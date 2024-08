Štrajk taksista u Beogradu: Većina udruženja ne podržava proteste

Protesti taksi preduzetnika nisu neobična pojava, budući da je u njihovom poslovanju oduvek postojao niz nerešenih pitanja poput kriterijuma za izdavanje licenci, postojanje divljaka, monopolizacija lokacija od posebnog značaja poput aerodroma i slično. Od pojave Car:go aplikacije, koja je postala centar sukoba i inicijalna kapisla za raplinjavanje nezadovoljstva, tenzija sve više raste.

Situacija je danas eskalirala blokiranjem, odnosno stvaranjem kolapsa na Slaviji. Nakon gotovo desetočasovnog protesta taksisti su se povukli. Razlog za to, javlja Blic, je postignut sporazum sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovaj list piše da je dogovoreno da Ugovorna privredna taksi komore Srbije prekine sa protestom, a da njeni predstavnici nastave učešće u Radnoj grupi za izradu nacrta izmena i dopuna Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Iako su izvojevali malu pobedu taksisti nisu imali podršku većine udruženja u današnje blokiranju beogradskih ulica.

I stvarno, neko od menadžera Beotaxija odsečno kaže u slušalicu: „Niti štrajk podržavamo, niti štrajkujemo“. Nadležna osoba u Plavom taxiju još je lakonskija, i na isto pitanje veli samo kratko „ne“.

Ni ružičasti, Pink taxi, nema ništa sa uličnim neredima, što takođe obznanjuje kratkom odričnom replikom. Žuti taksi, međutim, ima svašta uz „ne“ da doda, odnosno osoba iz uprave ovog udruženja.

„To rade ‘divlji’ taksisti kojima njihova kvazi udruženja naplaćuju to što preko njih taksiraju“, objašnjava čovek sa druge strane žice. Žuti su ozbiljna kuća koja ubira samo procenat.

S druge strane, Alfa taksi „podržava građansko pravo vozača da se izjasne“, al’ ljubazni ženski sopran ne izgovara reč „štrajk“ iz opreza. Istina je da posao trpi, da su klijenti na čekanju, dodaje, ali se zna da je osnovno ljudsko pravo pretežnije.

Beogradski taksi je „suzdržan“. „Svaki od kolega ima prava da radi šta hoće, ipak su oni samostalci“, i ta je žena vrlo ljubazna.

I u Alo taxiju, kao i u drugim udruženjiima, prvo dobijamo nekog iz kol-centra, da bi nas taj preusmerio na menadžment. Međutim, u slučaju Alo taksija takav neko ne postoji, ili kol-devojci njegov broj nije poznat.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da ne postoji nijedan jedini razlog za štrajk taksista. Ona je objasnila da je njihove zahteve Radna grupa koja radi na Izmenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju već prihvatila kao deo izmena i dopuna. „Ne žele Uber i Car:go, neće ih biti. Ne postoji nijedan jedni razlog za bilo koju vrstu štrajka i nije korektno da se zaustavljaju građani“.

Ovo su rekla vodeća taksi udruženja, po izboru Vicea. Jer, kad pitamo običnog taksistu koje su organizacije vodeće, on odgovara: „Misliš – najbrojnije?“. Po njemu su sve to „ista govna“, da ga doslovno citiramo.

Suštinski, on priča, radi se o haosu koji traje već 30-40 godina. Oblast je hteo da uredi gradonačelnik Bogdan Bogdanović, i naručio opsežnu studiju sa dve adrese. Beogradskog i novosadskog Saobraćajnog fakulteta. I obe su došle do istog zaključka, matematičkog. Jedno vozilo treba da sleduje na 800 građana.

„Nas zvaničnih danas ima bar duplo toliko, a gde su ‘divljaci’ i nove usluge poput Ubera“, opisuje sve težu egzistenciju beogradskih taksista, nakon tog poslednjeg pokušaja uređivanja. Sada niko ne misli na sudbinu vozača taksija, već kako da skupi kajmak sa tog gustog mleka.

Ipak, iako nemaju jednoglasnu prodršku udruženja u kojima su, taksisti nisu odustali od svojih zahteva – dobijanje formalnog dokumenta kojim će taksisti postati formalni članovi radne grupe, kao i nezdovoljstvo zbog predloga zakona koji treba da bude usvojen.

Boško Vukojević, savetnik u Komori, ranije je upozorio da ukoliko niko ne bude odgovarao na njihove zahteve, postoji drugi plan koji se odnosi na radikalizaciju protesta. On i nekoliko njegovih kolega otpočelo je štrajk glađu.

On je za Prvu televiziju izrazio i svoje nezadovoljstvo zbog poslovanja aplikacija koje po njemu nemaju pravo na rad.

„Oni nemaju pravo na prevoz putnika. Po zakonu nemaju to pravo, to je vrlo lako dokazivo. Te kompanije za aplikacije rade tri godine. Ako je jednoj državi potrebno tri godine da shvati da ih neko vara, a dokazaće se vrlo brzo da je tačno što vam pričam, ne razumem kako funkcioniše država“, rekao je on za portal B92.

S druge strane kompanija CAR:GO dematuje navode taksista da je njihovo poslovanje nelegalno.

„Poslovanje kompanije je elektronsko i svi CAR:GO partneri su uredno registrovani i plaćaju svoj porez koji je veći od paušalnog poreza koji plaćaju taksi preduzetnici, te je tako CAR:GO legalan i transparentan i nudi transparentnu uslugu svojim korisnicima na otvorenom tržištu.“, navodi se u saopštenju.

Fotografije sa protesta pogledajte dole.