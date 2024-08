Šta se dogodilo kada sam pokušala sebe da dovedem do orgazma uz pomoć elektrošokova

Nauka seksa je nova kolumna u kojoj Broadly istražuje tehnologiju koja stoji iza komplikovanih i fantastičnih načina da sebi damo oduška – zato što je seks seksi, ali nauka je seksi još više. Ove nedelje, autorka o seksu S. Nikol Lejn uronila je duboko u elektrifikovani svet elektro-seks igračaka.

„Crnke su prepune elektriciteta“, piše Vilije de Li’Il Adam u naučnofantastičnoj ljubavnoj priči Sutrašnje veče. Ali ja, kao crnka, sam prepuna sumnje.

Sebe bih okarakterisala kao bazično kinki – pošto sam već novinarka koja ekskluzivno piše o seksu, i sve to – ali čak ni meni nije palo na pamet da spržim sebe strujom zbog seksualnog zadovoljstva. Ali kada sam nabasala na čudesni svet seksualnih igračaka koje pružaju elektro-senzacije, pomislila sam da bih sebe mogla da dovedem do orgazma elektrošokovima (Na kraju krajeva, u horoskopu sam devica. Moram da znam više od svih drugih).

Igračke koje pružaju elektro-senzacije rade po principu stimulisanja genitalija, ili drugih erogenih zona, uz pomoć električne energije niskog napona. Pošto je ljudsko telo sazdano uglavnom od vode, dobro provodi električnu energiju. Kada struja prođe kroz nervne ćelije, stvara vibrirajući osećaj koji je nekima neprijatan, ali drugima erotičan.

Ali zašto bi se neki ljudi ložili na osećaj električne struje koja prolazi kroz njihovu kožu? Prema kliničkom seksologu dr Petsi Evans, takođe poznatoj i kao dr Harmoni, aktivnost igre elektricitetom stvara seksualno zadovoljstvo na sličan način kao BDSM igra. I dok neki ljudi možda uživaju u pljeskanju, drugi uživaju u peckanju.

Elektro-senzacijske igračke okidaju hormone zadovoljstva dopamin i adrenalin, objašnjava dr Harmoni: „Dopamin je posebno poznat po tome što u mozgu okida reakcije zadovoljstva koje doprinose nastajanju izmenjenih stanja“.

Elektro-senzacijska igra potpada pod kategoriju senzacijskih igara, dodaje ona. „To je tip igre koji se fokusira na lišavanje od čula“.

Elektro-senzacijska igra može da dovede do intenzivnog iskustva, naročito ako uživate u tome da ste seksualno potčinjeni, ali važno je naglasiti da elektro-igra ne bi trebalo da izaziva nepodnošljiv bol. Osećaj je sličan kao pri intenzivnom pilingu lica, ili nežnom pljeskanju po zadnjci – tako lepo boli.

Fotografija je vlasništvo S. Nikol Lane

Elektro-stimulacija prvi put je primenjena pedesetih, sa izumom Relaks-A-Sajzora, naprave koja je stimulisala mišiće dok se osoba opuštala. Električna struja je trebalo da bude oblik vežbe, i da ljudi mršave u snu (napravu je na kraju zabranila Agencija za hranu i lekove, zato što su je dovodili u vezu sa pobačajima, paralizom i hernijama, pored drugih komplikacija). Sedamdesetih godina, razvijen je medicinski TENS (električni nervni stimulator kože), za ublažavanje hroničnih bolova puštanjem električnih impulsa kroz bolno područje.



Ove rane naprave utrle su put današnjim elektro-igračkama. Sada možete da kupite vaginalne dilatore, dildoe, analne čepove, prstenove za kite, katetere, sprave za mučenje kite i muda, i štipaljke za bradavice – kroz koje prolazi struja – da biste bukvalno dodali malo elektriciteta svojim aktivnostima u spavaćoj sobi. Ima toliko mnogo elektro-senzitivnih naprava kojima možete da napunite svoju kutiju za seks igračke!

Vreme je da se šokirate: odlučila sam da uronim u nadražujući svet elektro-senzacijske igre, igračku po igračku pojašnjenja radi, igračke koje sam isprobala nisu namenjene za unutrašnju upotrebu, već su osmišljenje da pripomognu senzacijama i uzbuđenju van tela).

