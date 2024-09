Sve te nove NBA petorke koje jedva čekamo da vidimo u akciji

Znate šta je ono najuzbudljivije pred novu NBA sezonu? Upravo to što je – nova. Novi igrači u novim dresovima, nove taktike, novi rukiji, novi veterani, novo – sve. Taj faktor novog je moćna navlaka za ljubitelje košarke, jer budimo realni, u sportu je uvek najjače ono nepredvidivo.

Petorke na parketu baš i nisu najjasniji barometar, ali one vam prikazuju kako će neka ekipa pristupiti tekućoj sezoni, da li brane ili napadaju. Evo pogleda na neke od najuzbudljivijih NBA petorki koje ćemo gledati u ovoj sezoni. Neke su očigledne, ali sve su vredne vaše pažnje.

Kajri Irving, Džejlen Braun, Džejson Tejtum, Gordon Hejvord, Al Horford



Ova postava Seltiksa nije odigrala najsjajnije pripreme – štaviše, samo su Indijana i Čikago igrali gore od Bostona u ovom sastavu – ali uprava kluba itekako računa na njih i danas, i u budućnosti. Najgore što ova petorka može biti je kopija Golden Stejtove čuvene „petorke smrti“, u kojoj Al Horford glumi starijeg, smirenijeg, šuterski boljeg ali atletski lošijeg Drejmonda Grina, Irving orkestrira napad onako kako samo on ume, a tri sadašnja i buduća majstora se smenjuju kao opcije na spoljnim pozicijama.

U ovakvom sastavu, Kelti mogu da preuzmu svakoga svugde, a sva petorica u napadu mogu da iskreiraju sami za sebe ako ih odbrana stisne igrom na čoveka. Svi šutiraju, svi dodaju, svi su ili sadašnji ili budući Ol-Star igrači. Ova petorka je lani igrala samo pet minuta – ove sezone, jahaće ih do samoga kraja.

Kris Pol, Džejms Harden, Erik Gordon, Pi Džej Taker, Klint Kapela

Mnogo se pričalo o tome kako je Hjuston proživeo turbulentno leto. Odlasci Trevora Arize i Luka Emba-a-Muta, dvojica savršenih igrača zadatka, dolazak matorog Karmela Entonija i nagli odlazak pomoćnog trenera Džefa Bzelika u penziju malo su okrnjili reputaciju Roketsa. Malo, alo ne i previše.

Jer, okreni-obrni, Hjuston počinje ovu sezonu sa svih petoro najbitnijih igrača i dalje u Teksasu. Sva petorica su povratnici iz ekipe koja je pobedila u 65 mečeva prošle sezone, i koja je pored Voriorsa bila najozbiljniji kandidat za titulu. Ova petorka nije nova, ali kao da jeste – Pol, Harden, Gordon, Taker i Kapela su zajedno odigrali samo dvadeset i četiri minuta. Možda se ova jedinica raspadne nekim trejdom u sred sezone (Taker i Gordon su potencijalni mamci), ali ako ostanu zajedno niko do Voriorsa ili Bostona im neće moći parirati na duže od desetak minuta.

Zašto je ova postava tako posebna? Pa, lepo, imate četiri ozbiljna trojkaša, od kojih su dvojica budući članovi Kuće Slavnih i dva od pet najboljih kreatora u modernoj košarci, plus centra koji je ozbiljan defanzivac i sve je bolji iz godine u godinu. Kako se odbraniti od ove napasti u poslednjih pet minuta utakmice? Kako napasti njihovu posvećenu, marljivu odbranu koja odlično preuzima? Da, jesu nešto niži od proseka (nema više Arize), ali zato igraju kao „veliki“, savršeno uklopljeni u sistem koji im omogućuje da se iskažu u najboljem svetlu.

Prošlosezonski Roketsi su jedan od najboljih timova koji nije osvojio titulu. U drugoj godini Pol-Harden ere, možda to i prevaziđu.

Stef Kari, Klej Tompson, Kevin Durent, Drejmond Grin, Demarkus Kazins

Tja, ovo i ne treba previše analizirati. Onaj koga ne zanima kako će se Bugi Kazins uklopiti u najpakleniju petorku lige može i večeras da prestane da prati NBA.

Viktor Oladipo, Tajrik Evans, Bojan Bogdanović, Domantas Sabonis, Majls Tarner

Prvobitno sam zamislio ovu petorku sa Tadeusom Jangom umesto Sabonisa, jer Nejt Mekmilan možda ne uspe da nađe način da mladog Litvanca prošvercuje u odbrani tokom poslednjih pet minuta napetih mečeva. Jang, međutim, nije dovoljno dobar šuter spolja da bi zavrednio ovu zamenu, pa Sabonis mlađu upada u petorku jer je dosta kvalitetniji paser koji na taj način može da razradi odbranu. Sa ovom postavom, biće teško ići u skok sa Pejsersima – mnogo su krupni.

Osim toga što je ovo postava sa dva klasična centra, ono po čemu je ovo neobično je i to što ne postoji klasičan plejmejker. Oladipo i Evans će na smenu organizovati napade, probijati se do obruča, šutirati spolja i igrati pik sa Sabonisom i Tarnerom.

Viktor Oladipo je dragulj Indijane, nova superzvezda u povoju i igrač koji je prošle sezone ne samo osvojio nagradu za košarkaša koji je najviše napredovao, već se i probio do Ol-Star, Ol-NBA i najbolje defanzivne petorke lige. Ali analizirajmo malo i Evansa, koji je u životnoj formi – on je 2017-18 u očajnom Memfisu odigrao izuzetnu sezonu, kao jedan od najboljih napadača iz pik-en-rola i iz izolacijskih akcija. U Pejsersima, gde će igrati treću ili četvrtu opciju, on može biti samo komforniji.

