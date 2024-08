The Breeders je još uvek najbolji američki podrumski bend

Prvobitno objavljeno za Noisey.



Podrum Kim Dil je mesto, kako ga ona opisuje, „gde nastaje magija“. Ili tačnije, mesto gde za njen bend, The Breeders, nastaje muzika.

Videos by VICE

Iako je neprikosnovena indi-rok ikona, Dil se 2003. godine vratila u rodno mesto na Srednjem Zapadu, u Dejton, u saveznoj državi Ohajo, kako bi pomogla pri staranju o majci koja pati od Alchajmera. Njena bliznakinja i još jedna članica grupe, Keli Dil, živi u istoj ulici. Ali Kimin podrum je taj koji služi kao štab za The Breeders i čini se da u ovom trenutku ona ne bi ni volela da je drugačije. Jer posle toliko godina neizvesnosti, The Breeders kakvih se svi sećaju su ponovo tu, sa prvim albumom posle čitave decenije.

“Magični” podrum porodice Dil dobro je služio bendu tokom godina. “Još devedesetih, Džim [Makfirson, bubnjar] i ja postavili smo izolaciju na tavanicu”, kaže ona preko telefona ispred Starbaksa. “Bas gitara, doduše, predstavlja problem. Dugi talasi koje ona emituje prolaze kroz zemlju, tako da moramo da pazimo na jačinu našeg basa. Ljudi iz kraja znaju da smo u bendu. Ne znaju mnogo o njemu, ali nemaju ništa protiv nas. Ali ne bih volela da probudim neke dete samo da bih mogla da otpevam svoju pesmu. Pre mnogo godina smo imali pritužbe, tako da vodimo računa da ne budemo preglasni.”

To što The Breeders vežbaju u podrumu nije samo pitanje pogodnosti. To je i jedina opcija kad živite u Dejtonu.

“Razmišljali smo da potražimo mesto za probe koje bismo iznajmljivali zato što nemam koncertni razglas”, objašnjava ona. “Ali tako nečega ni nema ovde u Dejtonu. Nema čak ni mesta za probe bendova. Takvo nešto ne postoji. Svirate u nečijoj garaži ili podrumu.”

Dejtonu nedostaju mnoge stvari, ali on je dom za tri četvrtine benda, da ne pominjemo njihove moćne lo-faj drugare Guided By Voices. Džim Makfirson, čija supruga pomaže pri staranju o gospođi Dil, dane provodi radeći kao stolar.

“Džim radi po čitav dan u Klejtonu, u Ohaju, koji je na 40 minuta vožnje odavde”, kaže Di. “Posle posla, on dolazi ovamo i svira. Ključno je da bubnjar živi u istom gradu, čoveče! Bubnjar koji živi u istom gradu je presudan. Dakle, Keli, Džim i ja živimo u istom gradu, a Džozefina [Vigs, basistkinja] je u Njujorku. Ona dolazi kolima na otprilike svakih šest nedelja i ostaje sa nama nedelju dana.”

To što su sva četiri člana The Breeders na udaljenosti koja može da se pređe kolima bilo je od vitalnog značaja za održavanje onoga ljudi nazivaju “klasičnom” postavom na okupu — zato što je tokom godina kroz The Breeders prošlo mnogo raznih članova. Na vrhuncu sviranja basa za Pixies, Dil je 1989. godine iz čiste zabave osnovala ovaj bend zajedno sa Tanjom Doneli iz Throwing Muses. Vigs se ubrzo pridružila na basu i one su izdale debitantski album Pod 1990. godine, a nakon toga i EP Safari. Nedugo potom, Doneli je otišla da bi osnovala Belly. Sa članstvom benda u stalnom previranju, The Breeders su, što se kaže, zatalasali scenu, tek kad su im se pridružili Keli Deli i Džim Makfirson.