Neonski čarobni štapić, sa dodatkom češlja. Fotografija je vlasništvo S. Nicole Lan

KinkiLabov neonski čarobni štapić

Generalno govoreći, postoje dva tipa naprava koje ljudi mogu da koriste za svoja elektro-seksualna iskustva: štapići i TENS jedinice. Štapići idu uz priključke i smeju da se koriste samo na površini kože, dok TENS-ovi prodiru duboko u tkivo i koriste se za unutarnju upotrebu. Pošto sam početnica, rešila sam da isprobam KinkiLabov Neonski čarobni štapić koji prodaje ŠiVajb.

Štapić dolazi uz četiri obla staklena dodatka, koji ispuštaju statički elektricitet. Tool Shed Toys, edukativni seks šop iz Milvokija, takođe mi je poslao i priključak za Neonski štapić u obliku slova Y, koji je sjajan za istraživanje određenih delova kože.

Bila sam nervozna dok sam sve ovo pripremala. Ranije sam se šalila da, ako već treba da umrem, hoću da umrem sa električnim klemenom na bradavicama, kao erotski pisac Terens Čarls Vejklin. Ali kako se električni štapić približavao mom mesu, uglavnom sam se trudila da misli o smrti izbacim iz glave (da bih bila sigurna, moj partner i ja smo stavili štapić na najmanju snagu).

Štapić je počeo da ispušta glasno, ne baš seksi brujanje, kada smo zakačili priključak i uključili ga. Osetio se jak miris nalik kosi koja gori, iako to do kraja nismo shvatili, a elektricitet je pucketao prilikom svakog pokreta. To zvuči pomalo užasno, ali osećaj je bio iznenađujuće sjajan. Senzacije su varirale, u zavisnosti od priključka koji smo koristili.

Ponekad je osećaj bio kao bockanje širom tela; u drugim trenucima, kao zašiljena olovka koja ti bode kožu. Što više pojačavaš napravu, osećaj prodire intenzivnije i dublje.

I mom partneru i meni je najbolji bio priključak u obliku češlja, zato što je ravnomerno raspoređivao elektricitet (Svojevoljno me je pustio da ga isprobam na njegovim mudima i penisu. Savet profesionalca: nabavite partnera koji je jebeno izuzetan.). Meni su lično najviše prijali šokovi po zadnjici.

Pre nego što smo isprobali svaki priključak, nanosili smo malu količinu provodnog gela za elektro stimulaciju iz LoveHoney, britanskog seks šopa, na gornji deo mojih bedara, pre nego što smo koristili priključak (Elektrode ne rade dobro na suvoj koži. Gel pomaže da se struja širi ravnomerno, a ne samo na ograničenom delu kože, što izaziva oštar bol.).

Između isprobavanja različitih igračaka, i kada nam je pomalo dosadilo da sebe usmrćujemo strujom, okrenuli smo se starinskoj romantici i imali seks. Tako da su igračke ipak dovele do snošaja, iako me nisu preterano stimulisale. I to je nešto, zar ne?

Autorka drži Elektro bič. Fotografija je vlasništvo S. Nicole Lane

KinkLabov Elektro bič

Posle naše prve koitalne serije, vratila sam se svom istraživanju. Sledeći na redu: silikonski mini-bič sa deset perčina, Elektro-bič, iz kalifornijskog seks-šopa, The Stockroom.

Bič se kači na Neonski čarobni štapič, i iskustvo sa njim je generalno zbunjujuće. Otkrila sam da ne mogu da napravim razliku između struje i bičevanja. U jednom trenuku sam se valjala po krevetu i zgrabila svog partnera za ruku, pa smo oboje osetili šok. Oboje smo odlepili, i u tom trenutku se setili da imamo posla s elektricitetom (Ne treba da se igraš sa elektro-igračkama ako si trudna, imaš probleme sa srcem, električne implante, otvorene rane ili iritaciju kože, savetuju prozivođači.). Čemu bih ja dodala: ne koristi ih ako si usred jebene oluje.).

Nisam mogla da se odlučim da li mrzim elektro-bič, ili mi se dopada. Bič izgleda seksi, ali mešavina bičevanja i električne stimulacije bila je višak senzacija koje moje telo nije moglo da isprocesira. Iako volim da mi pustoše guzu, nisam više želela da mi je pustoše baš na taj način.

