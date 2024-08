Stenografi US Opena vole ono srpsko: ‘Na vrh brda vrba mrda’

Stenografija je jedan od onih poslova koji su neprimetni a svuda su oko vas i verovatno nikada neće izumreti i pored napretka tehnologije. Verovatno niste znači da pored sudova i raznih državnih institucija, skupština, udruženja…stenografija itekako postoji i u u sportu.



Stenografi na ovom US Openu su mala i pažljivo izabrana grupa neprimetnih profesionalaca koji zvanično zapisuju razgovore tenisera sa novinarima. Zapisuju munjevito, intervjui često stignu na internet pre no što novinari stignu nazad do svojih radnih mesta. Da ih ne vidimo pored bine kako skoncentrisano koriste magične stenografske mašine sa neobeleženim dugmićima, pomislili bi da intervjue zapisuje neki softver.





Međutim, potrebno je mnogo više od softvera: malo psihologije, puno iskustva, velika ljubav prema tenisu, i želja za putovanjima koja su mnogo više naporna nego što su glamurozna. Stenografi su mi poznati, u manje više istoj postavi sam ih poslednjih dvadesetak godina višao po američkim turnirima. Teniseri i teniserke ih naravno sreću mnogo češće po svim većim turnirima širom sveta.



Razgovarao sam sa Džejmijem Marokom, direktorom teniskog programa u firmi ASAP Sports, koja radi stenografske zapise za mnoge velike sportove. Tokom našeg polusatnog razgovora Džejmijeva dikcija i pažljiv izbor reći jasno su ukazali da on decenijama radi sa mašinom koja zahteva i nagrađuje preciznost. Svako slovo i svaki glas, tačno gde treba. Evo prilike da se malo zamene mesta, da neko za promenu zapiše njegove reči.



Razgovor se završio malim srpskim izazovom – zamolio sam ga da sedne za stenografsku mašinu i fonetski otkuca jednu našu brzalicu koju sigurno nikad ranije nije čuo. Ja sam svoje rekao, on je svoje otkucao, na ekranu se pojavilo nešto kao iz Matrixa, i moj sagovornik je pun samopouzdanja polako iz toga izvukao, i to potpuno korektno: Na vrh brda vrba mrda.



Vi uvek sedite pored igrača, i vidi se da ste skoncentrisani i da se puno radi. Koliko ste toliko brzi?



Puno škole, i puno truda. Škola traje 3-4 godine, ja sam izgleda rođen za ovaj posao, jer sam je završio za manje od godinu dana. Zato smo tako dobri. Znaš onu priču o levoj i desnoj strani mozga? Ovo je desna, kreativna strana.

Ovo ti je ko sviranje klavira, ali umesto da gledaš note, ti slušas. Svaka kombinacija na tastaturi je različit zvuk.

Čak i kad naučis ovo da radiš, treba još puno da se dođe do brzine govora.



Kako se stenografija snašla u svetu tenisa – šta je drugacije a šta teško?



Akcenti su najteža stvar. Vi iz Srbije super pričate, vi nam niste problem. Iskustvo je vrlo važno, to ne može da se folira. Ja dok slušam vrlo dobro znam na šta igrači misle, o kom gradu ili državi ili

teniseru ili članu porodice, pa znam tačno da napišem. Moraš da postaneš ekspert tenis. Ja ovo radim 23 godine i teško je naći dobre kandidate za ovaj posao.



Drago mi je da vam Srbi nisu problem kad ih slušate i zapisujete. Engleski se kod nas uči uveliko već u osnovnoj školi, a naš jezik se fino uklapa u to što ste rekli, svaki zvuk ima svoje slovo.



Da, Novaka dugo znam, uvek je prijatan i zabavan, mislim da je mnogo dobar momak. On je takođe odličan jer sporo priča pa sve možemo da stignemo da zapišemo. Neki igrači odgovore na 15 pitanja, Novak obično 5 ili 6. Ali mislim da su njegovi odgovori odlični. Meni je lako da ga slušam.



Šta radite kod uzrečica, jel imate pravo to da korigujete?



To je sve specifično za jezike koje igrači pričaju, i moramo to vremenom da naučimo. Rafael Nadal naizmenično ponavlja ‘da’ i ‘ne?’, što mu dođe na isto. Svaki igrač ima nešto svoje na šta moramo da se naviknemo. Evo ti nešto lepo za tvoj članak – Da li znaš da je Dženifer Kaprijati na jednoj konferenciji za štampu rekla ‘znate’ 57 puta? Prebrojao sam nekoliko puta, znao sam da će drugi novinari takođe da broje.



Koliko ste često na Googlu, da proverite šta je teniser hteo da kaže?



Stalno. Pogotovo kad je neki mlađi igrač kog ne znamo. Vremenom sve naučimo jer slušamo igrače toliko puta za redom, posle svakog meča na svakom turniru. Mi ih možda više slušamo i bolje znamo od novinara. Mi im dodjemo kao psihijatri. Znam na primer kad će igrač da pobesni zbog lošeg pitanja. Juče sam procenio kad će Serena da se iznervira, novinar je pitao koliko je svesna njene intimidacije, Serena to pitanje nikako ne voli.

Dobro, šta onda znate o Novaku?



Ja lično mnogo volim Novaka. Ja sam šef celog teniskog programa u našoj firmi i putujem širom sveta, video sam ga svuda po svetu. Nije mi jasno što ga publika nekad loše tretira. Ja baš volim njegov karakter. Mislim da su Srbi vrlo duhovit narod. Bio sam u Beogradu dva puta i brzo sam to naučio. Jedne godine mi je Novak seo u krilo i “pomogao” da zapišem intervju. Volim i Nadala, on me pamti od našeg prvog turnira pre skoro 20 godina. Federera realno nešto mnogo ne

simpatišem. Toliko godina se viđamo, nikad ni da se pozdravimo. Mislim da je vrlo hladan.



Ja kao novinar retko moram ceo dan da budem aktivan, kad baš ima puno igraca iz Srbije. Znam da to nije nimalo lako. Koliko vas posao zamara?



Strašno je naporno, moram da priznam. Zato imamo smene, ne može na Grand Slam turniru samo jedna osoba ovo da radi, treba nam pomoć. Ja dosta putujem i sve to puno zamara. Nije lako naći ljude koji su dobri u ovome i koji hoće dovoljno da se potrude. Mi nalazimo najbolje ljude i zato smo najbolji, i zato smo ovde na US Openu, i mnogim drugim sportovima širom sveta.





I šta je krajnji cilj, koliko brzo intervju treba da bude otkucan i na internetu?



Dva minuta. Naravno ponekad to nije moguće, ali to nam je cilj, i većinom to uspevamo tokom turnira.