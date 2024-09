Tetovaže na licu su sada normalne

Mnogi mladi ljudi se odlučuju da istetoviraju lica. Kao i sve veća prodaja paracetamola i sve više neprekidnih povika da „Već znate ko je“, ovaj trend u velikoj meri inspiriše nova generacija repera; rođenih na muzičkog platformi Saundklaud, koji čine muzički žanr koji se prilično prigodno zove Saundklaud rep.

To je veoma specifična grupa umetnika, sa svojim melanholičnim kreštavim vokalima i potmulim udaranjem bas bubnja osamsto-osmice, često mogu da se opišu kao spajanje I Miss You grupe Blink 182 i New Slaves Kanjea Vesta.

Post Malon, odgovor hip-hopa na pivske batice, i dalje nosi punđicu, i iznad jedne obrve ima istetovirane reči „Kloni me se“, i „Uvek“ i „Umoran“ ispod oba predvidljivo tamna podočnjaka. Lilu Ksanu – melanholičnom batici odevenim u uličnu odeću, koji je jednom Tupakovu muziku nazvao“dosadnom“ – naziv njegove sopstvene pesme Xanarchy mu se uvija oko obrva, dok nas „ZZZ“ podseća da je i on, izgleda, uvek umoran. Pokojni Lil Pip je, prilično tragično, na čelu imao natpis „nafatiraj se, umri mlad“, dok Čaki Dol Tekaši 6×9 u duginim bojama ima „69“ razbacano po licu, u stiu Gučijevog monograma. Čak i mamin sin Džastin biber ima mali krst ispod oka.

Kako se fanovi solidarišu sa svojim zvezdama, tetovaže na licu postaju sve češće. Na Instagramu, golobradi tinejdžeri crtaju po svojim licima Tekašijeve ili Lil Zanove tetovaže. Potražite #Facetattoo na Instagramu, i naći ćete na hiljade trinaestogodišnjaka koji postavljaju fotografije svojih lica umrljanih u vrbino drveće i debele rimske brojeve svojih omiljenih repera.

Ali tetovaže na licu su postojale mnogo pre strimovanja muzike. Originalna latinska reč za tetovažu je „stigma“, što znači, „osobeni znak usečen u meso roba ili kriminalca“. U staroj Grčkoj i Kini su obeležavali ljude zbog gnusnih zločina ili zbog vlasništva. Grčki car Teofil se osvetio dvojici monaha koji su ga kritikovali tako što im je na čelima istetovirao 11 stihova jedne opscene psme. Danas bi takav gotički patern izgledao kao da se monasi spremaju da izbace ubistveni miks.

Do pre samo par godina, tetovaže na licu su gotovo ekskluzivno bile vezane za članove bandi: tetovaže svastika na čelu vođa Arijevskog bratstva, kao što je ona Krtisa Aldžijera, krune sa pet šiljaka na vratovima pripadnika hispano zatvorske bande Latinski Kraljevi i “Norteño” tetovaže koji predstavljaju bandu Naša familija sa severa Kalifornije.

U drugim kulturama, tetovaže na licu imaju religijski značaj. Maorkinje sa Novog Zelanda često imaju „moko kaule“ tetovaže na bradama, sa simteričnim izvijenim obrascima. Ovo označavanje se smatra za fizičku manifestaciju njihovog stvarno identiteta (svaka Maokrinja nosi moko unutar svog srca, tatu majstor ga jednostavno izonosi na površinu. Žene iz plemena Kutia Kond, iz Orise u Indiji, krase se geometrijski poređanim tetovažama na licu, da bile sigurne da će ih prepoznati kada odu u svet duhova.

„Kada su ga pitali šta krst na njegovom licu simbolizuje, 21 Sevidž je samo iznervirano odgovorio, ’To je nož’“.

Ali uz porast njihove populanosti, tribalne tetovaže su izgubile svoju duhovnu konotaciju. „Na nesreću, tetoviranje je postalo žrtva kulturološkog prisvajanja“, kaže Gaj Neutron, tatu majstor u Lov Hejt Soušal Klabu. „Njihov značaj je u velikoj meri izgubljen“ (a evo i dokaza: kada su Majka Tajsona pitali za njegovu maorsku tetovažu na licu, on je objasnio da je prvobitno želeo da istetovira nekoliko srca, ali da se onda odlučio za neke „tribalne stvari“).

