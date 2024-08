Svingeri vernici o kinki seksu i Hristu

U mnogim društvima i hrišćanskim tradicijama, vanbračni seks se najstrože zabranjuje ili barem ne odobrava. Ali ko kaže da vernici nisu friki? Onlajn grupe i forumi nude seksualno aktivnim vernicima priliku se ujedine sa istomišljenicima, da jedni drugima pruže pomoć i podršku. Ovo važi za sve, a posebno za hrišćanske svingere.

Dvoje vernika koji ćemo zvati Gospodin i Gospođa Džons su u braku već 33 godine, ali povremeno imaju seksualne odnose sa drugim parovima. Na svom podkastu We Gotta Thing, oni savetuju slušaoce na temu pomirenja naizgled sukobljenih ideologija, verskih načela i seksualnih sloboda.

Videos by VICE

Pitali smo ih o ovoj ravnoteži, o osudi ostalih vernika, i o tome šta im deca kažu.

VICE: Recite nam za početak kako ste se upoznali?

Gđa Džons: Radili smo u istoj banci, ja na šalteru dok sam još studirala. Jednog dana su nam banku opljačkali, a moj budući suprug bio je jedan od ljudi koje su iz centrale poslali kako bi utvrdili koliko je tačno novca ukradeno.

A kako ste se upustili u sving i razmenu partnera?

Gđa Džons: Nekako slučajno. Rezervisali smo letovanje u Meksiku u jednom nudističkom odmaralištu – hteli smo seksi okruženje. Naknadno sam naišla na jednom forumu na nekog ko kaže da to mesto „prihvata lajfstajl“. Nisam znala šta to znači, o kakvom stilu življenja pričaju.

Posle smo se raspitali i shvatili da je to sve za svingere. Trebalo je odlučiti – da li da otkažemo rezervacije, ili da odemo kao da nam to nije problem. Jasno je bilo da nisu ekskluzivno za svingere, pa smo odlučili da ipak odemo i vidimo na šta to liči, čisto iz zabave. Upoznali smo veoma zanimljive i nimalo nametljive ljude, niko nam uopšte nije smetao, svi su bili vrlo otvoreni. Tako je sve počelo.

Ko je od vas prvi predložio da se i sami oprobate? Ili ste istovremeno postali zainteresovani?

Gđa Džons: Prvo smo mislili da nije to za nas, ali onda je on naišao na onaj podkast, jedan od prvih posvećenih lajfstajlu. Rekao mi je, „moraš ovo da čuješ“. Bilo nam je smešno, sve te hipotetične situacije, ali onda smo počeli da pričamo u stilu: „Da li tebe ovo privlači?“ Bilo nam je zabavno i seksi, budilo nam je maštu.

Da li sledite neka interna pravila po pitanju odnosa sa drugim parovima ili pojedincima?

Gđa Džons: Naša cela veza bazira se na pravilima, nikad ih ne kršimo. Na primer, kondomi su obavezni. Takođe, oboje imamo pravo veta. I uvek smo u istoj prostoriji, ne radimo ništa pojedinačno.

Sve nam zavisi od trenutka u kom se nalazimo: pomeramo granice kad smo raspoloženi da isprobamo nešto novo. Sva pravila dogovorimo pre samog okupljanja ili čega već.

Gdin Džons: Postoji mnogo stilova kod razmene partnera: voajerski, egzibicioni, istopolni, mekana razmena (može sve osim penetracije), kompletna razmena (može i penetracija). Mi smo za kompletnu razmenu ali situaciono, načelno sve može u zavisnosti od situacije.

Sa jednim parom spremni smo za ovo, sa drugim za ono. Šta god odgovara i nama i njima u datoj situaciji. Uživamo u toj vezi koja se razvija između svo četvoro ljudi.

Da li vaši prijatelji i članovi porodice znaju da ste svingeri?

Gđa Džons: Pročulo se kod nas u crkvi pre godinu dana, i bilo je strašno. Neko je saznao i požalio se pastoru, on nas je pozvao na razgovor, na kraju su nas izbacili iz verske zajednice. Ljudi su nas osuđivali, šokirani, nisu želeli ništa da čuju. Posle smo morali sami da kažemo bliskim prijateljima i članovima porodice.