Ova verzija benda je 1993. godine, naime, objavila drugi album Last Splash, koji je neočekivano postao jedan od legendarnijih albuma alternativnog roka — ne samo kod kritike, već i u komercijalnom smislu. Na snazi hiperaktivnog singla “Cannonball”, Last Splash se prve godine prodao u više od milion primeraka samo u Sjedinjenim Državama, i u još oko milion širom sveta. Odjednom su The Breeders postali veći nego što su Pixies ikad bili; išli su na turneju sa Nirvanom i Lolapaluzom, krasili naslovnice časopisa i dominirali istovremeno MTV-jem i modernim rokerskim radio stanicama. Ali nije im bilo suđeno da potraju. Upravo u vreme kad su planirali novi album, Keli je uhapšena za posedovanje heroina i ubrzo posle toga krenula na rehabilitaciju. Kim je nastavila uz Makfirsonovu pomoć i 1995. godine objavila album pod novim imenom kratkog daha The Amps. Činilo se da je ova verzija The Breeders odsvirala svoje.

Skok u 2012. i prošle su tri godine otkako su The Breeders u sopstvenoj režiji izbacili svoje poslednje izdanje, EP Fate To Fatal 2009. godine. Kim Dil se i sama tokom godina mučila da ostane trezna, ali su se ona i Keli povremeno vraćale da bi snimile dva albuma sa The Breeders — Title TK iz 2002. i Mountain Battles iz 2008. — sa potpuno drugom ritam sekcijom koju su činili Hoze Medeles i Mando Lopez. Dil je toj verziji benda dala nadimak East Los Breeders, ali ni njoj nije bilo suđeno da potraje. Dil je 2012. godine napustila ponovo okupljene Pixies koji su počeli da rade na prvom albumu posle 23 godine i objavila niz sedmoinčnih singlova pod svojim imenom.

“Nije bilo planova da se snima bilo šta novo sa The Breeders. Radila sam svoje solo stvari”, kaže Kim. “Keli je bila ta koja je predložila da se ponovo okupimo. Sedela sam na njenom kauču, a ona je rekla: ‘Kim, znaš li da je sledeće godine 2013? To je dvadeset godina od izlaska albuma Last Splash. Možda bi bilo strava pozvati Džima i Džozefinu i pitati ih da li bi sa nama odsvirali par koncerata da to proslavimo.’ A oni su bili za.”

Isprva je bilo lako okupiti staru bandu. Brzo su, međutim, izgubili kontrolu nad idejom da čitav projekat ostane sveden. To prosto nikad nije moglo da se zadrži samo na nekoliko koncerata za godišnjicu i dok ste trepnuli četvoro članova benda ubacilo se u fazon povratka na velika vrata.

“Izdavač 4AD je saznao za to i poručio nam da bismo mogli nešto da objavimo”, dodaje Kim. “Imala sam sa njima sporazum još od osamdesetih koji je bio veoma prijateljski nastrojen prema umetniku i prema kom nisu mogli da prepakuju stvari i reizdaju ih. Mislim da je najčešći slučaj s tim formatom samo pokušaj zgrtanja love. Ali u ovom slučaju, većina ljudi nije ni čula B-strane singlova ili EP-jeve Safari i Head To Toe, tako da je bilo mnogo toga što može da se izda a da ljudi nisu imali priliku da to čuju. I tako je 4AD rekao da će izdati boks set, a to se onda pretvorilo u pravu pravcatu lavinu.”

Potražnja za slavljeničkom turnejom The Breeders pod imenom LSXX bila je toliko velika da se prenela na sledeću godinu, što, kako ističe Dil, “više uopšte nije bila 20. godišnjica, čoveče! Ljudima nije ni bilo bitno. Oni su samo želeli da nas gledaju uživo. Tako smo mogli da izbacimo iz seta pesme koje ne podnosimo, kao što su ‘Mad Lucas’, i zamenimo ih novim. I ljudi su nam govorili da treba da snimimo sasvim nove pesme. Imali smo ‘Walking with a Killer’ iz mog solo serijala, odsvirali smo je u podrumu i zvučala je stvarno dobro. I tako smo je ubacili u set i rekli: ‘Čoveče, treba ovo da snimimo.’ Čak i ako ne snimimo album, možemo da snimimo samo tu pesmu.”

Ono što je započelo kao samo jedna pesma, postepeno je prerastalo u pesmu za pesmom. Ohrabrenje da nastave sa stvaranjem stizalo je sa svih strana: od fanova, prijatelja, pa čak i iz tako malo verovatnog izvora kao što je njihov koncertni agent. “On nam nikad ne govori ništa lepo”, smeje se ona. “On je uvek gos’n Negativni, u fazonu je: ‘Nikad ništa nećete uraditi.’ Ali ovaj put nam je čak i on rekao: ‘Narode, zaista morate da izdate novu ploču.’ Lepo je kad su svi uzbuđeni zbog vas. Svi smo želeli da snimimo novi album.”

