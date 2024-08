Svi heroji video igara sa kojima bih išao na pivo

Heroji i likovi igara često su samo previše ozbiljni, napaćeni ili naprosto dosadni. Retko koga od njih bi birao za društvo ili ne daj bože porodicu. Sa većinom ne bih želeo da čekam u redu za sladoled. Ne znam da li je to zbog velikog tereta koji svi oni nose, trauma ili naprosto njihove surealne digatalne prirode (neki od njih nisu ni ljudi), ali to su osobe (i stvari) koje je najbolje zadržati u kraljevstvu mašte i kompjuterskog koda.



Međutim, nisu svi tako jednodimenzionalni i nerealni. Tu i tamo, nađe se lik sa kojim se čovek identifikuje, sa kojim može da pronađe po nešto zajedničko i koji, čak i u mračnom ambijentu, ume da isprovocira smešak na licu igrača. To su oni likove koje zovem „ortaci“.

Nemoj da brineš, pri čistoj sam svesti, ne mislim da su mi stvarno drugari. Samo kažem da kad bi bili stvarni, to bi bili oni ljudi sa kojima bi mogao da ideš u zezanje. Bilo da sedite kući i igrate iste te igrice iz kojih su došli, bilo da idete napolje na pivo. Pa da, pivo!

Evo nekih od likova sa kojima bi rado otišao na po jedno. Da, samo jedno… I kako to misliš koje, pa točeno!

Geralt od Rivije iz franšize “The Witcher”

Geralt.

Kada se ne kljuka napicima i ne oštri svoj srebrni mač, ovaj profesionalni lovac na čudovišta generalno nema šta da radi. Ako ćemo iskreno, jedini razlog zašto uopšte oštri taj mač je to što ima nekakvu zverku da lovi oko obližnjeg sela. Mada je priznao da ponekad napitke degustira i kada nije na poslu. Imao sam dosta prilika da ga posmatram u “kafanskom” okruženju. Bilo da tragamo za informacijama o kraljevoj izgubljenoj kćeri – nije važno kog kralja, svet Vičera ih ima mnogo – bilo da samo čekamo na nekoga uz partiju gventa, Geralt je uvek opušten i uvek popije nešto. Ne znam koliko je dobro to što pije, mi nemamo Kedvensko crno točeno ni Redenijanski lager, uglavnom zato što Kedven i Redenija nisu prava mesta. Ali to me nije sprečilo da prepoznam da je Geralt neko sa kim bih definitivno mogao da se opustim petkom uveče uz tamno Nikšićko ili možda neko dobro češko pivo, mada bi on verovatno nasrnuo na poljska. Ipak, to je zemlja koja je najbliža njegovom svetu. Mogli bismo čak da pogledamo neku utakmicu na televozoru pivnice u kojoj sedimo. A ja čak i ne volim fudbal.

Dobre strane: Uprkos visoko stresnom poslu, Geralt je generalno opušten lik i imao smisao za humor.

Loše strane: Šanse da smo pošli u pivnicu na “samo po jedno” su minimalne. Šanse da ću se sutra probuditi u zatvorskoj ćeliji – zato što Geralt nije mogao da nađe brodea pa ga je gradski policajac zaustavio zbog toga što ne nosi jedan, već dva ogromna mača na leđima – vrlo visoke.

Ezio Auditore od Firence iz franšize “Assassin’s Creed”

Ezio.

Ovaj čovek nije neko s kim se pije pivo, već vino staro koliko i Rim i to verovatno na velikom imanju na jugu Italije. Međutim ovo je moj tekst. Kada najlegendarniji i najveći „asasin“ svih vremena bude pisao svoj tekst “Svi ljudi iz pravog sveta sa kojima bih pio skupa vina” onda će moći i on mene da tera da pijem šta god on hoće, pa bilo to i vino (bljak).

Zašto onda s njim? Pa zato što je čovek i po. Za nekoga ko je tragično izgubio gotovo celu porodicu, celog života držao se, što bi rekli, kao lav. Šaljiv je i zabavan i bila bi čast slušati o njegovim bitkama koje je borio protiv Templara i njihovog pokušaja da zavladaju svetom u njegovo vreme… A onda bi morao da ga razočaram time što bih mu saopštio da je kraj bitke za slobodu na vidiku, ali bih naravno sačekao da završimo sa pivnicom, čisto da ne bismo tu ostali čitavu noć dok se čovek sastavi. Mada, možda se i ne bi napio od tuge, nije Ezio takav lik.

Dobre strane: U slučaju da dođe do kavge, Ezio će da ih sredi (jednom sam ga video kako je sredio preko čak 100 italijanskih vojnika). Nema potrebe da iko drugi ustaje.