Gdin Džons: Kad je javnost saznala, mogli smo ili da ukinemo vebsajt i pravimo se da ničeg nije ni bilo, ili da prihvatimo taj novi stil življenja i svima kažemo „Ovo je sada naš identitet“. Lajfstajl nam je postao toliko važan, i prijateljstva koja smo tamo razvili, da smo se odlučili za drugu opciju.

Morali smo da objasnimo stvari porodici i prijateljima, ali oni su nas prihvatili i razumeli. Čak nas je i ćerka podržala, a ona najbolje zna koliko smo bliski.

Gde leži spoj između vaše vere i vaših seksualnih interesovanja?

Gđa Džons: Svaki pojedinac mora sam da uklopi odluke koje donosi sa životom koji živi. Mi smo uspeli da pomirimo veru i lajfstajl, između ostalog zbog onog kroz šta smo prošli kada je crkva saznala. Shvatili smo da je vera nešto šire od verske organizacije. Crkva je organizovana religija koju vode grešni i nesavršeni ljudi. Vera je nešto drugo. Ljudi nas osuđuju, ali nama je samo božiji sud bitan.

Gdin Džons: Svi koji slušaju naš podkast znaju da smo hrišćani, a čak nam se obratilo desetak pastora i drugih sveštenih lica koji takođe ovako žive. Jedan od njih nudi informativni kurs o uklapanju hrišćanske vere i svinga. Mi želimo da se obratimo svima onima koji se još kriju, da im pružimo informacije kako bi lakše pomirili svoju veru sa svojim interesovanjima. Želimo da ih uputimo na profesionalce, savetnike i sveštenike koji će im na tom putu pomoći.

Da li vam se nekad javlja ljubomora?

Gdin Džons: Bili smo u braku 29 godina pre nego što smo se u ovo upustili. Prvi put nam je bilo čudno; ja inače nisam ljubomoran, tako da nisam bio siguran šta to osećam. Taj drugi par je živeo na drugoj strani kontinenta, u srećnom braku, nije bilo logičnog razloga za ljubomoru.

Rekao sam joj, „Osećam nekakvu nesigurnost, čekaj malo da probam da to rešim, da se zajedno izborimo sa tim.“ Par meseci kasnije, uspeo sam da shvatim da sam novu situaciju povezivao sa jednom iz davne prošlosti, sa devojkom iz srednje škole. Uspeo sam da raščistim to sebi u glavi.

Sving i razmena partnera znače da će moja žena povremeno imati odnose sa drugim muškarcima, ali će svaki put izabrati da se vrati kući sa mnom. Ljubomora se više ne javlja. Nema nikakvog razloga, stvarnog ili imaginarnog, za takva osećanja.

Da li vam je sving ojačao ili unapredio vezu?

Gđa Džons: Mislim da nije direktno, osim što sad bolje komuniciramo. Već smo imali dobar brak, tako da je za nas sving timski rad. Bitno je da se ljudi slože. Mi o svemu pričamo, sve razmotrimo prvo na individualnom nivou a onda i sa partnerom. Tako se odnos produbljuje.

Na koje biste poteškoće upozorili parove koji krenu sa tim?

Gđa Džons: Treba paziti da vam sving ne postane najvažnija stvar u braku. Treba ostati realan. Što se tiče ophođenja sa drugim parovima, nekad je komplikovano upoznati ih i uveriti se da stvarno imaju stabilnu vezu – jer niko ne želi dramu, niko ne želi da drugima pravi probleme. Dakle, proveravajte parove unapred, pa ako prođu, možete da se opustite i uživate.

Da li vam je sving ojačao veru?

Gdin Džons: Naša je vera u Isusa Hrista, ne u neku određenu dogmu. Evo kako ja na to gledam – kad je čovek deo crkve, neko drugi mu definiše pravila odnosa prema Bogu. Ali onda na scenu stupi stvarni život, pa počnu da se dešavaju stvari koje se u ta pravila ne uklapaju. Tu čovek mora da sebi dozvoli da sva ta pravila sam redefiniše. Mi smo svoju veru ustrojili po fundamentalnim principima hrišćanstva, ne po pravilima koja nam nameće određena organizacija, institucija, ili knjiga.