Deset godina posle Mountain Battles, The Breeders su se vratili dugoočekivanim petim albumom All Nerve. Sesije za njega započele su u Elektrikal Audio studiju Stiva Albinija u Čikagu, gde je bend snimio sve albume sem Last Splash. Prve dve snimljene stvari bile su naslovna numera i “Skinhead #2”, koja se već nalazila na koncertnoj set listi benda.

All Nerve je najavanturitističkiji album The Breeders još od, nećete se iznenaditi, Last Splash. Tu je obrada Krautrok bogova Amon Düül “Archangel Thunderbird” koja ima savršenog smisla. Vigs peva glavni vokal i dočarava smrtno ozbiljan ton u jezivoj “MetaGoth”. Očigledna hodočasnica benda, Kortni Barnet, peva prateće vokale u “Howl at the Summit”.

Dil kaže da je većina stvari nastala organski. Na primer, u glavi su počele da joj se pojavljuju pesme koje je smislila još pre mnogo godina. Delovi “Howl at the Summit” i “Wait in the Car” prvobitno su nastali u vreme Title TK, dok se pesma koja otvara album “Nervous Mary” prvi put ukazala Kim do se tuširala — osamdesetih.

“Da, ta je začeta još osamdesetih”, kaže ona živo se prisećajući svega. “Ušla bih pod tuš i pevala: ‘Waaaa, waaa, waaaa!’ Radni naslov pesme bio je ‘Scena pod tušem’, a deo sa Kelinom gitarom bio je označen sa ‘Psiho’ [imitira muziku iz Psiha]. I tako je Psiho gitara bila namenjena za ‘Scenu pod tušem’. Bilo to dobro ili loše, ideje mi se jave u glavi i onda se razvijaju. Ne volim kad to radim s namerom, javiće mi se same.”

To što se All Nerve pojavio 25 godina posle Last Splash čista je slučajnost, ali značaj tih četvrt veka ne ostaje nezapažen kod Kim Dil. Kad joj to napominjem, ona brzo dodaje da je ovaj album zapravo trebalo da bude treći album The Breeders.

“To je upravo ono što je trebalo da uradimo jebene 1995”, ističe ona. “Zaista. Ne znam šta se desilo. Upravo gledam u Džima u kolima i… evo šta ja mislim. Kad bih morala da kažem da žalim za nečim u životu, to bi onda bilo to. Džim i ja smo samo krenuli dalje. Prebacili smo na The Amps u fazonu ‘Mi se ne zaustavljamo.’ Ali Keli i Džozefina, svaka iz svog razloga, morale su da naprave pauzu. Možda s ove distance uviđam da je i Džim i ja trebalo da zastanemo, dozvolimo devojkama da se regrupišu, pa bismo krenuli dalje s novim elanom.”

Prolaze dve sekunde. “Džim odmahuje glavom”, dodaje Dil uz smeh.

Za sada The Breeders deluju kompaktnije i stabilnije nego što su ikad bili. Od ponovnog okupljanja za turneju LSXX, sestre Dil, Makfirson i Vigs funkcionišu zajedno duže nego što su to prvobitno. Isplanirana je propratna turneja za All Nerve, uključujući i letnje festivale, a vrlo je verovatno da će svirati uživo i 2019. godine. Trenutno im baš dobro ide, na čemu bi fanovi trebalo da su zahvalni. Međutim, nemoguće je ne upitati je da li misli da ova dobra stvar može da potraje nakon što se slegne prašina oko All Nerve.

Kim se kikoće pre nego što mi odgovori. “Sedeli smo zajedno i neko je pitao Džozefinu upravo to. Ona je rekla [prenaglašenim engleskim akcentom], ‘Za ime Boga! Pa nije još ni izašao!’ Bilo je baš smešno. Ali ne, u ovom trenutku, više razgovaramo o tome ko će igrati ulogu u ‘Spacewoman’. Samo uživamo u sadašnjem trenutku.”

Zatim dodaje šapatom: “Mada imam Božićnu pesmu za koju mislim da će Džozefina uživati da je svira. Pričaću sa njom o tome.”

Kem Lindzi je na Tviteru.