Loše strane: Moj obični život bi se završio te večeri jer bi me Ezio regrutovao kao „asasina“, unutar oživljenog reda ubica koji se sprema da vrati slobodu ljudima (dobro je da asasini rade iz senke, taman ćemo odmah tamo da naiđemo na “vladare”) i sve pre nego što Geralt stigne da nas uvali u nevolju.

Nejtan Drejk iz franšize “Uncharted” i Lara Kroft iz franšize “Tomb Raider”

Nejt.

Nejt i Lara zaista idu u paru. Oboje su lopovi, oboje su obrazovani na nivou za koji ti nemaš ni vremena, ni živaca, ni novaca – osim ukoliko nekako ipak planiraš da diplomiraš i doktoriraš i istoriju i arheologiju i nekoliko mrtvih jezika. Ustvari, oboje su gejmerska ekvivalenta Indijane Džounsa i ne preterujem kada ovo kažem, oboje bi ga pojeli za doručak. Bilo bi i previše zanimljivo slušati o njihovim pustolovinama i blagu koje su pronašli (a neka i pokrali, genijalni ili ne, računaj da ti za stolom sede dva najuspešnija arheologa i lopova svih vremena).

Lara.

Ustvari, kad malo bolje razmislim, daleko bi pametnije bilo utrošiti Nejtovo i Larino vreme u muzeju ili na nekakvoj turističkoj lokaciji sa bogatom istorijom. Bili bi oni ultimativni turistički vodiči. A sigurno bi nekim čudom zavšrio sa njima na avanutri ili bi neki od predmeta i lokacija razgledanja ujedno bili i predmeti njihovih svršenih avantura. Ali hej, jednom kad smo već seli u birtiju, ko će da mrda? Geralte, dodaj tu kriglu ovamo!

Dobre strane: Imaš dve Vikipedije za stolom, i to sa pravim informacijama, činjenicama, opisima…

Loše strane: Postoji visoka šansa da će doći do nadmetanja usled čega ćemo svi morati da ih mirimo, što neće uspeti zato što neće moći da se slože da su podjednako pametni i kul.

Eli iz franšize “The Last of Us”

Eli.

Eli je samo opasna. Toliko. Kada bih pričao o tome kroz šta je prošla, samo bih upropastio igru. Radi se o jednoj prijatnoj i druželjubivoj mladoj devojci kojoj ne želiš da staneš na žulj. Ali sve dok nema klikera (zombija) i svi su na sigurnom, Eli ostaje šaljiva i pritom vrhunski trol. Mogu da je zamislim u našem svetu, verovatno najviše od svih nabrojanih, jer je gotovo sve u vezi nje krajnje realno. Nekako imam osećaj da bi joj se intimni ambijent birtije dopao, još ukoliko ima žive muzike mogu da je zamislim kako se tu oseća kao kod kuće.

Dobre strane: Eli napokon može da se opusti od konstante jurnjave i bitke za život uz dobro pivce i živu muziku.

Loše strane: Nema loših strana.

Kratos iz franšize “God of War”

Kratos.

Kratos je taj sa kojim bih čekao ni na sladoled, ali to bi značilo da imamo boga za stolom. Najzanimljivijeg od svih. To je ujedno i tip koji može da popije nehumane količine, a da pritom nastavi kao da je popio čašu mleka. Planina testosterona koju zovemo Kratos služio bi kao poseban dodatak našem stolu, usled čega konobar ne bi znao da li da donese svu burad koju ima ili jednostavno pozove interventnu. Ta količina mišićnog tkiva nije ni legalna, ustalom, šta je sa svim tim hladnim oružijem? Potpuno bi promenio znače

nje opisa “momak sa kratkom frizurom”.

Dobre strane: Nikad više piva, a sve to plaća Grčki Partenon.

Loše strane: Svi bi prilazili da pitaju u koju teretanu Kratos ide.

Kapak

Da, da, bilo bi to zanimljivo veče. Geralt i Ezio bi jedan drugom prepričavali koga su sve savladali ne bi li ustanovili ko je više mačo, što je besmisleno s obzirom da sede za istim stolom sa Kratosom. Nejt i Lara bi se svađali oko porekla nekog afričkog plemena čije ime ne mogu ni da izgovorim, kao i oko lokacije amajlije koje je to isto pleme koristilo za obrede i u religijske svrhe. Jedina koju bi ja tu možda interesovao bila bi Eli (ne na taj način, Eli je istog seksualnog opredeljenja kao i ja). Tu je uvek i Kratos koji bi povremeno ispravljao Nejta i Laru oko mitologije i stalno pitao kad može da ide kući, gde god to bilo.

Broj stolica – osam (dve za Kratosa).

Broj litara piva – neodređen.

Broj izazvanih tuča – barem dve.

Pobednik turnira u obaranju ruka – ne ja.

Broj slomljenih stolica – dve.

Konobar! Daj još jednu rundu, ovu ja častim!

