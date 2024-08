Sve što želimo u 2018. je da budemo ovaj mali bog penala

Pred samu Novu godinu, „na mrežama“ se pojavio kratki video koji u 23 sekunde ilustruje želje, nade i aspiracije celokupnog čovečanstva.

Scoring twice with one shot. 😳👏 pic.twitter.com/BPmVosEtzw — wonderkids (@WonderkidWay) December 30, 2017

Klinac se sprema da izvede penal u malom fudbalu. Možda se radilo o treningu, a možda se i rešavao rezultat utakmice. Bolje je ako je ovo drugo, jer je pritisak veći, ali u suštini nije ni bitno.

Postavlja loptu stopalom na liniju, onda je dodatno namešta jer se ona kreće po neravnom linoleumu. Govori tela, i njegovog i golmanovog, govore o statusu obojice u ovoj grupi. Izvođač penala je bolje kotiran. Nonšalancija kojom se zaleće pokazuje da je ovo radio već mnogo puta ranije- da je dežurni izvođač penala, da je možda i zvezda tima. Sa druge strane, na golu je klinac kome je, verovatno zato što je mlađi i lošiji, zapalo da bude golman. To je pozicija koju niko ne želi da igra jer se lopta gotovo nikad ne dodiruje, a opasnost od poniženja – osnovnog straha svakog klinca u bilo kojoj grupi – gotovo je neminovnost.

Kako se izvođač zaleće, tako postaje jasno da će ishod ovog penala biti gol. Ali onda se desi nešto zbog čega se ovaj video prerasta u polureligijsko iskustvo. Klinac udara loptu ali silina susreta stopala i lopte lansira njegovu patiku u vazduh. Lopta ulazi u gol – golman je bio pobeđen i pre nego što je video počeo – ali patika leti ka košu u dubini kadra.

I pre nego što ona dođe do table koša, svima u sali i svima koji gledaju video je jasno da se dešava nešto specijalno. Klinac posle šuta počinje da džogira u pravcu koša i mirno gleda kako patika od table prolazi kroz mrežicu. U sali nastaje totalno ludilo pošto svi njegovi vršnjaci, koji su ga i do tad verovatno gledali sa ogromnim poštovanjem, shvataju da su u stvari u prisustvu božanstva.

Najimpresivnije od svega – čak i kada svi shvate šta se desilo, čak i kada svuda oko njega se čuju samo vrisci, a vide se samo nasumična šamaranja vazduha ruku i nogu, mali car ostaje potpuno hladan. Kao da je ovo nešto što radi svaki dan. Kao da sve nije moglo da se isto tako, potpuno nasumično, završi promašenim penalom, iskrenutim zglobom i glavom u linoleumu.

I da, ovo sve jeste samo splet slučajnosti u univerzumu koji uređuju samo zakoni fizike koje niko od nas ne razume u potpunosti. Ali to nije suština. Nije suština to što ga je usralo. Stvar je u tome što će on, i svi oni, imati priču koju će moći da ponavljaju da kraja svojih života. Što će ovaj video postojati na serverima i nakon što svi izginemo u mogućem nuklearnom ratu. Važno je to što su sposobnosti ovog klinca u kombinaciji sa nasumičnošću univerzuma stvorili uzročno-posledični sled događaja koji odstupa od svakodnevnog života. Što je, u zavisnosti od vašeg sistema verovanja, on stvorio ili anomaliju u matriksu, ili kanalisao božiju ljubav postojanja. I postao instant legenda ostavljajući svoj mali pečatu u narativu ljudskog postojanja.

A to je nešto čemu svako od nas teži svakog dana u svojim, na makro planu potpuno nebitnim, životima.

