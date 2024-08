Stiže nam igrani film o počecima Sopranosa

Striptiz klub Bing je možda zauvek zatvoren, ali Sopranosi nastavljaju da žive. Prema novom izveštaju Dedlajna autor Sopranosa Dejvid Čejs je zvanično prodao scenario sa dugometražni prikvel Sopranosa nazvanog The Many Saints of Newark, smeštenog u šesdesete godine u Nju Džerziju. To možda i nije oživljavanje Sopranosa o kome ljudi sanjaju posle onakvkog finala, ali, maron, bar je nešto.

Radnja se navodno odigrava usred nereda koji su izbili između italijanske i afroameričke zajednice u Njuarku tokom šesdesetih, što je period kojeg se Čejs već dotakao u fleškbekovima Sopranosa – najupečatljivije svakako u epizodi, kada mlađani Toni prvi put shvati da su njegov tata i Ujka Junuior u mafiji.

Produkcija New Line je kupila scenario koji je napisao Čejs i koautor Lorens Koner, koji je takođe pisao i za Sopranose. Čejs će takođe i producirati, iako navodno neće režirati.

Još nema vesti o samom zapletu ili likovima, ali Deadline obećava da će u „Mnogim svecima Njuarka“ biti i „neki voljeni karakteri iz serije“, što znači da ćemo verovatno videti mladu Liviju kako deci preti velikom viljuškom ili Džonija Boja Soprana kako odseca nekoliko prstiju ili šta već. Takođe nema ni reči o rasporedu produkcije, ali barem možemo da računamo na još malo Sopranosa u budućnosti.

– Dejvid je sjajan pripovedač i mi smo, zajedno sa kolegama iz HBO-a oduševljeni što je odlučio da povrati i uveća Soprano univerzum igranim filmom – kaže Tobi Emerih iz Vorner Brosa, matične kompanije New Line-a za Dedlajn.

Da li to znači da bi The Many Saints of Newark mogli biti početak čitavog Sopranos filmskog sveta? Da li bismo konačno mogli da dobijemo zaseban spin-of film posevećen Rusima iz epizode „Pine Barrens“? Ili dramu o tome kako Ej Džej vodi taj noćni klub koji je želeo da otvori? Možda slatku romantičnu komediju o danima kada je Dženis radila kao šankerka u Sijetlu?

Baci se na pisanje, Čejs.

Ovaj tekst je orginalno objavljen na VICE US.