Stvari koje su ljudi iz Srbije ostavili bivšima zbog osećaja krivice

Ne postoje pisana pravila kome šta ostaje nakon burnog raskida. Neki ljudi ostave sve što su zajedno stekli i kupili jer ne žele da se razvlače sa bivšima. Ja na primer, spadam u ovu grupu, jer sam bivšem dečku ostavila sve što smo zajedno napravili i zaradili, iako je on mene ostavio. Lakše mi je da ispadnem budala nego da glumim ostavinske rasprave.



Ali nisu svi ljudi isti i nisu svi raskidi isti. Na primer, neki vraćaju stvari i poklone da bi ublažili gorući osećaj krivice. Da li zbog toga što su prevarili partnera ili uradili nešto još gore od prevare. Uvek mi je bilo interesantnno da posmatram dinamiku raskida veza i podelu stvari koja sledi nakon raskida.

Videos by VICE

Zbog toga sam našla nekoliko ljudi da mi ispričaju sve o materijalnim stvarima koje su izgubili nakon raskida zbog osećaja krivice. Verovatno ćete se prepoznati u nekoj od ovih priča – bili na strani ostavljenog ili onog koji ostavlja.

Zlatni sat

Bila sam u vezi sa bivšim dečkom sedam meseci. Nakon raskida sam mu vratila zlatni sat koji mi je poklonio dok smo bili zajedno. On ga je jedva kupio, jer je bio bez posla u tom momentu, a ja sam ispala najgora kučka i prevarila ga sa nekim tatinim sinčićem pola meseca nakon toga. Normalno, saznao je i rekao da ne želi više da me vidi. Vratila sam mu sat, iako je poklon, jer bi me bilo sramota da ga ponovo nosim nakon svega što sam mu uradila. – Sara, 18

Iz krivice nastali filmovi

Ja sam bivšima iz krivice ostavljala svašta. Jednom sam čak nakon raskida bivšoj devojci uplatila školu filma da od mene ode sa tim znanjem. To sam uradila jer sam osećala krivicu zato što sam se zaljubila u drugu osobu dok smo bile u vezi, što je ujedno i bio okidač za naš raskid. Ne sećam se tačno koliko je koštao taj kurs, bilo je nekoliko rata od po 100 evra. Ne kajem se što sam to uradila, srećna sam. Sve za umetnost! Ona je posle napravila neke dobre filmove i praviće ih još. – Iv

Odeća kao trofej

Niste bili u vezi ako ti devojka ne ukrade bar jedan duks nakon raskida. To je izgleda nešto kao lovački trofej. Ja sam izgubio njen srebrni prsten dok smo bili zajedno i osećao sam se užasno zbog toga. Kada smo raskinuli, nisam joj tražio ništa od mojih stvari nazad jer sam se osećao krivim i nisam želeo da pokrene priču o prstenu. Tako je dobila nekoliko dukseva. – Filipe Tiago Stojković

Verenički prsten

Bili smo u vezi pet godina, a poslednjih nekoliko meseci te veze smo bili vereni. Raskinuli smo zato što sam je prevario. Uhvatila me je sa drugom i način na koji je saznala je baš ružan, a ona to nije zaslužila. Zbog toga i osećaj krivice. Ne postoji čvrsto pravilo ko zadržava prsten posle propale veridbe, to uvek zavisi od okolnosti. Kada je prsten došao na red htela je da me gađa njime, ali sam je zamolio da ga zadrži, jer sam se osećao loše zbog prevare. – Momčilo, 27

Minđuše umesto dukseva

Bili smo zajedno nekoliko godina, a pred kraj veze sam ga prevarila. Mislim da nikada nije saznao za prevaru, ali kada smo raskinuli ja sam mu vratila zlatne minđuše koje su bile poklon za jednu godišnjicu zato što sam se osećala loše. Osećala sam krivicu zbog toga što sam ga varala i znala sam da bi me minđuše stalno podsećale na to. Nisam imala srca da mu vratim dva duksa koja sam prisvojila, a on ih nije ni tražio. – Katarina, 29

Sony i kul majice

On mi je bio prvi dečko i nisam imala pojma šta radim. Bili smo zajedno malo manje od godinu dana, ali je meni to delovalo kao ozbiljna duga veza jer nisam imala iskustva. On je bio stariji pet godina, ali je takođe bio propalica i manipulator.

Pokušavala sam više puta da raskinem jer mi nije bilo lepo, ali me je svaki put ucenio da to ne uradim pričama da on nema gde, jer su ga roditelji izbacili i jer je siromašan. Poslednji put kada sam raskinula za stalno osećala sam užasnu krivicu, kao da sam ja odgovorna za sve njegove probleme, a ne on sam. Zato sam mu ostavila moj Sony PlayStation i nekoliko kul majica. Sada se kajem što sam to uradila, jer nisam zaslužila da se osećam krivom. – Ana, 25

Još na VICE:

Šta sve ‘slučajno’ ostavljamo posle seksa

Šta žene u Beogradu misle o seksu bez obaveza

Ljudi iz Srbije opisuju raskid u šest reči