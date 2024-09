Šta tip muškaraca koji ti se dopada govori o tebi

Postoje dve stvari koje o osobi govore sve što treba znati: ko su joj prijatelji i ko im se dopada. Priznajemo, nad ovim prvim imamo malo više kontrole, ali neukrotiva priroda – čista sila libida – ovog potonjeg svejedno otkriva mnogo više.

Kao što će 99 posto heteroseksualnih veza posvedočiti, ljudi se retko uparuju na osnovu objektivnih nivoa privlačnosti. Iako se prijateljstva (barem ona neobavezna) često sklapaju spletom okolnosti, kada su međunožja u pitanju, na delu je dublja i zlokobnija psihologija. Na primer, da li vas privlače samo momci kojima vi niste privlačni? Da li instinktivno svajpujete svakoga ko na glavi ima frizuru u fazonu ratkapna? Da li se svi vaši bivši bave grafičkim dizajnom?

Pa, postoje razlozi za takve stvari. Evo šta vaši zli mali impulsi govore o vama.

Tip koga nema na društvenim mrežama

Dosadilo ti je da gledaš loše osmišljene tvitove i opsesivno minimalan krug prijatelja, pa si se okrenula tipu muškarca koji ne može javno da te obruka. To ima svoje pozitivne i svoje negativne strane: imaš mogućnost da mu šalješ svoje selfije direktno, da bi zadovoljila žeđ za dopaminom kao na Instagramu, ali takođe moraš i da trpiš i slušaš ga kako te pita ko je Kajli Džener, i šta je to ona tačno shvatila.

Ti si neko ko stalno traga za načinima da napreduje. Iako nikada nisi bila u stanju da izdržiš da ne odeš na društvene mreže više od tri sata, ti daješ sve od sebe. Verovatno si tokom protekle godine bivala vegan i odustajala od toga i nećeš prestati da pokušavaš da nagovoriš svoje prijatelje da praktikuju „promišljenost“, iako su ti već rekli da im je dovoljno da odu i pokupe recept za Sertralin.

Tip koji je neutešno zgodan, ali takođe i neverovatno tupav

Sa ovim čovekom si još od školskih dana. Nikada nisi imala problem sa time da nađeš njegovu fotografiju da pošalješ na grupni čet uz prateće opravdanje zašto na svakoj fotografiji ima isti izraz lica. Njemu se ne događa da na fotografiji ne ispadne lepo. Čak i na onoj na kojoj je prislonio smežuranu staračku ruku na lice sa komentarom, „Bako, svakog dana nam nedostaješ“, izgleda jebeno seksi.

Težiš tome da budete baš kao Moli Mej i Tomi Fjuri iz Ostrva ljubavi, i da imaš čoveka koji će bukvalno biti opsednut tobom. Ako u razgovoru pomeneš feminizam, on će reći, „Vau, bejbe, dakle, ti si pametno pametna“. Ti stvarno jesi pametna, doduše: shvatila si da niko od nas ne može da ima baš sve, pa si se fokusirala na najvažniji faktor: lepotu. Bravo za tebe.

Tip koji je poprilično dosadan i uopšte ne deli tvoja interesovanja, ali mu je život skockan

Ti voliš finije stvari u životu: ram kreveta, hranljivu (ali bogatu) domaću kuhinju i izvrsno karanje. Nisi uvek bila takva – niko nije. Sasvim si se dovoljno tucala, iznova i iznova bila sa istim tipom, i neizbežno si shvatila da ti je muka da budeš nečija keva. Naravno, postoji emotivni rad, ali tu je i pripremanje obroka, pranje njegovog veša, pomaganje u sređivanju njegove sobe i nagovaranje da vikendom ustane iz kreveta. Radije ćeš imati nekoga ko je „sabraniji“ od tebe, to jest, čistog, histeričnog meteža.

Emocionalno nedostupni alternativni muzičar

Imala si mnogo tromesečnih do sedmomesečnih veza sa tipovima koji od 2016. nose isti par farmerki, a Instagram stori koriste samo da dele plakate za koncerte. Što je u redu! Tu nema ničeg lošeg! Taj tip ti se dopada zato što je očigledno dobar u nečemu do čega je tebi stalo, a nema ničeg više seksi od toga kada te neko zadivi. Naravno, da li ti se zaista dopada, ili ti samo treba potvrda od nekoga čiji zanat ceniš, otvoreno je za raspravu, ali to nikada zaista ne saznaš dok se ne zajebeš.