Bojan Bogdanović je u sezoni za nama šutirao trojke preko 40%, što je rekord karijere. Tarner je interesantan mladi centar, koji deli rampe kao mahnit i pritom ume da igra i iz pik-en-rol i pik-en-pop situacija. Bogdanović će verovatno ostati tu gde jeste, ali ako on i Evans ne regresuju previše a ostala trojica uznapreduju, biće ovo baš gadna priča za protivnike.

Denis Smit mlađi, Vesli Metjuz, Luka Dončić, Harison Barns, Diandre Džordan

Ova petorka se neće sklopiti dok se Barns ne vrati sa bolovanja, ali vredi je sačekati. Izuzev Dirka Novickog, ostatak Maveriksa su sve sami mladi igrači koji će na duge staze činiti kičmu ovog tima. Smit i Dončić su budućnost – Barns, Džordan i Metjuz su u najboljim godinama. Ovo je verovatno najdinamičnija postava koju je Dalas imao u poslednjih deset godina.

Ako Džordan nastavi da radi ono što najbolje ume – kupi sve skokove i bude osnova dobre odbrane, Smit i Dončić će moći natenane da se upoznaju i uhodaju kao duo. A ako Barns reši da odigra malo timskije, onako kako je to radio u Voriorsima (što je verovatno nemoguće jer je pred istekom ugovora i probaće što više da nabudži statistiku), sistem Rika Karlajla će funkcionisati još bolje. A uz sve to, tu je i iskusni Metjuz koji iz noći u noć pruža konstantne brojke. Nema, dakle, razloga za brigu – ova petorka će redovno zatvarati utakmice i boriti se za pobede.

Jeste, neće oni baš kliknuti „na keca“, ali vredi ih pogledati s vremena na vreme. Ako i ništa barem zbog Luke.

Redži Džekson, Luk Kenard, Stenli Džonson, Blejk Grifin, Andre Dramond

Evo jedne divno nostalgične petorke. Živahni plej, snajperista na šuteru, atletski sposobno krilo, košgeter na četvorki i robusni centar stare škole. Na papiru, ovo vonja po košarci od pre dvadeset godina, i zato valjda mnoge nije ni briga. Sva petorica navedenih su i prošle sezone igrali za Pistonse, ali su na parketu zajedno odigrali tek četiri napada. Razlog je kristalno jasan – u napadu se ne zna ko pije a ko plaća, dok su u obrani preglomazni i lako im se eksploatišu falinke.

Ali, Dramond se drastično unapredio prošle godine. Sten van Gandi ga je pustio da razigrava u napadu, i asistencije su mu se popele za 14%. Blejk Grifin, sa druge strane, je suva dominacija od igrač akad je zdrav, i niko ne ume da se izbori sa njegovim atleticizmom ili čistim košarkaškim znanjem. Ako okružite ovu dvojicu nekim iole pismenim igračima, Detroit možda nije sasvim izgubljen slučaj.

Nemamo pojma jesu li ovi prisutni baš ti, ali Džonson ima tek 22 godine i dovoljno je krupan i brz da brani trojke i četvorke. Džekson je relativno prosečan, a Kenard solidan na svojoj poziciji. Niko ne garantuje da će ovi momci nadvisiti očekivanja, međutim sigurno će biti bolji nego što neki misle, a pogotovo kada ih Dvejn Kejsi pritegne u odbrani.

Režon Rondo, Lonzo Bol, Džoš Hart, Brendon Ingram, Lebron Džejms

Ako su oni Pistonsi od malopre surovo klasični, onda je ova petorka Lejkersa potpuna divljina, mada ne i nepredvidiva divljina za sve one koji prate košarku poslednjih nekoliko godina. Da li će se Luk Volton i fakat odlučiti za ovaj eksperiment nije poznato, jer Rondo i Bol na parketu u isto vreme, bez klasičnog centra i sa samo jednim proverenim šuterom ne zvuči realno…što nas svejedno ne sprečava da maštamo na šta bi to moglo da liči.

Lebron na petici nije baš neki nov fazon, ali ako liga nastavi sa „smanjivanjem“ visine na pozicijama u reketu on će itekako umeti da urniše sve „sitnije“ centre koji mu izađu na crtu. Sa Rondom, Bolom i Lebronom u isto vreme na terenu, procepi u odbrani biće pretvoreni u kratere. Teško je zamisliti ijednu drugu ekipu sa ovolikim brojem kreativnih pasera u postavi istovremeno.

Hart i Ingram su tu da prangijaju i iskoriste svako promašeno udvajanje. Šut spolja je generalno problematična stavka za Lejkerse, ali ova petorka će možda umeti to da nadomesti svojim suvim talentom…ako ikada zaigraju zajedno tojest.

Kajl Lauri, Fred Vanvlit, O Dži Anunobi, Kavaj Lenard, Paskal Siakam

Ni u Torontu se ne zna koja je trenutno najbolja petorka. Vanvlit bi definitivno mogao da istisne Denija Grina, dok će Dorel Rajt ostati po strani jer se Siakam, Lauri, Lenard i Anunobi sasvim dobro snalaze i bez njegovih ogromnih ruku u odbrani.

Kako ne voleti ovu petorku? Lenard na četvorki, a lik sa rasponom ruku od 2m22cm na centru. Anunobi ubija iz kornera, dok Lauri i Vanvlit havarišu sa loptom u rukama. Zamislite samo kako izgleda pik-en-rol u kojem krilni centar – Lenard – vodi loptu, a Lauri postavlja blok. Kako zaboga to sačuvati, pa još sa Siakamom koji hvata lob pasove i zakucava k’o od šale? Nikako, eto kako. Reptorsi će biti baš ludo zabavni za gledanje.