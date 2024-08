Strejt sam muškarac ali mi se dopada moj ortak. Šta da radim?

Članak je prvobitno objavljen na VICE Italy.

Hej VICE,

Ne mogu da prestanem da razmišljam o seksu sa svojim bliskim prijateljem i to je čudno jer me nikada ranije, u svoje 23 godine, nisu privlačili muškarci. Naravno, primećujem kada tip dobro izgleda – oduvek sam to radio – ali sam uvek bio seksualno zainteresovan samo za žene.

Sada, međutim, imam prljave misli o svom prijatelju – kada ga vidim, kada ga potražim na društvenim mrežama, kada masturbiram – otkako je raskinuo sa svojom devojkom pre šest meseci. On je biseksualac ​​i počeo je da se druži i sa muškarcima, pa stalno razmišljam: „Zašto ne sa mnom?“

Čak sam pokušao da gledam gej pornografiju da bih bolje razumeo svoju situaciju, ali mi se nije dopalo. U isto vreme, osećam se skoro previše dobro kada sam u njegovoj blizini – prava bromansa. I on to zna, i poprilično podržava to. Pre nedelju dana je rekao da je pijan i poljubio me. Rekao mi je da bi možda bilo bolje da idemo zajedno kući umesto da idemo u klubove, a ja sam rekao: „Ma daj, šta radiš? Beži!” pred svima.

Šta mi se dešava? Da li je moguće biti strejt, ali želeti da imam seks sa samo jednim tipom, koji je prosečnog izgleda, a ja ga smatram neverovatno privlačnim? Kad bih nekome ovo rekao da li bi mi poverovao? A šta ako mi se ne dopada seks sa njim? Ili mi se previše dopadne?

R.—

Zdravo R.,

Heteroseksualnost je oznaka kao i svaka druga, koju biraš da bi definisao svoju seksualnost i preneo je svetu. U suštini, ako misliš da si strejt, jeste – to je potpuno tačno.

Ova oznaka ne isključuje automatski želju da imaš seks sa tipom , jer „oznake su opisne, a ne propisane“, objašnjava klinički psiholog Stefano Verza, specijalizovan za pitanja LGBTQ+. Drugim rečima, oznaka samo opisuje stvarnost, a ne predviđa šta će se u praksi dogoditi u tvom životu. „Naš samoopis nam pomaže da se predstavimo svetu, ali nije tvrđava: možemo ići unutar i van njegovih granica“, kaže ona. Takođe je moguće da bi ove želje mogle dovesti u pitanje tvoju seksualnu orijentaciju na duži rok.

Verza smatra da se seksualnost sastoji od tri glavne komponente: Naš seksualni identitet je naša lična interpretacija svega što je povezano sa našom željom; onda je tu naša seksualna orijentacija, privlačnost koju osećamo prema drugim ljudima; konačno, naše seksualno ponašanje se odnosi na to kako se ponašamo u praksi, što može delimično, potpuno ili uopšte ne odražavati našu seksualnu orijentaciju. Na primer, neko može biti bi, a da nikada nije imao gej ili čak strejt seks – ili neko može biti strejt, ali želeti da ima istopolno iskustvo.

„Često se vaša seksualna orijentacija odnosi na to ko vas uglavnom privlači“, nastavlja Verza. Manji procenat vaše seksualne orijentacije može biti usmeren na drugačiju vrstu privlačnosti, ali ostaje neizražen zbog vašeg društvenog konteksta – možda nikada niste imali priliku da to istražite ili se to samo pojavilo u drugom trenutku u životu.

„Sve u svemu, seksualnost je fluidna i može se promeniti preko vremena“, dodaje Verza. Budući da se heteroseksualnost smatra uobičajenom u društvu, ponekad biramo ovu oznaku samo zato što je ona najpoznatija. Seksualnost ne prati vremensku liniju: Neki ljudi sve shvate kada su tinejdžeri, a drugima treba više vremena.

Jedan od najpoznatijih načina da se prikaže ljudska seksualnost je Kinzijeva skala, koja stavlja ljude na spektar od potpuno strejt do potpuno homoseksualnih. Ogromna većina ljudi je negde između ova dva pola, a ideja da se morate uredno uklopiti u crno-bele kategorije je nerealna i opresivna.

U svom pismu pominješ gledanje pornografije gotovo kao test za potvrdu ili poricanje ispravnosti tvojih želja. Problem je, međutim, u tome što to što ljudi vole u ​​pornografiji ne mora nužno da odgovara onome što rade u svom seksualnom životu. „To je dobra stvar u vezi sa pornografijom: možete da istražujete svoje fantazije u svojoj sobi, a da ne morate da se ponašate prema njima“, kaže Verza. Važi i suprotno, možda biste radije izvodili neke seksualne radnje umesto da ih gledate – seksualnost ima bezbroj nijansi.

Ukratko, susret sa nekim ko ti poremeti način na koji razmišljaš o svojoj seksualnosti definitivno nije nezapamćen – čak ni kasnije u životu. Ovo može dovesti do raznih pitanja i zabrinutost, pošto je muška biseksualnost i dalje veoma stigmatizovana. Još uvek je teško reći šta to znači za to kako ćeš se identifikovati u budućnosti. Ovo su pitanja samo za tebe i trebalo bi da odvojiš vreme da na njih odgovoriš. Ono što je jasno je da ti potiskivanje ovih osećanja neće pomoći da se dobro razumete.

Napisao si u svom pismu da si odbio svog prijatelja pred svima. Čini se da si zabrinut šta bi vaši prijatelji mogli da misle o vašoj međusobnoj privlačnosti prema . Verza kaže da bi trebalo da postaviš sebi nekoliko pitanja o tome, uključujući: „Zašto mi je potrebno da mi drugi ljudi veruju da bih osetio da je ovo iskustvo stvarno?“

Zaista, ova privlačnost bi mogla ostati na nivou fantazije koju istražuješ dok masturbiraš, kao što je sada slučaj. To bi te takođe moglo navesti da saznaš neočekivane stvari o sebi, ali moraš da odlučiš šta da radiš u vezi sa tim, nezavisno od toga šta tvoji prijatelji – ili čak Verza – misle ili predlažu.

Ako odlučiš da kreneš u akciju, naravno, postoji mogućnost da ti se seks možda neće dopasti. Pitanje koje bi trebalo da postavite sebi u tom trenutku je da li ste bili u potpunosti prisutni u ovom trenutku, ali jednostavno niste bili u tome, ili ste pokušali da se oduprete iskustvu. Takođe kažete da se plašite da bi vam se iskustvo moglo „previše dopasti“, ali ne postoji takva stvar, jer nema ništa loše u uživanju u seksu.

Osim toga, treba da zapamtite da tokom cele ove konfuzije još uvek imate prijatelja na drugoj strani ove veze. Možda biste mogli da pokušate da razgovarate sa njim otvoreno i iskreno i da vidite gde to ide.