Stvar sa muškarcima kojima je stvarno strasno stalo do nečega je ta da im preostaje dovoljno energije samo da im se na neki način dopadaš, što je – osim ako nisi osoba kojoj je dovoljno tri karanja mesečno i koja dobija pažnju samo kada je eksplicitno zatraži – užasna vest. Možda ćeš od njega dobiti mnogo umetničkog nadahnuća, pošto si i sama muzičarka/spisateljica, ali ovaj „tip“ je ozbiljno rob svojih navika. Isponova i isponova ćeš donositi iste izbore sve dok ne napuniš 30, do kog trenutka ti hladna ruka smrti jednostavno neće dozvoliti da provedeš još jedan utorak uveče u Veterspunsu sa veganom koji ne zna da kuva, i svira u hardkor bendu koji se zove „Pram“.

Socijalista sa Tvitera

Ti si fakultetski obrazovana, verovatno imaš master ili doktorat. Dok si išla u školu najverovatnije nisi bila sklona politici, ali do studija si se već sasvim primila na Korbina i Marka Fišera, i na novinara ili pravnika u pokušaju sa kojim si se zabavljala dok si išla u privatnu školu. Vreme je za stanara podruma koji ima mozak, za nekoga ko zna i kako da organizuje sindikat i kako da smiri raspravu na Tviteru uz pomoć malo stare, dobre pasivnosti. Ti nisi od onih koje se udaju, ali sa svojim socijalistom sa Tvitera bi se svakako skrasila za ceo život.

Stariji tip

Bilo da je tvoja sklonost ka starijim muškarcima počela kada si fantazirala o tome da te profesor kresne u učionici, ili kada si svako predavanje na fakultetu provodila uvijajući prstima kosu i karajući očima svog oronulog oženjenog profesora, loženje na starije tipove ne dolazi niotkuda.

Imaš problema sa taticom, zbog: 1. toga što si imala komplikovan odnos s njim, a možda i nisi odrasla pored njega, ili 2. toga što si bila njegova mala princeza, i rupu veličine oca u tvom životu emotivno i da, seksualno, može da ispuni samo neko njegovih godina. Preterano se diviš muževnom autoritetu – ako si strejt žena, verovatno misliš da su muškarci duhovitiji, pametniji i sposobniji od žena za ovo što nazivamo „životom“. Verovatno napadaš svoju karijeru na muževan način – razmećeš se i ponašaš kao alfa da bi zadovoljila niže rukovodioce, i uz njegovu finansijsku podršku, verovatno si uspešna do balčaka. Sa svojm drugom polovinom se šališ da je on Leonardo Di Kaprio, ali godinama je bliži Leonardu Da Vinčiju.

Skejter u ranim dvadesetim

Naravno, nikakav je jebač, živi na nečijem kauču i redovno se upiša kada se napije, ali to te neće sprečiti da protraćiš čitavo leto čeznući za njim kao što pas čezne za komadom piletine s roštilja. Ovaj čovek je seksualna tegla s medom i vabi te svojom masnom kosom, golim torzom i vajbom „dobronamernog idiota“. Fantaziraš o tome da izvodi neverovatno romantična sranja, na primer, da ti sprema večeru ili te liže, ali on veći deo svog vremena provodi naslonjen na gelender na železničkoj stanici, i razgovara s tobom samo kada od tebe mora da „pozajmi“ tri funte.

Ako ne prestaješ da se ložiš na tog tipa, uprkos činjenici da nema da ti ponudi ništa osim cigareta i dobrog provoda, onda si verovatno sanjalica. Pratiš mnogo naloga na Instagramu koji se bave astrologijom, i kada god se pojavi nešto poput, „Pretvaraš se da nisi zainteresovana, Vodolijo, iako to jesi“, ti zastaneš i pomisliš, ’Vau, ovo me baš podseća na njega’. Naravno, ti si strejt devojka; nijedna druga demografska grupa nije toliko sklona mazohizmu. I dalje čezneš za stvarima koje su se deševale kada si kao maloletnica pila alkohol i dosta slušala Lanu Del Rej.

Bukvalno bilo koji tip

Ako je istorija tvojih veza serija nedoslednosti – napucani bankar u četrdesetim, posle koga su usledili plašljivi pesnik, goa-trens DJ, pa omatoreli emo – onda si verovatno neko kome je žvaka nadaleko najvažniji element kada je u pitanju seksualna hemija. Ti na veze gledaš kao na ekonomiju iskustva; dokle god razgovor solidno piči i tip ti nije fizički odbojan, u igri je. Ovo je ili krajnje haotičan, ili častan način bitisanja. Verovatno se identifikuješ kao kvir, zato što ti se „svi dopadaju“, a svako ko ti nije blizak prijatelj opisuje te koristeći izraze kao što su „nedokučiva“, „duhovita“, i „hm, nisam siguran“. Često menjaš frizuru.

@hannahrosewens / @emmaggarland / @nanasbaah

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.