleda nemaju nekih prevelikih prohteva kad je u pitanju moj izgled. One obično samo bace pogled na kratak uvodni tekst koji stoji uz naša imena na sajtu, ali ako žele uvek mogu da traže da im pošaljemo fotografiju ili nosimo nešto konkretno za našu sesiju, kao što je crveni ruž ili negliže od crne čipke.

Volim svoj posao zbog intimnosti, ali i dalje moram da izlazim na kraj sa veoma mnogo istrajnih predrasuda. Moji prijatelji i rodbina svi znaju od čega živim i apsolutno nemaju ništa protiv toga, ali povremeno će neka poznanica smatrati da je savršeno u redu da me izbombarduje gomilom veoma ličnih pitanja. Kao žena koja je lezbejka, međutim, naviknuta sam na to do određene mere, ali činjenica da sam poslovna pratnja često čini da ljudi misle da smeju da me pitaju bukvalno bilo šta što im padne na pamet, kao što je kako dovodim žene do orgazma, da li koristim seks igračke i koliko me plaćaju po satu.

S druge strane, ne mogu da ih krivim – ženska seksualnost i dalje kao da nas plaši kao društvo. A ne iznenađuje me ni da mnoge žene oklevaju da posete ulicu crvenih fenjera u potrazi za plaćenim seksom, jer će im redovno prilaziti muškarci da ih pitaju da li smeju da ih snimaju ili gledaju tokom seksa. Nažalost, neki ljudi i dalje doživljavaju lezbejski seks kao nešto egzotično i neobično. Važno je da uklonimo tu stigmu a da usput ne izgubimo uzbudljivost koja dolazi sa njom.

Neko vreme sam se trudila da razdvajam “Velvet” – moju ličnost seksualne radnice – od osobe koja sam u privatnom životu. Ali što sam više razmišljala o tome, sve mi je bilo jasnije da su se te dve različite ličnosti spojile u istu osobu. To me je nekad mučilo i pitala sam se da li se možda previše otkrivam pred svojim klijentkinjama. Ali kad se sve sabere i oduzme, shvatila sam da ne moram da držim ta dva sveta razdvojena. Ja sam ono ko sam, a Velvet je samo deo toga.