Moć mene loži, ali osećala sam se prilično bespomoćnom sputana električnom mašinom. Ali bez obzira, uživala sam u tome da pomeram granice svog tela na nove, neočekivane načine. Želela sam da zavolim bič zato što je seksi, ali ja nisam od onih koji se pretvaraju da doživljavaju zadovoljstvo.

Strujna sklopka. Fotografija je vlasništvo S. Nicole Lane

Kinklabova strujna sklopka

Moj partner i ja se smenjujemo u ulogama onog koji dominira i onog koji je potčinjen. Tokom seksa se dešava da se zamenimo usred pušenja ili neke poze – nama to prija. Kada je u pitanju igra elektro-senzacija, jedan od partnera mora da bude dominantan, zato što upravlja strujom. Zbog toga nismo mogli da se zamenimo onoliko brzo koliko bih volela, i struja bi prolazila kroz nas kada god bismo se dodirnuli. Guzovi, butine, pa čak i mali prst na ruci u krevetu bi mogli da ispuštaju minijaturne munje.

ŠiVajbova strujna sklopka je pravi trip. Sa ergonomskim kontaktom sa telom (zaobljenog je, pravougaonog oblika), vi i vaš partner postajete ljudske elektrode. Kada sam pročitala uputstvo, pomislila sam, O bože.

Strujna sklopka mora da bude čvrsto pričvršćena i prilepljena uz vašu ili kožu vašeg partnera. Proizvođači preporučuju da se stavlja u donjem vešu, čarapama ili hulahopkama, da bi ostala u kontaktu. Kada se uključi, osoba koja nosi sklopku praktično postaje ljudski provodnik: može da ispušta struju samo preko vrhova svojih prstiju.

Iako sklopka nije lepa i liči na kablove za paljenje kola, iznenađujuće i ekstremno loži. Povikaću ispod haube svog klitorisa: strujna sklopka mi je raspalila svaki pedalj tela.

Moj partner je nosio sklopku dok sam ja ležala na krevetu. Golim okom smo mogli da vidimo struju između prstiju i kože, i ja sam se pretvorila u pravu štreberku. Čisto uzbuđenje zbog toga što moj partner ispušta struju iz vrhova prstiju me je potpuno obuzelo. U jednom trenutku, zvučnici koji mi stoje pored kreveta su počeli da bruje. Napunili smo sobu strujom. Da, odlučila sam, volim svoj posao. Ovo mi je do sada bila omiljena igračka.

Kondenzator savijanja: ovo je bolelo, i to mnogo. Fotografija je vlasništvo S. Nicole Lane

KinkLabov kondenzator savijanja

Kod mene bol – usled davljenja ili pljeskanja – izaziva nalet adrenalina. Međutim, Stokrumov kondenzator savijanja samo izaziva bol. To je sve. Užasno boli.

Proizvođači ne lažu kad ga reklamiraju kao jednu od najintenzivnijih elektro-seksualnih igračaka koje postoje. Zrači i šokira po celoj površini tela, kao da se karaš sa nekim na krevetu sa posteljinom od šmirgle.

Kada sam dala svom partneru par šokova od kojih mu se zgrčilo dupe, dok sam se ja smejala kao manijak, on je strastveno objavio da mrzi kondenzator. Vratili smo ga u kutiju, gde će verovatno i ostati (osim ako me neko ne iznervira).

Posle eksperimenta sa strujom, nisam spržena, ali jesam prodrmana. Shvatam zašto udari struje lože ljude. Vredi eksperimentisati sa time da budeš vezan ili da imaš povez preko očiju kada isprobavaš ove igračke – to definitivno pojačava napetost i stimulaciju (Iz očiglednih razloga, samo jedno od vas treba da ima povez preko očiju).

Iako ubija raspoloženje to što moraš da čitaš uputstvo za seks igračke, ovo iskustvo me je zbližilo s partnerom. To što smo zajedno isprobali nešto novo donelo je neku intimnost koju nismo očekivali. Ali za sada, mojoj vezi nisu potrebne dodatne varnice – ali možda ću strujnu sklopku da držim u blizini kreveta, kada sledeći put poželim električni kunilingus.