Svi sportovi koje ćete igrati za Prvi maj i kako će se oni završiti

Želim da verujem da još postoje ljudi koji se dvoume između odlaska na prvomajske proteste ili prvomajsku bleju. Pre tri godine pisali smo o apsurdu te same dileme, te bi čovek pomislio da će se cela stvar sa protestima ugasiti, ali nije. Rodila se Inicijativa Ne davimo Beograd, čiji su počeci tek naznačeni u pomenutom tekstu, i novi protest u Beogradu, onaj koji je organizovan sa sindikatima, je najavljen.Tako da je prvi na listi sportova za koje ćete se možda opredeliti upravo naša već lepo uvežbana atletska disciplina – protestna šetanja ulicama.

Ali ne brinite, osvrnuću se i na sve druge sportove u kojima pokazujemo izuzetne sposobnosti, kao što su: badminton, mali fudbal na neadekvatnoj poljani i nezaobilazni frizbi.

Sport: Protesti

Ono što je odlično kod ovog sporta je to što od vas zahteva najjednostavniju opremu. Ako ste građanin Beograda dešava se u vašoj neposrednoj blizini, što znači da se ne treba cimati ni do kakve prirode.

Kako će se završiti:

Šetaćete koliko god možete, a onda ćete zabosti pivo ili kafu. Biće vam žao ljudi iz trafika i kafića koji rade na praznik rada ali će vam ipak biti drago što su zadovoljili vaše potrebe. Osećaćete se dobro, solidarnost je uvek dirljiva, inspiriše, poverovaćete u promene, bićete optimistični čak i u sredu. Onda ćete u četvrtak ponovo biti na poslu.

Sport: Frizbi

Frizbi se, preko besplatnih primeraka koji su se delili uz sladoled, uvukao u tradiciju našeg piknikovanja. I nekako to pljosnato parče plastike zaista deluje vrlo kul, baš kao sa reklame u kome se veseli ljudi dobacuju dok razdragani zlatni retriver poskakuje sve dok ga ne ščepa u letu prikazanom u usporenom snimku.



Kako će se završiti:

Vrlo brzo ekipa shvata da jako mali broj ljudi frizbi zapravo ume da baci, a još manje hvata. Što znači da se igra uglavnom svodi na to da se frizbi vadi iz žbunja i trči po njega dok ostali čekaju. U nekom momentu zafaliće činija za mladi luk i rotkvice pa će frizbi da se plakne u obližnjoj česmi i dobije novu funkciju.

Sport: Badminton

Badminton deluje baš strava, kao zabavan, a lagan sport. Lepo je gledati čudnovate loptice kako se kreću po nebu. Ako niste previše netalentovani, dosta lako se hvata sam mehanizam koji omogućava sasvim solidnu razmenu udaraca.



Kako će se završiti:

Jedna po jedna loptica će završiti na drveću ili krovu, ili u predubokoj travi. Neko će pomisliti kako je dobra ideja kamenom ili štapom da je skine odatle. Nakon što zamalo ne ubije nekoga, ekipa će shvatiti da je možda ipak dosta sa sportom. Neko će još zaključiti da bi sve išlo bolje da se uložilo u pravi, a ne kineski badminton.

Sport: Mali fudbal na neadekvatnoj poljani

Muškarci će da se poskidaju do pasa i cirkaju pivo pored dimčine i mesa koje posvećeno i fokusirano gledaju. Međutim, jedan do dva roštilj majstora su sasvim dovoljna. Zato će drugi muškarci doći do lopte, a zatim kamenjem i majicama obeležiti dva gola na neravnoj podlozi.

Kako će se završiti:

Povredama. Iščašenjima zglobova zbog kamena, voćke ili džombe u zemlji koja se našla ispred nekoga ko se nevino spremao za pas. Možda čak i povredom uzrokovanom nešto grubljim startom. Da, to je samo mali fudbal i ne igra se u zlatne gaće, ali neko uvek poželi da se seti starih dana i onog perioda u životu kada je bio neprikosnoveni vladar školskog terena.

Onda kada je jedino fuca bila važna.