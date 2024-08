Testirali smo pića za koja kažu da mogu da ti pomognu da prođeš test na drogu

Tekst je prvobitno objavljen na VICE US.

Kada je reč o balansiranju profesionalnog života sa makar i povremenim duvanjem trave, američki duvači moraju da hodaju po tankoj žici. Uprkos tome što je njena rekreativna upotreba legalna u devet država, a medicinska u 29, zabrana konzumacije marihuane na federalnom nivou znači da poslodavci širom zemlje imaju pravo da odbiju da zaposle ili da otpuste svakoga ko ne prođe test na THC.

Iako Džef Sešns izgleda veruje u suprotno, bezbrojne studije su pokazale da je marihuana znatno manje opasna od drugih droga A klase, kao što su heroin i kokain, i mnogo bezbednija od legalnih suptanci kao što su alkohol i duvan. Da stvar bude apsurdnija, kada je reč o testiranju zaposlenih na drogu pre ili posle – što je u najvećem broju slučajeva neka vrsta ispitivanja urina – marihuana je spustanca kojoj je potrebno najviše vremena da izađe iz vašeg sistema.

Prema istraživanju koje je objavilo Uduženje za menadžment ljudskih resursa, oko 57 posto američkih kompanija podvrgavaju svoje zaposlene testovima na drogu. To je znatan pad u odnosu na 81 procenat iz 1996, moguće zbog toga što poslodavci uviđaju da im je sve teže da nađu kvalitetne kandidate koji su u stanju da ih prođu.

Srećom po njih, i po one od nas koji povremeno uživamo u buksni posle posla, ili po one koji koriste marihuanu za lečenje inače neizlečivih hroničnih bolesti, postoji čitava industrija posvećena tome da prođemo na tom užasnom testu mokraće. Bez prethodnog obaveštenja, možda postoji nekoliko načina da to rešite – da istog momenta date otkaz, ili da podmetnete mokraću nekog svog strejt prijatelja. Ali ako vam šef saopšti tu vest samo par sati ranije, uglavnom imate samo jednu ostvarivu opciju: detoks piće.

Ima nekoliko takvih na tržištu, „pročišćavajućih suplemenata“ koji na prvi pogled ne deluju kao nešto više od običnih biljnih energetskih napitaka. Na poleđini svake flaše, objašnjenja koja se koriste su namerno neodređena.

„Ispijte čitavu bocu 60 do 90 minuta pre željenog vremena.“

„Učestalo mokrenje ukazuje na to da prolazite kroz optimalno pročišćenje.“

Ova pića umeju da budu skupa – i do 60 dolara po flaši – ali to je mala cena kada ti je posao doveden u pitanje. Sva ona nude jednu istu stvar. Privremeno čišćenje mokraće od THC-a, dokle god preparat koristite tačno onako kao što je navedeno.

Ali da li oni uopšte funkcionišu? Ovo je pitanje na koje su navikli i namarljiviji istraživači Gugla. Kako stoji stvar, izgleda da su sve dostupne informacije o ovim napicima za detoks ili očigledno plaćena promocija jednog ili drugog brenda, ili dolaze od sumnjivaca sa korisničkim imenima kao što su Stoner4Lyfe420, na forumima o marihuani starim osam godina.



Kao takve, odlučii smo da ispitamo proizvode tri brenda:

– Detoxify Xxtraclean Herbal Cleanse (13,93 dolara)

– Rescue Detox Blueberry Ice Instant Cleansing Energy from Applied Sciences (22,99 dolara)

– Stinger Detox ‘The Buzz’ Deep System Cleanser (18 dolara)

Naš test je bio jednostavan. Na Amazonu smo za sedam dolara i 99 centi naručili pakovanje od 10 testova mokraće na THC, i regrutovali jednog redovnog rekreativnog duvača vutre – dvadesetosmogodišnju ženu koju ćemo zvati „Džolin“ – da ispitamo ove napitke tokom jednonedeljnog perioda, bez izmena u navikama u konzumaciji vutre. Isprobavala je po jedan napitak na svaka dva dana, i prolazila kontrolni test pre nego što počne da pije bilo koji od njih, da bismo bili sigurni da je i dalje pozitivna, pre nego što počne da ih pije. Onda je pratila uputstva sa svake boce, da bismo videli da li će moći da piški čisto.

