Tattoo majstori iz Srbije govore šta treba da prestanete da tetovirate

Tetoviranje nikada neće izaći iz mode, a čini se da isto važi za loše tetovaže. Ja se uglavnom suzdržavam da javno pričam kakve su dobre, a kakve loše, jer i sama imam gomilu gluposti na sebi – od nonsens tekstova Nika Kejva na gruzijskom, preko sazvežđa mog horoskopskog znaka, do Luciferovog pečata na nozi. Jednom sam čak plakala posle tetoviranja jer sam umesto enegrama dobila deformisano jaje sa deformisanim linijama. Nisam ekspert, očigledno.



Takođe, kada istetoviraš znak demona na dlanu gubiš pravo da kritikuješ tuđe tetovaže – zato sam se obratila stručnjacima. Nekoliko tattoo majstora iz različitih gradova u Srbiji mi je ispričalo o stilovima i motivima koje bi najradije zaboravili.

Pročitajte kakve tetovaže su odavno izašle iz mode iako su još uvek popularne kod nas. Šta se najčešće traži i koje preporuke ovi tattoo majstori imaju za ljude koji razmišljaju o novoj tetovaži. Leto je prava prilika da pokažete umetnost na telu, samo oprezno da posle ne biste plakali kao ja.

Đole Brk Tattoo (Kraljevo)

Živim i radim u Kraljevu. Kao i većina momaka i devojaka koja tetovira, želeo sam da imam neki svoj stil i fazon. Ali jebiga, skontao sam da su patriotizam i tri prsta još prisutni mnogo kod naših ljudi. Najviše od svega mrzim da radim crkvene motive i krstove. Osećam kad mi dođe neko sa takvom idejom u glavi da je radi, da će svakog trenutka na moja vrata pokucati svešteno lice i nositi kandilo i vodicu da osvešta i tu osobu i tetovažu. To i tribali su mi nekako najvše isfurane stvari koje ne želim da vidim niti radim.

Najviše od svih stilova za koje znam volim da radim takozvani whip shading i geometriju – jer braća Rusi. Uglavnom ljudi dolaze sa idejama koje su nemoguće da se izvedu i koje su u njihovim očima lepe, a u mojim očima: Bato, zbog ovoga je Juda izdao Isusa. I tako posle dosta ubeđvanja uspem da ih nateram da promene i uradimo nešto što će izgledati top, da bi na kraju rekli e, bio si u pravu. Po mom mišljenju, nisam baš siguran koliko je whip shading aktuelan u Srbiji, ali to je jedan on najjačih stilova tetoviranja zbog Rusa opet koji su to doveli na neki viši nivo.

Marina (Novi Sad)

Najviše ne volim da radim, ono što neki ljudi traže i na žalost mislim da nikad neće prestati, je znak beskonačnosti, neke baš sitne tetovaže, tipa broj, datum, strelica, inicijali i ne volim toliko da radim sa bojama i to pogotovo ne sa belom jer nije najzahvalnija za tetoviranje i nije baš dugotrajna kao npr. crna. Ako je cela tetovaža u jednoj boji to mi izgleda zanimljivo i malo drugačije ali ljudi to retko traže.

Volim da radim tetovaže u mom stilu. Jedan od omiljenih motiva su biljke i imam sreću da ljudi koji mi se javljaju u većini slucajeva žele takve stvari koje ne odstupaju previše od mog stila tetoviranja i zahvalna sam im na tome. Javljaju mi se ljudi sa zanimljivim idejama i to mi se sviđa.

Filip Tattoo (Niš)

Svaki iskusniji majstor željan napretka izbegava da radi slova i prostije stvari jer mu oduzimaju vreme i energiju i nije ispunjen kao kad uradi neki realizam. Ja volim slova i linije, to mi je super. E sad, niko ne voli znak beskonačnosti, pero i u njemu natpis freedom, jer to na svakom koraku u celom svetu možete videti, uglavnom kod devojaka, mada sam ja lično radio infinity i momcima.

Pred leto nikako tetovaže u boji na velikoj površini jer sunce utiče na mladu kožu koja je tek počela da se regeneriše i može da izbledi, pogotovo žuta i bela (koja može i da požuti). Ako se ipak radi onda zaštitni faktor 50 minimum na tet, ali tek kad on lepo zaraste.

Naši ljudi u inostranstvu uglavnom traže srpske motive iako kući idu dva puta godišnje. Vole svoju zemlju pa to istetoviraju. Ja to ne volim lično, te patriotske, ali udovoljavam im. Najpopularnije trenutno su satovi. Džepni sat ili običan sa njima važnim brojkama i tako dalje. To nikako da prođe. To je za svakog majstora smor.

Definitivno nam je drago što je pre par godina prestala manija tribala i kineskih slova, IMA BOGA! Ovi što traže portrete su klijenti i mušterije, a ovi što traže tribale su pacijenti. Lobanje su uvek kul i traže se, svaki majstor ih voli.

Mandale su jako popularne kod ženske populacije i mogu baš dobro da izgledaju. Kod nas u Srbiji nisu kao u inostranstvu ali menjamo svest mušterijama polako i mislim da napredujemo i idemo u dobrom pravcu. Kod muškaraca religijski motivi definitivno, što je jako dobro za rad ukoliko ti dozvole da uradiš svoj dizajn ili sliku koju želiš, a ne onog anđela što pola sveta ima urađeno

Ruža naravno nikad nije izašla iz mode i dalje se masovno radi, da li kao detalj slike ili samo ona i dalje je jedan od napopularnijih motiva i najprodavanijih.

Oskar Tattooer (Novi Sad)

Trend koji verovatno u globalu prolazi je stigao tri godine kasnije i kod nas, preskoči ga. Tattoo nije klasičan proizvod koji kupuješ tako što ga prodavac skida sa police. Tattoo je emocija, period u tvom životu, stav, uspomena, tradicija.

Koliko je bitan sam dizajn toliko je bitan i ceo proces, ideja, odabir majstora koji ti odgovara, nestrpljivio čekanje skice, tetoviranje- sve mora da bude pre svega profesionalno, prijatno, da postoji dobar kul flow između vas. Nije bitno da tattoo bude kruta replika nečega što si video online. Volećeš ga još više ako znaš da je poseban dizajn, urađen samo za tebe.

Zato savet kada razmišljaš o tetovaži, obrati pažnju na svoja osećanja, na ono što voliš, obrati pažnju na svoj život. Pronađi neki detalj, nađi majstora koji ti odgovara, čiji stil ti se sviđa i on ili ona će bez problema ilustrovati tvoju zamisao, keep it simple. Slušaj savete onog koji tetovira, radio je to 2, 3 hiljade puta, moraš imati poverenja. Na taj način nećeš imati trendovski tattoo, već nešto sto je samo tvoje!

Lično, fokusiram svoj rad na floru i faunu. Sve oko nas su betončina i asfalt, priroda mi nedostaje. Iz tog razloga preferiram tetoviranje biljaka, životinja, insekata. Zaboravili smo da delimo planetu sa njima pa nastojim da nas podsećam na to.