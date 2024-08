Sve najgore stvari koje su ljudi radili kako bi zadivili bivše

Najčešći savet za veze je verovatno ili “budi ono što jesi“ ili “nađi nekoga ko te voli takvog kakav si.“ Možda je ovo slučaj zbog toga što pokušaji da se ponašamo drugačije nego što nam je to u prirodi čine da se osećamo praznim iznutra, a takođe ni ne radi na duge staze. Možete se pretvarati da ste super čil likuša koja gotivi, na primer, badminton, ali za tri meseca će na površinu definitivno izbiti vaša neurotična ličnost koja previše razmišlja o svemu, a pored toga mrzi sportove.

Ipak, ponekad vam je neophodna prečica kako biste se zbližili sa nekim, a pravi način za to nije uvek otkrivanje činjenice da i dalje gledate Made in Chelsea. To ćete uraditi tako što ćete se pretvarati da gotivite iste stvari kao ta osoba, i sve to kako bi onda ona vas više gotivila. Vaša mama bi me mrzela što vam ovo kažem, ali ponekad put do nečijeg srca nije ispoljavanje vaše ličnosti – već promatranje šta oni gotive i ne gotive, i onda suptilno menjanje sebe u verziju koju bi oni posmatrali kao interesantniju. Da li je ovo loše reći? Verovatno da jeste.

Bilo kako bilo, bilo da slušate ili ne slušate savate, većina nas je definitivno makar jednom odradila neka čudna sranja kako bi impresionirali bivšeg/bivšu. Ponekad zaboravimo na ta sranja čim veza propadne, a u drugim slučajevima ta se čudna sranja nastave, i sedam godina kasnije i dalje ste zainteresovani za etičko hakovanje ili naučnu brigu o koži, ili štagod. Zbog toga smo razgovarali sa puno ljudi o stvarima koje su odlučili da učine za tog nekog posebnog.

GRAJM

“Dakle, počela sam da izlazim sa tim jednim likom koji je jako gotivio grajm. Dejtovali smo povremeno osam meseci i bili smo jako bliski, ali je muzika bila ono što nas je spojilo – prvobitno smo se bondovali preko UKG-a i Krega Dejvida (lol). Oduvek sam se susretala sa grajmom, ali sam namerno uvek bila u fazonu “Fuj, ne slušam to“ zato što su moji ortaci đipali uz Rinse FM u kolima, a ja sam tvrdoglavo odlučila da neću učestvovati u tome. Ipak, kada sam upoznala ovog dečka, otrčala sam kod svojih ortaka iz škole i tražila im da me nauče sve što znaju.

Počela sam da slušam sva ta sranjaI – SBTV, Rinse FM, Battle Raps, bilo kog grajm uzvođača – kako bih mogla da budem “u materiji“. U tom periodu sam skontala da mi se zapravo mnogo dopada, i postala sam iskreno zainteresovana. Nisam znala da gotivim grajm pre nego što sam upoznala njega, pa ipak, i dalje smo ortaci i redovno razmenjujemo muzičke preporuke. Ela, 25.

PROGRAMIRANJE

“Moj bivši je znao sve o kompjuterima i tehnologiji, a ja sam bila superparanoična zato što je njegova bivša takođe bila stručna za visoku tehnologiju, a njih dvoje upoznali su se na poslu i bili su zajedno godinama. Oduvek sam bila nesigurna i mislila da on misli da sam beskorisna, i tako to, što naravno nije imalo potporu u bilo čemu što je on ikada rekao; prosto sam se osećala tako. Završila sam prijavljena na kurs za kodiranje i naučila sam da programiram, a takođe sam upala i u celu tu priču o etičkom hakovanju. Bili smo zajedno samo godinu dana – očigledno je da nismo bili kompatibilni – pa ipak, sada sam mu zahvalna jer sam naučila da programiram, nebitno šta je bio pravi razlog tome. Sada znam da programiram!” Luks, 27.