Džolin je na testu na drogu pre nego što je počela da pije napitke bila itekako pozitivna na THC. Fotografiju je napravila autorka.

Na fotografiji iznad možete videti prvi Džolinin test, pre nego što je počela da uzima napitke. Bio je itekako pozitivan. C na testu stoji za Kontrolu. Linija pored toga označava da li je test negativan ili pozitivan. T stoji za Test. Ako se linija pojavi na T, test je negativan. Ako se linija uopšte ne pojavi, test je pozitivan. Kao što možete da vidite iznad, Džolin nije uspela da označi T, zato što je bila naduvana.

Testovi za droge koje smo kupili su prilično standardni testovi mokraće. Zato što piškiš u čašicu, skineš poklopac sa testa za drogu, zatim umočiš mali pravougaoni deo na oko 10 sekundi. Za rezultate je potrebno oko pet minuta. Test koji smo mi kupili zbog ovog eksperimenta se koristi samo za detektovanje THC-a, i ničega drugog.

Konteksta radi, treba naglasiti da Džolin konzumira marihuanu malo manje od prosečnog duvača, ali ne mnogo manje. Tokom nedelje, posle posla, skoro svaki dan poduva jedan pajp, a vikendom duva dva do tri puta dnevno. Povemeno je uzme i u jestivom obliku, ali obično se drži tradicionalnih metoda duvanja – bongova, pajpova ili džointa. Na ambalaži većine ovih napitaka za one koji mnogo duvaju stoji upozorenje da uzmu dvostruku dozu, ili uzmu koncentrisaniju verziju, i ako duvate manje- više koliko i Džolin, verovatno ćete imati različite rezultate. A nijedan od naših rezultata ne treba smatrati za naučne ili pouzdane.

TEST PRVI: Rescue Detox Blueberry Ice Instant Cleansing Energy

Prvo smo dali Džolin da isproba 503 mililitra Rescue Detox-a. Prema Karen, veoma dragoj gospođi iz službe za mušterije koju smo pozvali na broj naveden u dnu flaše, Džolin je trebalo da izbegava jelo pet sati pre čišćenja. Srećom, bila je nedelja, pa se Džolin probudila posle četvoroipočasovne dremke, nakon što je čitavo jutro duvala i jela makarone sa sirom, kao što se to obično radi.

Karen joj je rekla da popije Rescue sat vremena pre „vremena za čišćenje“, da onda dvaput ponovo napuni bocu vodom, i to popije u roku od 30 minuta. Onda je trebalo da piški tri puta, nakon čega bi trebalo da bude čista tri do pet sati. Prilično veliki posao!

Napitak kao takav je bistar, neonski žute boje i izgleda blago radioaktivno. Džolin je rekla da ima ukus kao veštačke borovnice, i da se ukus zadržava u ustima. Ispila ga je u roku od deset minuta, a onda je dvaput ponovo napunila flašu, ispijajući gutljaj za gutljajem vode čudnog kusa, dok joj se stomak nije naduo od litre i po tečnosti.

Posle tri mokrenja, koja su, po Džolininim rečima, „izgledala kao da sam pila mastilo“, uradila je test. Zapravo je jebeno i upalilo. Iako je linija bila tanka, to se ipak računa. Džolin je bila negativna na testu za THC, uprkos tome što je samo par sati ranije poduvala nekoliko pajpova marihuane. Obe smo bile prilično šokirane ovakvim razvojem događaja.

Linija je tanka, ali je tu.

Konačna ocena: 4. Ako sledite uputstva, možda ćete proći test, ali ekstremna boja vaše mokraće bi mogla da bude znak upozorenja na kliničkom testu. Osim toga, količina vode koji morate da popijete je malo preterana.