Posvećenike tetoviranju takođe nervira kako sveprisutnost tetovaža na licu umanjuje njihov značaj. „Ispod oka meni stoji ’NO1’, da bih se setila da sebe uvek stavim na prvo mesto“, kaže Nikita, bivša tatu artistkinja o važnosti svojih tetova na licu. Frustrira je kada ljudi sa minimalnim brojem tetovaža prekriju lice. „To pozersko sranje: to uništava čitavu scenu. Moj vrat i lice su mi bili ciljevi iz snova, ne možeš jednostavno da preskočiš ranije korake“.

Više ne u potpunosti rezervisani samo za kriminalce i religiozne, suze i vrtložne paterne ćete češće naći na tinejdžeru u prevelikoj grandž košulji, ili na šminkerki koja na Instagramu postavlja tutorijale o senčenju očiju. Šta onda stoji iza njihove ogromne popularnosti kod repera sa Saundklauda?

Postoji neki nihilizam i pankerska nonšalancija koja prati ove šarene, trajno odvaljene repere. „Ja sam samo na neku foru hteo da iznerviram svoju mamu“, rekao je Post Malon o svojim tetovažama. Kada su ga pitali šta krst na njegovom licu simbolizuje, 21 Sevidž je samo iznervirano odgovorio, ’To je nož’. Kultura koja okružuje tetovaže na licu je nonšalantna: zaspiš, i zaboraviš da si ikada pristao da ti ortak nažvrlja slomljeno srce na jagodici. U Vice dokumentarcu Lažni Ksaneks, vidimo UK repera Klejtona kako drogirano kljuca dok mu na licu tetoviraju „IZGUBLJEN“. Postoji čudno spajanje trajnosti tetovaže i opuštenosti kojom joj se pristupa, da bi se stavilo do znanja da te više nije briga.

Popularnost tetovaža na licu takođe dosta toga duguje samomotivaciji. One funkcionišu kao posvećenost tome da postaneš dovoljno uspešan da ne moraš da se povinuješ poslu od 9 do 5 i petljaš po tabelama u Ekselu. Lil Pip je 2017. rekao za i-D: „Imam tetovažu slomljenog srca na svom licu od svoje sedamnaeste godine, samo da bih naterao sebe da stvarno napravim neka sranja“. Arnoldisdead, reper iz kolekitva Xhanarchy Lil Ksana – rekao je nešto slično kada je objašnjavao zašto na jednoj strani lica ima portret Ane Frank (ili „Ksan Frank“ kako ju je on idiotski reimenovao). „Bilo je ljudi u istoriji koji nisu imali moć kontrole, da stvarno sa svojim životom urade ono što žele… biti zatočen u kući i na kraju umreti… batice, ja umirem da pravim muziku“.

Još jedan razlog za sve te tetovaže na licu mora da ima veze sa time kako mogu da te učine ozloglašenim, i funkcionišu skoro kao brendovi. Pre nego što ju je skinuo, tetovaža korneta sladoleda na obrazu Gučija Manea mu je bila zaštitni znak, praćen uparenim zlatnim lancem optočenim dijamantima. Isto važi i za vanzemaljca Lil Pampa – doprinose ozloglašenosti, te tetovaže su ljudski logo.

Ali tetovaže na lice mogu da skrenu pažnju i na ljude koji nisu slavni. Razgovarala sam sa Bekom, muzičarkom i pripadnicom obezbeđenja. Njene tetovaže na licu, kojih ima ukupno devet – od nežnih zvezda, do lovorika – polarizuju mišljenje. „Zašto i dalje pratim ovu ludaču“, kaže jedan muškarac, predvidljivo skriven iza anime avatara. Drugi fan vrišti, „AH, KAKO TI JE SLATKA TA MINI HAKU TETOVAŽA“! „Ljudi mi kažu da me one čine zanimljvom, objašnjava Beka. Za par meseci, broj mojih pratilaca je sa 4 hiljade porastao na 11, što mora da ima veze sa tetovažama. Trudim se da snimam selfije tako da mi se vide tetovaže na licu, zato što mi to donosi lajkove“.

Tetovaže na licu su umesto kapuljača na glavama postale novi način da odvratiš penzionera od toga da sedne pored tebe u autobusu. Njihova popularnost će rasti, dok drugi načini za plašenje odraslih – velike, zjapeće rupe u ušima, ili drečava zelena kosa – gube svoju subverzivnu vrednost. Neće proći mnogo vremena pre nego što će generične pop zvezde kao što su Lijam Peijn imati istetovirano „jebi se“ ispod svojih savršeno hidriranih podoćnjaka. To više niije stigma, već reklama.