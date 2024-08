Svaki kostim koji Kejt Blanšet nosi u „Oušnovih 8“ me je učinio više gej

Prvobitno objavljeno na Broadly.

Danas kada nas svaka vest u medijima direktno spuca u duševno zdravlje, važno je naći utočište u stvarima koje nas čine srećnim – kao što su na primer odela Kejt Blančet. Kad sam ja bila mala, kvir sadržaj do koga sam uspevala da se dokopam nije ni bio eksplicitno kvir već implicitno gej: Bend it Like Beckham, Stick It, Bring It On. To su bili moji koreni („koreni“ su izrazu kvir zajednici koji označava stvari kroz koje saznaješ da si gej). Danas mi Oušnovih 8 budi ista osećanja: iako dva glavna ženska lika Debi (Sandra Bulok) i Lu (Kejt Blančet) nisu eksplicitno predstavljene kao kvir par, meni u tandemu deluju baš gej.



Kao i sve kvir žene, redovno me razočaraju filmovi koji za upadljivo kvir likove neće da otvoreno kažu a su kvir. Holcman Kejt Makinon u Lovcima na duhove, Lando Donalda Glovera u Solo, itd. Zaboleo me je i Oušnovih 8 na taj način, jer mi je Lu delovala neporecivo kvir. Sa druge strane, drago mi je da uopšte ima mesta za takve muškarače koje ni ne misle o granici između polova. Zahvalna sam što postoje likovi poput Lu, i što me njeni koreografi inspirišu da budem buč ili fem koliko god poželim. Drago mi je što to rade na izuzeto šik način.

Iako svi likovi imaju neverovatan stajling, garderoba Kejt Blančet me je ostavila u neverici – nisam videla tako nešto već dugo, još od vremena kada sam intenzivno želela Misi Peregrim. Evo kratkog pregleda njenih šik odela, otmenih kaputa, i ofucanih jaknica od kojih sam samo još dublje potonula u nepregledna prostranstva lezbijanizma.

Senf-žuta košulja sa vrlo gej prslukom

Elementi ovog ansambla pojedinačno zvuče jako problematično: Prugasta tamno žuta košulja sa kragnom? Labava tanka kravata u Avril Lavinj stilu? Vrlo gej prsluk? Nabacano zlato u više slojeva oko vrata? Pa ipak, kad Kejt Blanšet to sve stavi na sebe, sve joj leži savršeno. Nepogrešivo kvir priroda autfita čak i u meni budi latentnu homofobiju. Zašto me uznemiravaju kožni prsluci i labav kravate? Možda sam gej za prsluke a stidim se da to sebi priznam.

Kaput u leopard dezenu

Duge kapute na tufne automatski povezujem sa nekom smernom, delikatnom ženstvenošću kakva meni kao kvir ženi nikad neće biti dostupna. Iako verujem da je nam je svima boginjom dano pravo da obučemo šik kaput kad god to poželimo, istorija nas uči da bi trebalo da me bude sramota zbog toga. Odri Hepbern, Džeki Kenedi, Gđa Robinson – takve žene mogu da iznesu te kapute. Ali kad sam videla muškaraču Lu kako neustrašivo nosi ovu vrstu kaputa, zaključila sam da bih mogla i ja da ih probam.

Trodelno zeleno somotsko odelo

Ovaj komplet kao da je osmislila neka luda lezbejska modna naučnica. Opet, pojedinačno svi elementi deluju pogrešno: prsluk na zakopčavanje, više somota nego što je potrebno, sama zelena boja. Ipak, sve se to nekako spaja u najbolje odelo 21. veka. Dođe mi da zaplačem od pomisli na sve one kvir žene širom sveta kojima nije dostupno ni savršeno skrojeno somotsko odelo ni prugasti modri šal. Da je u svetu više žena koje se tako oblače, možda ne bih tek u 23. godini shvatila da sam gej.

Bledo plavo odelo

Znaš ono kad vidiš neku ženu i pomisliš: „Dala bih joj da mi život upropasti“? E sad, zamisli istu taku ženu samo u bledo plavom odelu. Imam osećaj da mi je dužnost kao kvir ženi da ispraznim svoj tekući račin kako bih pribavila odelo pastelnog kolorita koje mi prijanja tako savršeno kao što to prijanja Kejt. Istini za volju ne znam gde bih ga nosila, a ni ne zaslužujem nešto tako posebno – ali znam samo da nikad nisam bila više gej nego u trenutku kada sam videla Kejt u tom odelu.

Kuvarski kombinezon

Zašto mi se od svih savršeno skrojenih kvir autfita u filmu Kejt najviše dopala u belom kuvarskom kombinezonu, ne umem da objasnim. Možda je to zbog kontrasta beline sa njom oštrom vilicom? Moraću u svakom slučaju da zovem mamu i tatu a im se opet autujem, jer je trenutno količina gejštine u meni tako visoka da imam osećaj da nešto opet krijem.

Svetlucavi disko triko

Dešava mi se da ne mogu da zaspim od neosnovanog straha da ne bih imala šta da obučem ako bi me neko slučajno pozvao na neki fensi prijem. Ovih dana sam previše gej za haljine ali nedovoljno gej za odela. Muči me ta dilema, pa se obično odlučim za kompromisni triko. Ali od kako sam videla blistavu Kejt Blančet u trikou na štiklama sa nekakvim krznom – šta li joj je to? – više ni to ne smem da obučem. Baš ti hvala, Kejt.

Pilotska jakna sa još jednom Avril kravatom

Najzad kombinacija L Word estetike i modernih trendova. Neopisivo mi je drago što su kostimografi u Oušnovih 8 uspeli da obuku Kejt kompromisno između nesputano pederske prsluk kulture i stilu kravata sa početka veka. Nekako im je uspelo ono što svi pokušavamo, da u isto vreme budemo i gej i hot.

Kožnjak

Zakonom je propisano a svaka kvir žena mora posedovati bar jednu kožnu jaknu. Šta da se radi, zakon je zakon, a Kejt Blančet ga srećom poštuje iako radi i živi sa one stane zakona. Ja lično i nisam neki ljubitelj kožnih jakni, ali me žene u koži ekstremno privlače.

Za kraj: Mekani kožni blejzer i još jedna labava kravata

Dekadetni kraljevsko plavi blejzer od svejda preko CBGB majice sa još jednom labavom kravatom. Ponovo znam šta je to ljubav. Ako od ovog filma ne postanete gej kriminalac, ni od jednog nećete.