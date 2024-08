Sve što će ti se dogoditi za ovaj Prvi maj

Ukoliko nisi jedna od onih osoba koja ostaje u gradu za Prvi maj i ponosi se time, ili ove godine ne ideš na protest, ovaj praznik ćeš sigurno provesti u nekom zelenilu sa ekipom i iskoristiti ga kao valjan razlog za opijanje i ožderavanje. Iako na prvu loptu, Prvi maj deluje kao jedan naivan i radostan praznik, iza njega se kriju mračna istina i brojne zamke koje će te vrebati iz svakog žbuna. Prvo, vrlo lako može da ti se desi da ispadneš idiot, drugo – droge u prirodi su opasna stvar koje će te začas zajebati, a kao treće – desiće ti se gomila sranja, a ovo su samo neka od njih.

Neko će zabosti mesto koje ste želeli

Svake godine ista priča. Bogovi piknika nikada nisu bili na tvojoj strani, a zašto bi ova godina bila izuzetak? Unapred ćete imati savršen plan koji uključuje i savršenu lokaciju. O njoj ste prethodno raspredali na grupnoj poruci na mesindžeru u kojoj je trideset ljudi. Gusta zelena trava, mesto u hladu, dobar pogled, nedaleko od civilizacije, a opet izolovano. Međutim, već sa parkinga ćete videti šestočlanu porodicu kako se nastanila na vašoj lokaciji iz prazničnih snova. Verovatno su bili tu još od ranog jutra dok ste vi po ko zna koji put stavljali alarm na snooze. Po nepisanom prvomajskom pravilu, bićete prinuđeni da nađete novo mesto. I to će potrajati i učiniti da vaš prvomajski entuzijazam blago splasne. Što nas dovodi do sledeće stavke.

Zgazićeš u govno

Žao nam je, ali znaš da je neizbežno. Jednom godišnje odeš u prirodu i pretvaraš se da je voliš, ali žao nam je, ona tebe ne voli. Ako te sudbina ipak poštedi, pa ne zgaziš u govno (ili te ne posere ptica posred potiljka), neko od tvojih nespretnih prijatelja će na sebe preuzeti tu prvomajsku dužnost i usput će, tako smotan, izgaziti ćebe sa govnjivom nogom. Da li stvarno želiš da vam govnjivo ćebe pokvari ceo dan? Ne, ne želiš da se to desi. Budi heroj i hrabro zgazi u to govno. Okreni situaciju u svoju korist – ne kontroliše govno tebe, ti kontrolišeš govno. Samo ti si kapetan svoje sudbine.

Naješćeš se kao stoka

Mi znamo da ćeš se prejesti, tvoji prijatelji, roditelji, komšije i dalji rođaći znaju da ćeš se prejesti. Budi iskren, i sam to znaš. Nećemo te peterano osuđivati zato što svi to radimo. Ako nekada treba da imaš cheat day to je ovaj dan. Gladovaćeš narednih deset. Pa zar nije poenta prvomajskog druženja neumerenost u piću, hrani i zabavi? Samo se potrudi da ne uneseš više od četiri kilograma hrane i tečnosti u kratkom periodu jer ne želiš da ti to bude poslednji obrok. I obuci malo šire farmerke. Ili nešto na lastiš.

…a ješćeš i živo meso jer neko prvi put sprema rostilj

Velika je muka blejati pored vatre sve vreme dok se oko tebe svi ludo provode. Te zbog toga, glavni majstor roštilja nikad neće biti neko ko je to već radio i ko zna koliko je veliko smaranje obrtanje kobasica i kremenadli, već neki novajlija koji u svom CV-iju nema nijedan ispečeni ćevap. Učiniće mu se zanimljivo i pomisliće da će ispasti faca ako preuzme komandu nad rešetkom, a istina je da pečenje roštilja baš i nije tako lak posao. Potrebene su godine i godine iskustva i kilogrami mesa da bi znao kada tačno da skloniš ćevap sa vatre. Ali dobro, verovatno ćeš toliko biti pijan da nećeš ni provaliti da je ta pljeskavica koja proždireš skroz živa iznutra. Što nas dovodi do….

Razvalićeš se od alkohola i povraćati pred svima

Prvo ćeš piti viski, za koji ste se vas desetoro učipili da kupite flašu. Popićete svako po četiri gutljaja i skapirati da ga više nema. Ostalo je samo pivo koje se hladi u potoku. Međutim i pivo će ubrzo nestati. Ali vama se još pije. U vikendici ortaka nalazite rakiju i pola vinjaka. Ovaj predivni koktel, smućkan zajedno sa živim ćevapima izazvaće vatromet koji će ti biti teško da zaustaviš. Ali ne brini, ovog blama neće nikog da se seća, jer ćete svi biti razbijeni. Ono što će stvarno da te zaboli je sutrašnji mamurluk.

Gde god bio, muzika će biti sranje

Pomenuli smo već neiskusnog majstora za roštilj, e pa sa muzikom je slična situacija. Svakog normalnog će mrzeti da se bakće sa traženjem pesama, pa će verovatno neka budala preuzeti kormilo oko muzike. Pripremi se za pesme Bijelog Dugmeta, ili možda četvoročasovni trens set uz koji si zaboravio kako se igra. Ukoliko se ipak ne pojavi samoprozvani didžej, čeka te još gora situacija: svako će hteti da pusti po jednu stvar na Youtub-u i nastaće haos. Naravno kada ti budeš stigao na red, tvoja pesma će se slušati deset sekundi nakon čega će neko da je prekine i pusti pesmu koju ti nikada nisi čuo u životu. Ukoliko tvoja ekipa nije spremila svoje ozvučenje, uživaćeš u oporim zvucima tranzistora komšija koji su prostrli ćebe pored vas. Pripremi se za Đurđevdan, Tebi moja mazo i eventualno neki Cecin Beograd. Dakle, što se tiče muzike, ne postoji dobar scenario.

I za kraj – alergija

Zamisli da je nekom igrom slučaja sve zaista krenulo po planu – probudili ste se na vreme i zauzeli najbolje mesto. Prva tura roštilja je ispečena do savršenstva. Svi su srećni, nasmejani i niko nije zgazio u govno (kako?). Baš u trenutku najvećeg zadovoljstva osećaš nezaustavljiv napad kijanja. Ah da, priroda. Božanstvena priroda puna ambrozije, lipe i polena. Tvoja tri smrtna neprijatelja. Ostatak dana ćeš provesti jedva otvorenih očiju sa četiri maramice u nosu. Izgleda da ti ipak nije suđeno da se dobro provedeš ni ove godine.