TEST DRUGI: Detoxify Xxtraclean Herbal Cleanse

Dva dana i jedan pozitivan test na drogu kasnije, ponovili smo proces i isprobali bocu od 591 mililitra Detoxify Xxtraclean-a. Na internetu smo našli pomešane kritike za njega, a Džolinin partner ga je i ranije bezuspešno probao, pa nijedna od nas nije imala velike nade.

Za razliku od Rescue Detox-a, Džolin nije dobila instrukcije da se uzdrži od hrane, ali je trebalo da što ranije prestane da uživa marihuanu. Umesto toga, ona je odlučila da dune dok ga pije. Ne treba naglasiti da ovo ne savetujemo bilo kome čije zaposlenje zaista zavisi od toga da li će proći test na drogu.

Napitak je bio „ukusa tropskog voća“, i jarke, sirupaste crvene boje. Džolin je ispila bocu do dna („Ima ukus kao Five Hour Energy pomešan sa veštačkom krvlju“), a onda je ponovo napunila – ovog puta samo jednom – i popila to 15 minuta nakon što je prvobitno iskapila bocu.

Prema Benu, monotonom voditelju Detoksifajevog serijala na Jutjubu, ’Back2School’, koji podučava gledaoce kako najbolje da koriste njihov proizvod, nakon tri do četiri inicijalna mokrenja, trebalo bi da narednih pet sati budete čisti na testiranju. Džolin je sledila njegova uputstva i piškila („potpuno normalne žute boje!“) tri puta, a zatim je uradila test.

Uprkos tome što je duvala dok je pokušavala da očisti svoje telo od vutre… Džolin je prošla na testu. Nije bilo tragova THC-a. Linija je bila tanka, ali ponovo, bila je tu.

Konačna ocena: 4+. Ne morate da pijete toliko vode, i mokraća vam nije sumnjive boje, ali posle toga je Džo ceo dan boleo stomak. Verovatno vredi?

TEST TREĆI: Stinger Detox ‘The Buzz’ Deep System Cleanser

Pokazalo se da je bocu od dva decilitra Stingera bilo mnogo lakše popiti. Džolin kaže da mu je ukus kao ishlapeli gazirani sok od grožđa. To baš i nije pozitivna ocena, ali izgleda da je bio najbolji, što se tiče ukusa. Nakon što je brzo ispila bocu, Džo je morala četiri puta da je napuni vodom i popije ukupno litar tečnosti, a onda da piški standardna tri do četiri puta, pre nego što uradi test.

Ovaj mališa bi navodno trebalo da bude pet puta jači od ostalih Stringer Detoksovih proizvoda, i nakon poslednjeg testa mokraće u okviru ovog eksperimenta, izgleda da su te tvrdnje osnovane. Dok su ostali detoks napici davali jedva negativne rezultate, Stinger je doneo prvu čistu duplu crvenu liniju. Bravo, jebote.

Konačna ocena: 5. Ne samo da je doneo definitivni negativni rezultat, već je takođe i najboljeg ukusa, količina koja je trebalo da bude ispijena je bila najmanja, i posle toga nije bilo nikakvih probavnih problema ili mučnine.

Ponavljamo, ovo očigledno nije bio naučni test, i neko sa drugačijim navikama duvanja, ili neko ko je veći, manji, ili više ili manje aktivan nego Džolin bi mogao da postigne drugačije rezultate. Ovi napici funkcionišu tako što razređuju mokraću do tačke kada THC-a ne bude ni u tragovima, a vitamini, minerali i boja koji su takođe izgubljeni u procesu razređivanja bivaju nadomešteni, da ne bi bile izazvane sumnje. Iako bi ispijanje nečeg ovakvog trebalo da ostane relativno neprimećeno, ovo verovatno nije potpuno siguran način da se prođe test na drogu. Ali bolje išta nego ništa! Na kupcima je da procene da li je bolje izgubiti novac na to, ili potencijalno izgubiti posao.