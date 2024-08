Studenti Megatrenda za VICE Srbija o tome koliko su zabrinuti za ugled svoje diplome

Poslednjih dana dve, među mnogim spornim diplomama u Srbiji, ponovo su u žiži javnosti. Opozicioni Savez za Srbiju podneo je krivičnu prijavu protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića zbog falsifikovanja dokumenata o završenom fakultetskom obrazovanju i odgovornih sa Megatrend fakulteta, dok je Odbor za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta odlučio da predmet osporene doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog bude vraćen Fakultetu organizacionih nauka na ponovno odlučivanje.



Ovo nije prvi put da se visoki javni funkcioneri dovode u vezu sa kupovinom i plagiranjem visokoškolskih diploma. Nije uvek lako dati odgovor na pitanje: Koji je naziv smera na kome ste studirali. Ono što je nesumnjivo utvrđeno, Siniša Mali je “malo” prepisivao, ukrao je “samo” 6,97% tuđih tekstova, što nije dovoljno da bi se osporio njegov doprinos nauci, zaključak je stručne komisije Fakulteta organizacionih nauka.

Da li je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova “malo” falsifikovao diplomu?



Odgovor na to pitanje koje zapravo i nije suštinsko, navodi se u PR-edsedničkom saopštenju za dnevni list Politika. Možda je bolje postaviti pitanje: ko su kvaziletisti koji su u slobodno vreme varali naivne Kineze? Da li je predsednik objasnio i ministru Stefanoviću ko je Bizmark ili razliku između Paje i Slobodana Jovanovića? Kada je reč o “eliti i plebsu,” najbitnije jeste da forma ne bi trebalo da preovladava nad suštinskim znanjem.

Šalu na stranu, postoje oni na koje indirektno ili direktno utiču optužbe Saveza za Srbiju, „falsifikovanje“ diplome u njihovoj obrazovnoj instituciji kao i predsednikovi merni instrumenti za određivanje toga ko su kvazielitisti, a ko nisu. Dok je u toku pronalaženje istinomera, a optužbe nisu u potpunosti demantovane, postoje oni čije studije na Megatrend univerzitetu i dalje traju ili treba da počnu. Studentima uopšte nije bilo lako da pričaju na ovu temu, niti bi trebalo da se osnovanost njihovih studija dovodi u vezu sa diploma-aferama javnih funkcionera.

Retko ko je pristao za VICE da govori o sumnji u verodostojnost diplome ministra Stefanovića, kao i strahu od javnog nepriznavanja sopstvenog napora.



Izvesno je da ta činjenica „ne čudi“, jer studenti ne žele i ne bi trebalo da budu deo političkog sakupljanja poena. Nikome nije prijatno da mu se stavlja etiketa zbog nerazgraničavanja pojedinačnog od opšteg slučaja, a postoje mnogi koji na opravdan način demantuju svoju „nekompetentnost“.

“Najhrabriji” od njih ispričali su nam kakav je njihov odnos prema optužbama opozicije, da li misle da je poljuljan integritet njihovog fakulteta, sa kojim se sve stereotipima susreću kada kažu da studiraju na Megatrend univerzitetu kao i koliko su zadovoljni svojim studijama?

Marko, 21

Verujem da postoji drugačiji način provere kompetentnosti od same klevete o osobi ma ko ona bila, jer ovaj način postupanja ne dovodi ništa drugo u pitanje do validnost i doslednost fakulteta koga smatram doslednim zvanja. To se može videti po raznim stručnjacima na uglednim pozicijama kao i stručnjacima na fakultetu.



Nisam zabrinut za svoju diplomu jer u praksi će se videti validnost mog znanja, ne u mojoj mogućnosti da se branim po medijima. Stručnost je neoboriva u susretu sa praksom, a zakon malo zanima da li je vaša priča “mejnstrim” ili ne. Predrasude o mom fakultetu verujem da postoje ali se niko ne drži njih zadugo jer kroz razgovor ili rad sa mnom ljudi vide da su studenti na Megatrendu iste njihove kolege željne znanja pre nego neke tabula rase. U većini slučajeva me pitaju zašto je menjan naziv u Džon Nezbit pa vraćan ali neke ekstremne reakcije nema. Mada verujem da postoji neopravdana nadmenost pojedinih studenata sa državnih fakulteta koji se kite institucijom pre nego svojim znanjem. Ako nešto od nas naš Univerzitet zahteva to je da se dokažemo kao stručnjaci koji nemaju potrebu za galamom oko već stečenog znanja, koje je očigledno i verujem da se to rasčisti u praksi pre nego rečima i medijima. Mislim da jeste moguće „kupiti“ diplomu, ali ona se ne kupuje, diploma se stiče. Možete i Vi uzeti finiji list papira i nazvati se kamenorescem ali bez uloženih sati u rad na tom kamenu vaš fini papir služi samo za brisanje čela od napornog laganja sebe da ste majstor svog zanata. Na pitanje da li sam zadovoljam svojim studijama ću Vam odgovoriti ćutanjem i nastavkom marljivog rada pre nego dikom i hvalisanjem samih studija.

