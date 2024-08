Sve dobre stvari koje možete da gledate na TV-u jer ste odlučili da ne izlazite više

Serija za ljude koji su već odgledali Mindhunter

Manhunt: Unabomber. Vlasništvo: Netflix

Šta da tražim? Manhunt: Unabomber

Šta je to? Svakome ko je uživao u serijalu Dejvida Finčera o serijskm ubicama, Manhunter, toplo preporučujem upadljivo sličnu i objektivno lošiju seriju Manhunt: Unabomber. Kao i Manhunter, prikazuje se na Netfliksu, i pretpostavljam da ju je ova platforma prihvatila u očajničkom pokušaju da ispuni jaz dok Finčer radi na drugoj sezoni. Za razliku od Manhunter-a, u njoj nema pardona povodom grozota koje nudi, a moralne dileme su svedene na minimum. A i Pol Betani sjajno izgleda s bradom!

Gde mogu da je gledam? Na Netfliksu

Čarli Lin

U suštini, kao Entourage, samo je francuska i nije sranje

Call My Agent. Vlasništvo: Netflix

Šta da tražim? Call My Agent

Šta je to? Jedan moj prijatelj koji ima sjajne preporuke za dobre televizijske programe mi je rekao: „Treš je, ali to je u redu, zato što je francuska“. Ja volim treš televiziju, a činjenica da su svi veoma šik me je odmah kupila. Ova komična drama smeštena u napetu francusku filmsku agenciju prati agente dok se muče da održe posao iznad površine nakon što je vlasnik agencije umro. Potpuno sam opsednut jednom od glavnih junakinja, Andreom – kul lezbejkom koja voli seks i ima problema sa posvećivanjem, i koja jurca unaokolo u uskim farmerkama i šljampavim svilenim košuljama, pušeći jednu cigaretu za drugom, žvalaveći se s ženama, metaforički držeći ljude za muda i rešavajući brljotine drugih.

Gde mogu da je gledam? Na Netfliksu

Hana Juens

Zapravo najbolja serija na televiziji

Mr Robot. Vlasništvo: Amazon

Šta da tražim? Mr Robot

Šta je to? Mr Robot je pametnija i čudnija od bilo koje serije koja se trenutno emituje. Pored nje, Black Mirror deluje kao dečji program. Neodređeno je opisana kao tehno-antiutopijska serija smeštena u alternativnu budućnost i koja govori o hakerima, ali takođe je i mnogo više od toga. Želite britko seciranje tehnološke industrije i korporativne rodne politke? Dobili ste to. Duboko ukorenjenu državnu špijunažu? Malverzacije kripto valutama? Nadrealizam u stilu Dejvida Linča, sa atentatorima koji žvaću cigare, i maskirane revolveraše? Više obrta neko kod Kurca koji se spušta niz reku u Vijetnamu? Onda samo izvolite. Molim vas, gledajte ovu seriju, zato što ću se bukvalno rasplakati ako je ukinu.

Gde da je gledam? Na Amazonu

Zing Tsjeng

Priča o Grenfelu koju pričaju ljudi koji su živeli tamo

Šta da tražim? Failed By the State: The Struggle in the Shadow of Grenfell

Šta je to? I dok je bilo teško razumeti koliko je katastrofa u Grenfel Taueru bila ogromna, ona je takođe raskrinkala i zbunjujući medijski pejzaž: propale etabliranie medije koji su izgubili poverenje u zajednici u severnom Kensingtonu i široj javnosti, i buntovne alternativne medije, koji su u najgorem slučaju „alternativni“ samo onoliko koliko nesmotreno promovišu alternativne činjenice.

Kroz ovu obeshrabrujuću maglu sija Failed By the State: The Struggle in the Shadow of Grenfell. Sa naracijom lokalnog stanovnika rođenog u Grenfel Taueru, koji je živeo tamo 25 godina, ovo je amaterski protivotrov za medijske kuće koje samo love klikove i za vrišteće cikluse na društvenim mrežama.