EGZETER UNIVERZITET

“Upoznala sam jednu devojku preko ‘Gaydargirls’. Bile smo u neprekidnom kontaktu, a onda je ona otišla na Ibicu, a ja sam postala prenaporna, tako da mi je ona rekla da je imala trojku sa dve druge devojke (iako zapravo nije), kako bi uspela da raskine sa mnom. Bila sam očajna. Ona je zapravo želela da okonča celu priču zato što je planirala da ide na Univerzitet Egzeter kako bi izučavala nauku o sportu, i pretpostavljam da nije želela da pokuša vezu na daljinu.

A onda sam ja bila u fazonu, znaš šta, idem i ja na tvoj univerzitet. I to ću biti bolje plasirana od tebe. Imaću i više ortaka, zezaću se jače, i biću JAKO popularna i imati mnogo više riba, a možda ću i akademski biti dobra. Egzeter je bio jedan od (ja bih rekla) top pet univerziteta na engleskom, tako da to i nije bila glupa odluka, ali mi je ova situacija definitivno pomogla da se odlučim između Egzetera i Saseksa.“ Sofi, 31.

TV ŠOU FRASIER

“Prošle godine sam upoznala tog lika. On je ispunajvao sve moje uslove (bio je jako zgodan, mišićav, hipermaskulin i bogat). Bilo kako bilo, bila sam potpuno očarana njime, ali smo imali malo toga zajedničkog. On je gotivio teretanu, MDMA i… Frasier, šou kojim je bio poprilično opsednut. Na dejtovima smo satima pričali o ovom šouu, on se prisećao svojih omiljenih epizoda, a ja sam upijala svaku reč. Na kraju sam skinula, kao, sedam epizoda, i to sve zbog njega. Nije mi se svidelo. Delovalo mi je izrežirano i usiljeno.” Endi, 25.

PRESOVANJE CVEĆA

“Moja bivša je bila izuzetno spiritualna, ekološki gas, pravila je lampione od papira, bacala čini, sakupljala školjke i ta sranja. I ja gotivim sve to, ali kada smo počele da izlazimo, sećam se kako sam ponovo počela da se interesujem za prirodu, i taj jedan put sam presovala puno cveća kada je ona došla i rekla mi “Vidi moju knjigu presovanog cveća, zar ove formacije nisu prelepe?“ Bile smo u vezi preko dve godine, tako da mora da je upalilo.“ – Izi, 25.

BITCOIN

“Jebeno mrzim jebeni Bitcoin! Čak ih ni ne razumem! Otukd onda odjednom svi ovi Bitcoini oko mene? U suštini, pre tri ili četiri meseca sam izlazila sa tim likom koji je baš bio u toj priči oko Bitcoina. Puno je pričao o mogućnostima decentralizacije monetarnog sistema, i tome kako banke treba staviti u ruke ljudima, kao i sva ta druga sranja koja su me zanela tih dana. Ili me je možda zanelo to što je sa takvim žarom pričao o tome, a jako mi se dopadao. Bilo kako bilo, uložila sam u Bitcoin, pokušala da skapiram kako funkcioniše, a onda je on raskinuo sa mnom. I dalje ne kapiram u potpunosti, ali hej, možda sedim na rudniku zlata? Džo, 27.

NOJZ MUZIKA

“Bili smo zajedno dve godine, a oni su studirali muziku, tako da su očigledno bili zainteresovani za čudna sranja. U to vreme sam bio slabo samosvestan, kopirao sam tuđa interesovanja. Muzika koju su oni gotivili bila je full-on, vrištanje, grebanje po tabli i ta sranja. Preko njih sam zgotivio deo tih sranja, ali sam zapravo samo samo pasivno slušao to. Kada smo raskinuli, slušao sam dosta Julie Holter, išao ulicama samo da bih hodao, i plakao puno. I dalje mrzim nojz muziku.” Remi, 24.