Miloš, 22

Nije prvi put da se takve stvari provlače kroz medije, sve u svrhu političke borbe. Kao građanina takve stvari me ne iznenađuju, do sada smo čuli na hiljade takvih ili sličnih priča i neistinitih i istinitih, međutim od političara u Srbiji navikli smo i na čudnija zbivanja. Profesori sa mog fakulteta su veoma poštovani i ugledni naučni radnici, verujem da nam znanje prenose na kvalitetan način, a do sada sam imao priliku da se uverim u rigoroznost provere znanja.



Zbog svega toga prvenstveno ne sumnjam u svoje znanje, a samim tim ni u težinu svoje diplome. Predrasude u vezi studiranja na Megatrendu postoje, normalno vezane su za neznanje o samom Univerzitetu i načinu studiranja. Osuda je bilo, ali ne u velikom broju, reakcije su polovične. Neupućeni uglavnom misle da se ispiti polažu na lepe oči ili na neku foru, međutim to je daleko od realne situacije. Svaka zemlja na ovom svetu ima problema sa korupcijom, i u svakoj je moguće kupiti diplomu. U Srbiji se takva praksa vezuje za privatne fakultete, međutim javna tajna je da se to dešava i na državnim fakultetima, a povodom toga koliko je teško kupiti diplomu, stvarno ne bih znao. Jesam zadovoljan svojim studijama, ali uvek može bolje. Megatrend pored dobrih studijskih programa nudi i mogućnost da pokažemo svoje znanje učešćem na praksama, projektima i raznim simulacijama.

Marija, 23

Iskreno ne znam šta bih ti rekla, nisam ovde svojom voljom i cela situacija mi je pomalo vređanje mog trogodišnjeg studiranja, moje inteligencije kao i sposobnosti. Veoma mali broj zna da sam se prebacila na Megatrend univerzitet i iskreno, nailazila sam na podsmevanje, ne mene kao mene, već univerziteta. Nije mi baš najprijatnije kada se potegne ta tema i zato gledam da je vešto izbegnem jer mi je moj “Pravni rak” rana kojoj težim da se vratim. Najlakše je isprozivati ljude i misliti da su oni koji studiraju na privatnim fakultetima manje inteligentni, da ne kažem glupi, da su mamini i tatini sinovi, da su lenčuge.. Ja nit sam glupa, niti su mi roditelji neko i nešto, niti sam lenj student, prosto splet životnih okolnosti i razgovor sa jednim od naših čuvenih advokata me je “naterao” da upišem to gde sam sada. Naravno, ima i ljudi koji idu linijom manjeg otpora jer im se može, jer ne žele da se posvete ozbiljnom studiranju. Opet kažem, u se i u svoje kljuse.



Šta koga zanima ko je šta upisao i gde, ja se prva zalažem za svoj fakultet pri Univerzitetu u Beogradu, i dalje ga smatram svojim zato što sam to ja, tu sam videla sebe i pronašla se u nekom procesu šetanja od privatnog do državnog fakulteta, ali to je druga stvar što se ispisujem sa jednog i vraćam na prvi. To se sada opet dešava jer ne mogu ja da idem linijom manjeg otpora, želim da završim Pravni fakultet u Beogradu koji sam upisala, tamo sam bila srećna i tamo sam sticala suvoparno, obimno, korisno znanje. Ne znam ni što sam se prebacila na Megatrend, tako su me posavetovali da je bolje nego da platim odjednom da obnovim treću godinu na državnom i još xy stvari. Ne bih komentarisala išta više iskreno, jer na faks ni ne idem, odem samo na ispite. Nije toliko loše, lakše je, moraš da učiš ali ne i da se rasturaš, međutim sama činjenica da sam sa državnog prešla ovde iz nekih životnih razloga je mene ubila. Malo mi je ispod časti da me neko vidi tamo, ne volim da pričam o tome, a četvrtu godinu ću upisati u oktobru na državnom fakultetu,

Stefan, 24

Oduvek se znalo na koji način ljudi na funkcijama mogu da reše takve probleme, svi znamo gde živimo tako da me to ne pogađa previše. Nisam zabrinut za validnost svoje diplome, fakultet je akreditovan i za razliku od diploma sa raznih državnih fakulteta ova je priznata u svetu. Bilo je negativnih komentara, sve zbog predrasuda da nam je prelako, da kupujemo i slično, što uopšte nije tačno. Opšte je poznato da jeste moguće kupiti bilo koju diplomu, jedina upitna stvar je koliko je to za koga teško? Generalno sam bio prezadovoljan kvalitetom studija tokom prva četiri semestra, što se ne može reći i za nastavak studija.

Ivana, 21

Ne osećam se ni malo prijatno što diplome pojedinih funkcionera nailaze na osude, jer živimo u zemlji u kojoj se dešavaju takve i slične situacije. Nisam zbog toga toliko zabrinuta za svoju diplomu, jer kod nas je sve izgubilo na vrednosti. Nije bilo ljudi koji su me „osuđivali“ što studiram na privatnom, ali kada to kažem uglavnom su komentari tipa, da mi je lako i da se ne cimam previše. Ne znam koliko je teško danas kupiti diplomu, ali da je moguće jeste. Što se tiče studija, bilo bi bolje da je malo lakše, ali u celini sam zadovoljna.



