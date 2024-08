Tenšin Nasukava je novi heroj kik-boksa

Zvezda je rođena, i zove se Tenšin Nasukava. Ovaj mladi japanski kikbokser je ne samo dobar borac, nego i ima stila – obratite samo pažnju na njegove odore, na način ulaska u ring, na avangardni dizjan njegovih šorceva, štitnike, na frizuru. Valja ovde podsetiti da su ljudi trošili silne novce na kikboksere koji nikada nisu postali nešto bitno. Jer, ni svo zlato sveta ne može od solidnog borca učiniti šampiona, kao što ni razni pirotehnički efekti pri ulasku ne mogu popraviti nečiju nepopravljivo lošu harizmu. Ali to nisu Tenšinovi problemi – jer on je dobar, i još bitnije, zabavan. Takvog momka ne marketirati kao svetsko čudo bio bi doslovno zločin.

Sa osamnaest godina Nasukava je već imao skor 16-0 među profesionalcima. Pre godinu i po, u decembru 2016, Tenšin je ušao u ring protiv Vančalonga, tajlandskog šampiona turnira na čuvenom Lumpini Stadionu. Borba je kratko trajala, a pamtiće se po spektakularnom bek-kiku koji je patosirao Vančalonga i upisao nokaut pobedu za Japanca. Samo dva minuta pre toga, Vančalong je pokušao da niskim šutevima skloni Tenšina na bezbednu distancu, što je mladi borac efektno iskontrirao. Kako god okrenuli stvari, Nasukava je suvereno izdominirao ovu borbu i tako postao popularniji nego ikad, zajedno uz kratki klip već spomenutog nokauta koji je ubrzo postao popularan internet viral.

Danas, Nasukava ima dvadeset leta i još uvek u licu liči na momčića, međutim njegovo telo govori drugu priču. Momak je nabio mišića i jači je nego ikada – trenutno, on se bori u organizacijama RISE, Knock Out i Rizin, i neporažen je u sve tri. MMA fanovi ga najviše znaju po njegovom radu u Rizinu, gde on redovno premlaćuje neke MMA amatere i njima slične dunđere. Da, Rizin je šou i Rizin je privlačan publici, ali ako vas zanima kvalitetan kik-boks, onda gledajte njegove KNOCK OUT borbe. Tamo ćete videti pravog Tenšina Nasukavu.

Šta sve Tenšin ume?

Tenšin Nasukava, pre svega, ima dovoljno moćnu ruku da nokautira protivnika što i redovno čini – a publika to mnogo voli. Nasukava je levoruk, i poseduje klasičnu „levu kombinaciju“ direkta i kružnog udarca nogom. Takođe, on je izuzetno brz, ali ima i odličan pregled onoga što se dešava u ringu. Njegova levica je ubojito oružje kojim obara protivnike, dok ih prethodno nogama drži na bezbednoj udaljenosti. U borbama sporijeg tempa, Nasukava ima više vremena da se namesti u željeni stav i tako natenane izabere strategiju, što je izgleda dobitna formula za iskusnije ali sporije Tajlandske boksere sa kojima se Tenšin ranije suočavao.

Rekli smo već da je Nasukava levoruk, i on tu svoju prednost obilato koristi. Jedan od njegovih specijaliteta je levi direkt, koji je dovoljno brz da izbegne direktno sučeljavanje sa protivničkim gardom. Uopšte, njegovi direkti su dosta brzi – pogledajte ovaj detalj iz borbe sa Vizanlekom, kroz čiji je otvoreni gard on ležerno prolazio.

Međutim, ono što je vrednije od brzine je mogućnost anticipiranja, a Nasukava je tu poput nekog dobrog šahiste. On itekako ume da proceni pravi trenutak kada treba promeniti tempo i unerediti protivnika. Pogledajte ovde kako je nasankao Vančalonga lažnim direktom, a onda ga dočekao na lakat. Da, da, na lakat – navodno tu omraženu tehniku među japanskim borcima.

Nasvukavin levi direkt je jednako efektan u održavanju distance kao i njegove noge. Ako promašite u šutu, sve su šanse da će vas Tenšin ostaviti bez zuba dok tražite balans na jednoj nozi. U napadu, levi direkt pogađa telo i mami protivnika da pređe u kontru, ili da se još više zatvori. Neuspeh posle napada u telo dovodi do ovakvih situacija poput ove ispod sa Vizanlekom.

Jedna od najinteresantnijih Tenšinovih partija bila je ona protiv Suakima, koja se odigrala februara 2018. Suakim je stari šampion Lumpini Stadiona, i ovaj meč bio je vredno iskustvo za mladog šampiona. U prve tri runde, Nasukava je bio agresivniji i kvalitetniji rival. Međutim, on se uspaničio u finišu meča, pa ga je Suakim rutinski uvlačio u konopce i onda ga napadao.