Ton se određuje kada se gledaocima poruči, „U ovom filmu nećete videti nijedan snimak iz te kobne noći. Mi to više nikada ne želimo da vidimo“. Umesto toga, gledamo lokalne stanovnike koji otvoreno iznose svoje mišljenje, gradske zvaničnike koji se znoje dok ih žestoko ispituju, i radikalne političke stavove pored snishodljivosti države. Gledajući ga ćete najbolje razumeti jednu od najznačajnih priča u poslednjih nekoliko godina.

Gde mogu da ga gledam? Na Jutjubu

Sajmon Čajlds

Prvi napaljeni papa

Jude Law in The Young Pop. Vlasništvo: Sky/Now TV

Šta tražim? Mladi papa

O da, čuo sam za to. Znam da je serija sada prilično poznata, preko rekapitulacija epizoda na Vulture-u, eseja u Njujorkeru, i mnogo tvitova Brendona Vordela u kojima se pita „šta bi bilo da je papa pušio pljuge“, ali imam osećaj kao da Mladi papa u UK nije dočekan sa mnogo ljubavi. Ako možete da odvojite deset sati, toplo preporučujem da ih iskoristite za gledanje ovog vizuelno zapanjujućeg, psihološki moćnog spektakla od televizijske serije, sa Džadom Louom u glavnoj ulozi, kao prvog (i najnapaljenijeg) papu koji dolazi iz Amerike, i koji voli čeri koka-kolu zero i kome „dok se oblači“ svira LMFAO-ov „Sexy And I Know It“.

Gde mogu da je gledam? Sky/NowTV

Ema Garland

Najiskrenije, novu sezonu Saut Parka

South Park

Šta tražim? Saut park, 21. sezona

Koja je godina? 1999? Svako ko misli da je Saut park crtać za odrasle s kraja devedesetih koji danas ne može da bude releventan je samo neko ko u poslednje vreme nije gledao mnogo Saut Parka. Mat i Trej ostaju veliki satiričari modernog doba. Istina je da je dvadeseta sezona bila preambiziona, i prva epizoda ove sezone je delovala kao da ide u istom pravcu, ali onda su stvarno preokrenuli stvar. Njihovo viđenje Vajnstina, epidemije opioda, uspona Netfliksa, i naravno, Trampa, su smešnije i britkije od bilo čega što je rekao neki tip za stolom u TV emisiji u kasne sate.

Gde mogu da ga gledam? Comedy Central, Sky

Sem Vulfson

Samo gledajte Metija Metsona kako stvarno entuzijastično kuva razna sranja

Šta da tražim? Ne moraš da tražiš, evo linka iznad.

U redu, ali šta je to? Slušaj, ne želim da ispadnem „lik iz firme“ po ovom pitanju – mislim, kao pisac sam predodređen da čitavu video produkciju naše kompanije smatram za svojevrsnog složenog i mnogorukog neprijatelja, čija pretnja mi neprekidno visi nad glavom, pa je neizbežno da jednog dana neko oprezno priđe mom stolu, lagano sedne na ivicu, tek toliko da se moj laptop malo nakrivi, a onda ga blagim pokretom ruke zatvori, pa kaže, „Pst“, a onda „Prestani da pišeš. Samo štreberi čitaju. Umesto toga, samo izgovori taj predugi tekst u kameru“. Iz tog razloga ih se plašim – ali u poslednje vreme sam shvatio da baš uživam da gledam Metjua Metsona kako veselo kuva razna sranja na MUNCHIES-u. Jeste li ikada to gledali? Neverovatno je: on je stvarno duhovit, veoma opušten, podosta izgovara „jebi ga“, baš mnogo, a takođe voli i da prži stvari u fritezi. Gledajte ga kako ostavlja piletinu u marinadi preko noći. Dobro je.

Džoel Golbi