Suakim je uspešno iritirao Tenšina svojim radom nogu i kratkim šutevima, a kada je dodao u to još i efektan direkt stvar se baš iskomplikovala. Nešto niži i „kraći“ Nasukava nije mogao da uđe u razmenu direkta onako kako je on hteo. Stoga, on se odlučio da borbu nastavi uz veću upotrebu krošea kako bi iskontrolisao Suakimove ruke. Srećom po njega, to je prošlo bez posledica – ova strategija, iskustvo kaže, može itekako da vam se obije o glavu.

Kada je u problemu, Nasukava stisne zube i osloni se na ili eskivažu, ili levi kroše. To je, priznaćete, sasvim efikasna strategija za umornog „levaka“. Jedino što se ovako gubi određeni element snage, ali bože moj, ne može se baš sve postići.

Osim povlačenenja i levog krošea, jasno je da je Nasukavina strategija u fazi umora da udari što jače može i usput se nekako skloni. Poslednji minut-dva četvrte runde sa Suakimom su pokazale sve vrline i mane ovog pristupa. Suakim se kretao kako se i generalno kreće, dok je Tenšin trčao za njime i besciljno ulazio u klinčeve i pokušavao da kako-tako iskontroliše borbu.

Suakimova visina je takođe zadavala probleme Nasukavi, jer je Japanac konstantno ostajao „kratak“ na levici. Suakimove ruke nisu eksplozivne poput Tenšinovih, ali ga je dužina sve vreme držala u borbi, dok je Nasukava morao da zapne iz petnih žila kako bi dohvatio svog protivnika, a i da se više izmiče kako bi izbegao njegove kontre.

Nažalost, nekompetentno suđenje upropastilo je opšti utisak ove borbe. Arbitri su otvoreno stali na Tenšinovu stranu, davali mu duge periode odmore nakon klinčeva u četvrtoj i petoj rundi, i insistirali da se Suakim služi ilegalnim tehnikama (što nije tačno). Svejedno, uz sav arbitražni javašluk, ovo je jedna sjajna borba koja zaslužuje vašu pažnju, i možete je pogledati ovde.

Čekajući Takerua

Raspisasmo se mi ovde o mladome Nasukavi, a nismo vam čak ni spomenuli koliko je kvalitetna njegova tehnika udaraca nogom, koja je povukla iz njegove Kjokušin ekspertize. Ali dobro – ono što ste dosad naučili je to da je Tenšin Nasukava ozbiljan borac, i da je ono najbitnije sada pred njime, a to je mega-borba protiv Takerua Segave. To je jedan od onih mečeva zbog kojih fanovi ne spavaju od uzbuđenja – Tenšin, najbolji borac u KNOCK OUT organizaciji, protiv Takerua, ikone K-1. Njih dvojica su u istoj težinskoj kategoriji, iz iste su zemlje, i na papiru bi ova borba morala da se desi. Za sada još uvek nema dogovora, ali dotle, zašto ne maštati o ovom meču koji će najverovatnije odlučiti ko je najbolji kik-bokser sveta u bantam kategoriji.

Takeru je daleko od nepoznanice. On voli blisku borbu i dobro gađa telo, ali zanimljivo je da je čak devedeset posto njegovih napada svedeno na niske napade nogama ili „ček-kikovima“ sa distance. Takeru nije majstor fintiranja kao Suakim, već stalno pokušava da vas napadne i uzme vam santim prostora. Međutim, Takeruovi udarci uglavnom služe da iznerviraju protivnika. Tenšin je konkretan čovek, on pažljivo odmeri šta i kako i gleda da napravi najviše štete u najpovoljnijem trenutku.

Takeru, doduše, ume jako dobro da se odbrani od onog „umornog“ levog krošea koji Nasukava forsira kad se umori. Najbolja odbrana od tako nečega je prilazak i snažni udarci u telo.

Ono što je ovde ključno je to da u celoj bantam kategoriji ne postoji bolji „insajder“ od Takerua, koji živi od bliske borbe i udaraca u telo. Njegova „kiler“ kombinacija je desni kroše u telo, pa levi u glavu. Ako Takeru uspe da satera Tenšina u tesnac, biće u dobroj prilici da mladom asu nanese njegov prvi poraz.

E sad, problem je ovde što Takeru nije poznat kao odličan defanzivac. On ne ume kao Suakim da se drži van dometa, već često srlja ka protivniku i ume da primi pesnicu u glavu kad najmanje treba. Dobar rad nogu ga zbunjuje, i loš je u jurnjavi. Kada se Tenšin i Takeru budu sastali, biće to fascinantan okršaj čoveka koji izuzetno gađa spolja i „pleše“ oko protivnika, i bengera koji voli da se krlja izbliza. Sve nam govori da će ovo biti borba za sva vremena.

Dok do toga ne dođe, ovo vam je sasvim dovoljno da shvatite da je Tenšin Nasukava prava stvar, i zašto se ljubitelji kik-boksa lome da dođu do njegovih snimaka. Mladi Japanac već sad ima ozbiljan borački CV, a najbolje je tek pred njime.